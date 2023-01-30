В Украине планируется разработать новую систему контроля закупок для армии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для армии, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в телеграме.
"Провели совещание с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР по закупкам Министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары" , – написал премьер.
По его словам, для реализации этой задачи он инициировал создание рабочей группы под председательством министра экономики.
Шмигаль сообщил, что группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд.
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Цікаво, що вони вигадають, коли американці почнуть їх перевіряти? Валізи грошей запропонують?
Вони навіть зажопників прикривають, а тут - проти себе закони прийняти..
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Що можуть створити умовні "peзнікови"? Хіба систему держрозкрадань. Пропоную назву: "Куліси", "Вуаль", "Блюр". Або система "Туман", щоб ніхто не порахував генералів по весільним яйцям чи дронам чи генераторам..
До речі, от я зараз написав попередній текст, а потім задумався: чи багато українців, не задумаючись зразу зможуть відповісти на питання: "Хто прем'єр-міністр України?" І відсоток тих, які довго будуть вагатися з відповіддю та згадуватимуть, як же його звати, виявляться найбільш правими з нас усіх. Бо й дійсно - який з нього у біса прем'єр. Так собі - телефоніст на зв'язку з Єрмаком. Отримати наказ і передати виконавцям...
Шмыгать и Резников - пошли вон с должностей, жулье
Треба починати боротьбу з нікчемними паразитами на посадах: доки в системі не буде переважна більшість порядних професіоналів - гівно це а не система, бо вона буде вирощувати для себе нових нікчемних для України паразитів.
Поламали...
Верніть як було, систему прозорро, і просто затріть пару полів із даними щоб не можна було методами осінт провести аналіз і встановити стратегічно небажані до розголошення дані...
яйця в кілограмах на метр кубічний
мясо в штуках
картопля в волтамперах
морква в метрах
вода в гігокалоріях