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Россияне массово депортируют людей из Сватовского района Луганской области, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганщины массово депортируют людей, а в освобожденные дома заселяют военных РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОВА.

"В последние дни массово вывозят людей из Поповки на Сватовщине. Приказали приготовиться другим близлежащим населенным пунктам, в частности, Сватово. О желании уехать у местного населения никто не спрашивает, куда всех везут и где будут размещать среди зимы – тоже. В принципе, россиянам безразлично. Главное – освободить дома для своих воинов", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, ранее россияне это делали в Подгоровке возле Старобельска.

"Несколько месяцев россияне жили в домах местных жителей – и тех, которые из-за оккупации покинули дома и уехали, и тех, кого вывезли. А когда нужно было ехать поближе к фронту, оказалось, что дома опустели – захватчики вывезли все, что хотели. Такая же ситуация наблюдалась и в соседнем Половинкино", - добавили в обладминистрации.

Читайте: ВСУ отразили атаки врага в районах 10 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, - Генштаб
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Топ комментарии
+4
Дамбасяни завжди поділяться житлом з асвабадітєлями від бандер.
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30.01.2023 09:11
+2
звали братушек, теперь наслаждайтесь.... главное от зомбоящика не отвлекайтесь, там все обьяснят!
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30.01.2023 09:16
+1
Раділи аж верещали.
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30.01.2023 09:19
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Дамбасяни завжди поділяться житлом з асвабадітєлями від бандер.
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30.01.2023 09:11 Ответить
звали братушек, теперь наслаждайтесь.... главное от зомбоящика не отвлекайтесь, там все обьяснят!
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30.01.2023 09:16 Ответить
Раділи аж верещали.
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30.01.2023 09:19 Ответить
на, тоже насладись. Надеюсь у тебя от этого фото пердак лопнет на британский флаг.
Донецк апрель 2014
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30.01.2023 10:51 Ответить
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30.01.2023 10:52 Ответить
Ти теж насолоджуйся як бамбасяни зустрічали асвабадітєлєй.
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30.01.2023 10:57 Ответить
вижу трех дебилов.
ті біл в их числе что ли? или на танке ехал?
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30.01.2023 11:37 Ответить
А чому це ти пишеш новоязом? Писати українською впадлу? Мабуть і ти там верещала за новояз.
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30.01.2023 11:45 Ответить
Мабуть так як в ордло примушують отримувати рашистські пашпорти?Колаборантам ОРДЛО пропонують отримати 10 тис.рублів але для цього треба мати рашистське громадянство.Пашпортні столи Алчевська,Луганська та інших міст забити чергами на подачу документів на рашаусвайс.Хто їх примушує?ЖЛОБСТВО.Лугандони і мать рідну продадуть за гроші.А про примусову евакуацію чули зовсім недавно,коли "примусово" евакуйовували з Херсона та області.Кого "примусили"? Колабоантів та їх посібників.Патріоти дочекались визволення територій.Досить вже трендіти.
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30.01.2023 10:13 Ответить
без рос паспортов пенсионеры не смогут получать пенсии и все вымрут.
Украина им пенсии начисляет, но забрать их нет никакой возможности. Поэтому местным, чтобы выживать, придется получать рос аусвайсы.
они - заложники у террористов.
а уж вина у них в этой войне не больше чем у запорожцев или николаевцев или херсонцев.
в апреле 2014 года за присоединение к РФ было аж 8% донбасян.
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30.01.2023 10:47 Ответить
неправда. Вывозят всех подряд. зависит конечно от конкретной местности, но в Сватовском р-не (кстати там украиноязычное местное население)тупо всех грузят по автобусам и вывозят хз куда.Вещей дают забрать минимум.
тупо геноцид.
но дебилам конечно приятнее помогать кремлядям разводить зраду между Западом и Востоком Украины.
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30.01.2023 10:49 Ответить
Olga Belanova права.
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30.01.2023 11:52 Ответить
під@ри хочуть маскуватися під населення і щоб їх місцеві не здавали,
бо навезуть техніки і снарядів
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30.01.2023 12:46 Ответить
 
 