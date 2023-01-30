Иран и РФ соединили банковские системы, пытаясь заменить SWIFT, - Reuters

Иран и Россия на фоне отключения от SWIFT соединили свои банковские системы. Теперь для передачи межбанковских сообщений они пользуются своей системой.

Об этом Reuters рассказали иранские чиновники, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Иранским банкам больше не нужно использовать SWIFT с российскими банками, которые могут использоваться для осуществления аккредитивов, переводов или гарантий", — заявил заместитель руководителя Центрального банка Ирана Мохсен Карими.

Мохсен Карими заявил, что около 700 российских банков и 106 нероссийских банков из 13 разных стран подключат к этой системе, не уточнив названия иностранных банков.

Глава центрального банка Ирана Мохаммад Фарзин приветствовал этот шаг и написал в своем Twitter, что финансовый канал между Ираном и миром возобновляется.

В свою очередь Центральный банк России отказался комментировать сделку.

Иран был отключен от службы обмена финансовыми сообщениями SWIFT в 2018 году. Это произошло после того, как Вашингтон отказался от ядерного соглашения в 2015 году. Аналогичные ограничения ввели по отношению к некоторым российским банкам после полномасштабного вторжения россии в Украину в прошлом году.

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