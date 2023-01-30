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Слова Джонсона об угрозах ракетным ударом от Путина - это ложь, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін,пєсков

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление Бориса Джонсона о том, что Путин накануне вторжения в Украину угрожал ему ракетным ударом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

То, что сказал господин Джонсон, это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно (спросить - ИФ), с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента",  - сказал спикер Путина.

Напомним, ранее бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский диктатор Путин накануне вторжения РФ в Украину угрожал ему ракетным ударом.

Читайте: Перед вторжением РФ в Украину Путин угрожал Джонсону ракетным ударом
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Топ комментарии
+28
писькову верить - себя не уважать
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30.01.2023 12:17
+24
Read: 100% саме так і було, як сказав Борис.
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30.01.2023 12:18
+17
от кому-кому а писькову верю.... никогда ж не брехали...ну ни разу... скуи драные!!!
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30.01.2023 12:19
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писькову верить - себя не уважать
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30.01.2023 12:17 Ответить
Якщо кацап не бреше, то це - мертвий кацап...
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30.01.2023 12:59 Ответить
A kak pravilno - pisjkov ili pipiskov? A to srusskii mne ne rodnoi...
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30.01.2023 13:35 Ответить
Read: 100% саме так і було, як сказав Борис.
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30.01.2023 12:18 Ответить
от кому-кому а писькову верю.... никогда ж не брехали...ну ни разу... скуи драные!!!
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30.01.2023 12:19 Ответить
суки* конечно же суки ))) скуи - это то же оно)))))
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30.01.2023 12:20 Ответить
)))) скуи - скунси моржові
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30.01.2023 12:25 Ответить
Да, и жирик брехня, і соловйов, і макрон іді в жопу - у мене хокей, і...
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30.01.2023 12:45 Ответить
Ершик кому поверять больше Джонсону который слова не бросает на ветер что говорит то и делает или Вам которые что не скажут то соврут переврут Вы просто страна брехни и несоблюдения никаких договоренностей так что дальше чисть отхожие места власти
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30.01.2023 12:19 Ответить
Під@ри забрехались. Вже самі не знають де їхня брехня - правда, а де брехня)))
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30.01.2023 12:19 Ответить
Не пройшло і хвилини , як йоршик кремлівський вже відгавкнувся
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30.01.2023 12:21 Ответить
Брехней может быть только то, что говорит туалетный ерш.
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30.01.2023 12:21 Ответить
слова піськова, про слова путєна-х@йла - пі3дьож
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30.01.2023 12:21 Ответить
Коли піськов щось каже то таке враження що воно п'яне.
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30.01.2023 12:22 Ответить
Цікаво буде якщо тепер запис розмови оприлюднять .
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30.01.2023 12:24 Ответить
Так кацапам можна розказати, що і те, що мєдвєдімка всіх лякає ядерною зброєю - теж брехня. І салавйов не пропонував нікоди вдалюрити по Великій Британії. От лише на заяви піськіва є цікаві відео. 😊
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30.01.2023 12:26 Ответить
Письков сидел под столом у пуйла. Он все знает.
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30.01.2023 12:27 Ответить
А що таке піськов? Вже усі чемодани з лайном заповнилися? Ви ж з НАТО воюєте, так вперед, відповідай за базар
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30.01.2023 12:28 Ответить
Брехня піпськіне, що ви з ****** живі залишитесь. Все решта не важливе.
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30.01.2023 12:28 Ответить
Медведев ще і досі всім погрожує. Може П'єскою скаже теж, що це брехня. П'єсков в загалі коли не будь каже правду ти тільки бреше.
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30.01.2023 12:33 Ответить
Брехун когось звинувачує у брехні!
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30.01.2023 12:34 Ответить
Хрєнові справи у піськова якщо він виліз так швидко коментувати. Його стандартна відповідь - без коментарів бо це не моя парафія...
може жінку та виплодків піськова повернуть із сша додому
. в помийку?
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30.01.2023 12:35 Ответить
Вот! Ну когда уже, когда??? Это ж не танки поставлять, в конце то концов...
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30.01.2023 12:38 Ответить
Рюзьгє, ти заблукав?
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30.01.2023 12:46 Ответить
не по адресу, прочти еще раз.
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30.01.2023 13:14 Ответить
Пєсков мріє про славу Пєтросяна
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30.01.2023 12:39 Ответить
Ось як поводить себе звичайне #уйл0 - спочатку щось ляпає, потім це не може здійснити, бо воно ні нащо не спроможнє, а наприкінці відмовляється від своїх слів. За минулий рік воно довело те, що воно жалюгідне ляпало, а своєю відмовою від власних слів воно втартило усі залишки людської гідності, бо хто повірить тому, хто бреше вже в котрій раз і хто засумнівається у словах Джонсона після такого ж оприлюднення Макроном напередодні.
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30.01.2023 12:42 Ответить
Кацап бреше завжди. Якщо кацап не бреше-значить кацап дохлий.
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30.01.2023 12:44 Ответить
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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30.01.2023 12:51 Ответить
пєсков сказав що Джонсон збрехав, і чекає що йому пєскову повірять
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30.01.2023 12:57 Ответить
Сама чесність заговорила
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30.01.2023 13:00 Ответить
Kacapi ne pervy raz ugrozajet britam,no neponimajet sto brity takze imejet jadernix raket i steriot kacapov s poverxnosti.Eto avtomaticeski tak budet pri puske jadernoj raketi po britam.Amerikansi ecio dobavit jesli budet malo.Zacepit britov eto toze samoje kak i amerikancev
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30.01.2023 13:01 Ответить
Якщо вусата піхва роззявила свій членоприйомник - буде брехати!
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30.01.2023 13:15 Ответить
Йоршик виліз з унітазу й розказує, як любить гівно пуйла... смаки й гурманство піськова гидотні нормальним людям.
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30.01.2023 13:20 Ответить
значить це правда, бо піська завжди 3,14дить
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30.01.2023 13:22 Ответить
Конечно брехня,тебе ******* рабочему лупоглазой ****** поверим а не Джонсону
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30.01.2023 13:38 Ответить
Вірити росії себе не поважати. А ось наші західні партнери та Британія не брехали раніше. І раз Джонсон каже таке значить це факт.

А отже і інші теракти цілком в стилі рф. Наприклад Боїнг над Іраном. Там якраз тоді йшли переговори в Омані. Чим не демонстрація россією своїх можливостей та залякування? Це пояснює всі бродіння в офісі. Справу проти Байдена....
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30.01.2023 13:42 Ответить
Усі розмови з пляшивим треба записувати. Тільки так можна щось довести.
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30.01.2023 13:50 Ответить
Так подай позов проти Джонсона в Басманний суд, чого попусту вякать!
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30.01.2023 14:01 Ответить
Я в детстве верил сказкам братьев Гримм, но сегодня Писькову, - не смешите мои башмаки))
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30.01.2023 14:07 Ответить
А про резиновую жопу - это да, правда … Песков
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30.01.2023 14:13 Ответить
Честное-пречестное! Чтоб мне сквозь землю провалиться
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30.01.2023 15:55 Ответить
Письков всегда брешет как и его бункерный начальник.
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30.01.2023 16:13 Ответить
як і рашистська брехня про те.що українці і рашисти "єдиноврот" і 3,14рація ніколи не нападе на Україну, щоб Вас брехливі рашистські пси, вже Господні кулі смалили.
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30.01.2023 22:02 Ответить
 
 