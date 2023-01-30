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Иран и РФ соединили банковские системы, пытаясь заменить SWIFT, - Reuters

swift,свіфт

Иран и Россия на фоне отключения от SWIFT соединили свои банковские системы. Теперь для передачи межбанковских сообщений они пользуются своей системой.

Об этом Reuters рассказали иранские чиновники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с российскими банками, которые могут использоваться для осуществления аккредитивов, переводов или гарантий", — заявил заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими.

Мохсен Карими заявил, что около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран подключат к этой системе, не уточнив названия иностранных банков.

Глава центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг и написал в своем Twitter, что финансовый канал между Ираном и миром возобновляется.

В свою очередь Центральный банк России отказался комментировать сделку.

Иран был отключен от службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT в 2018 году. Это произошло после того, как Вашингтон отказался от ядерного соглашения в 2015 году. Аналогичные ограничения ввели по отношению к некоторым российским банкам после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году.

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Автор: 

банки (1935) Иран (1783) россия (95420) SWIFT (85)


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Топ комментарии
+27
Злиплися два гівна. У наступному пакеті балалайня має бути повністю відключена від swift.
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30.01.2023 17:19
+21
А не пора ли открыть круглосуточные авиалинии от ближайших американских баз до вонючего тегерана ?
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30.01.2023 17:17
+16
Той ''свіфт'' ще на початку масштабної війни треба було відключити, а не чекати допоки кацапи з кимось об'єднаються?
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30.01.2023 17:20
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Правила форума Совет форумчан
А не пора ли открыть круглосуточные авиалинии от ближайших американских баз до вонючего тегерана ?
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30.01.2023 17:17 Ответить
Барани хороша альтернатива грошової одиниці для обох ізольованих від цивілізації територій.
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30.01.2023 17:19 Ответить
Злиплися два гівна. У наступному пакеті балалайня має бути повністю відключена від swift.
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30.01.2023 17:19 Ответить
Не удивлюсь, если к этому ещё и Китай свою руку приложил, поддерживая этих изгоев
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30.01.2023 17:19 Ответить
Той ''свіфт'' ще на початку масштабної війни треба було відключити, а не чекати допоки кацапи з кимось об'єднаються?
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30.01.2023 17:20 Ответить
Отключайте свифт всех кацапских банков, а не некоторых
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30.01.2023 17:24 Ответить
плакали денежки иранских падишахов... Сейчас вас отхакерят не по детски, еще и должны останетесь
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30.01.2023 17:29 Ответить
Об'єднання двх жебраків не робить їх мільйонерами. Об' єднання двох патологічеих невдах е робить їх успішними. Якби на місці когомь з цих двох був Китай, це було б ефективним для кацапів. А так - кінець буде швидшим.
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30.01.2023 17:31 Ответить
Хай ще з північними корейцями об'єднаються - і звіздець не забариться.
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30.01.2023 17:36 Ответить
а чого Північку Корею не підключили? не солідно)))
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30.01.2023 17:41 Ответить
Взагалі непорядок, ані Бидлоруссії, ані Есватіні з Сомалі
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30.01.2023 17:50 Ответить
эти тем ФУбли по проводам, а те этим свои иранские риалы.
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30.01.2023 17:45 Ответить
Нарешті путін пабєділ доллард. Ріал -хоч і мусульманський, але дружествєнний, духовний, можна навіть сказати православний
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30.01.2023 17:46 Ответить
Галантерейщик и кардинал ***** і Аятола, ето сіла! (С)
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30.01.2023 17:52 Ответить
Ото дурачки.
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30.01.2023 17:59 Ответить
Парашастан начало
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30.01.2023 18:01 Ответить
Скорее писец...
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30.01.2023 18:38 Ответить
Може Іран у них вже суб'єкт федерації, а світова громадськість і не знає?
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30.01.2023 18:06 Ответить
Жаба з гадюкою. Кохання навіки.
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30.01.2023 18:07 Ответить
Мабуть родзинки на репу міняти будуть? Бо Шахедник погорів)))
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30.01.2023 18:15 Ответить
Ге ж...
Якщо двоє голодранців об'єднають капітали, вони одразу перетворяться на крутих менів!
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30.01.2023 18:18 Ответить
Голодранці об*єднають капітали-???
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30.01.2023 19:24 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC https://uk.wikipedia.org/wiki/Сарказм
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30.01.2023 20:39 Ответить
изгои объединились
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30.01.2023 18:18 Ответить
и что теперь иран по факту соединен со всем миром посредством кацапских банков которых не удосужились отключить от свифта?
То тоже, было же ясно что нужно отключать ВСЕ кацапские банки.
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30.01.2023 18:21 Ответить
"Иран и РФ соединили банковские системы, пытаясь заменить SWIFT".

Ну-ну, флаг им в руки и перо в задницу.

Заживут теперь, как в сказке. Наверное...
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30.01.2023 18:35 Ответить
если одно говно присоединить к другому золота не получится а останется одно только говно!
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30.01.2023 18:44 Ответить
Они еще при захвате Крыма плели, что уйдут от платежной системы Запада, правда вместе с Китаем. Шо там Китай, обманул фюрерка бункерного?
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30.01.2023 19:22 Ответить
Пусть лучше чпокнут друг друга и сплетутся в экстазе.Кацапы-це козли,а ******** что козел,что овца-наверное один хрен...
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30.01.2023 20:20 Ответить
dva debila - eto sila !!!
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30.01.2023 20:37 Ответить
Круто! А сев корея, талибан, хезболла и тд тоже присоединяются?
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30.01.2023 21:14 Ответить
У 2022 році Росія стала найбільшим інвестором в Іран, обігнавши за цим показником Китай. За словами заступника міністра економіки і фінансів Ірану Алі Фекрі, Росія з серпня 2021 року інвестувала $ 2,7 млрд тільки в два нафтових проєкти в західній іранській провінції Ілам. За словами іранського заступника міністра, російські інвестиції здійснювалися як безпосередньо готівкою, так і за допомогою валютних операторів.
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31.01.2023 00:00 Ответить
Нацисты всех стран, объединяйтесь!
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31.01.2023 07:54 Ответить
 
 