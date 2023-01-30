В Украине планируется разработать новую систему контроля закупок для армии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для армии, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в телеграме.

"Провели совещание с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР по закупкам Министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары" , – написал премьер.

По его словам, для реализации этой задачи он инициировал создание рабочей группы под председательством министра экономики.

Шмигаль сообщил, что группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд.

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