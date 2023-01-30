Россияне массово депортируют людей из Сватовского района Луганской области, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганщины массово депортируют людей, а в освобожденные дома заселяют военных РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.
"В последние дни массово вывозят людей из Поповки на Сватовщине. Приказали приготовиться другим близлежащим населенным пунктам, в частности, Сватово. О желании уехать у местного населения никто не спрашивает, куда всех везут и где будут размещать среди зимы – тоже. В принципе, россиянам безразлично. Главное – освободить дома для своих воинов", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, ранее россияне это делали в Подгоровке возле Старобельска.
"Несколько месяцев россияне жили в домах местных жителей – и тех, которые из-за оккупации покинули дома и уехали, и тех, кого вывезли. А когда нужно было ехать поближе к фронту, оказалось, что дома опустели – захватчики вывезли все, что хотели. Такая же ситуация наблюдалась и в соседнем Половинкино", - добавили в обладминистрации.
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Донецк апрель 2014
ті біл в их числе что ли? или на танке ехал?
Украина им пенсии начисляет, но забрать их нет никакой возможности. Поэтому местным, чтобы выживать, придется получать рос аусвайсы.
они - заложники у террористов.
а уж вина у них в этой войне не больше чем у запорожцев или николаевцев или херсонцев.
в апреле 2014 года за присоединение к РФ было аж 8% донбасян.
тупо геноцид.
но дебилам конечно приятнее помогать кремлядям разводить зраду между Западом и Востоком Украины.
бо навезуть техніки і снарядів