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В Украине планируется разработать новую систему контроля закупок для армии

шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать обновленную систему закупок для армии, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в телеграме.

"Провели совещание с Минобороны, Минэкономики, Госаудитслужбой, СБУ и ГБР по закупкам Министерства обороны. Поручил разработать обновленную систему, которая сбалансирует соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии. Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары" , – написал премьер.

По его словам, для реализации этой задачи он инициировал создание рабочей группы под председательством министра экономики.

Шмигаль сообщил, что группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд.

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контроль (195) закупки (750) ВСУ (6564) Шмыгаль Денис (2680)


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Топ комментарии
+63
Чим була погана стара Прозоро?

Заважала красти?👿
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30.01.2023 18:37
+46
Там шулера, которые все-равно будут пытаться нас надуть. Резников вообще должен быть отстранен минимум за некомпетентность на время следствия.
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30.01.2023 18:42
+33
Занадто прозоро, всі мудні просвічувались
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30.01.2023 18:45
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Страница 2 из 2
Краще дослідити, хто справжні автори закону "Про оборонні закупівлі", як він за спиною Кабміну з"явися у Верховній раді , хто і у який спосіб проштовхував його, чому з досвіду роботи за попереднім законом (Про державне оборонне замовлення) протягом 30-ти років все позитивне було відкинуто? Якщо дуже глибоко копати, то можна вийти і на 5-ту службу фсб та їх агентуру в Україні.
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30.01.2023 23:49 Ответить
О, забігали. Не тільки резніков намагається сховати кінці в воду.
Цікаво, що вони вигадають, коли американці почнуть їх перевіряти? Валізи грошей запропонують?
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31.01.2023 00:07 Ответить
Має бути прийнятий закон про розкрадання під час війни, який прирівнює цей важкий злочин до державної зради і карається довічним ув'язненням без права на амністію...!З конфіскацією всього майна! Як ворожка пошепче!+ А за те, що вкрали з американських грошей то їх мають судити і сидіти в США, а то може статись, що відкупляться, або будуть керувати "бізнесом" із ВІП камер з джакузі, bljдями і ресторанним харчуванням з "вертухаями-цириками" на посилках...??!
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31.01.2023 06:45 Ответить
Так то воно так, але хто ж це зробить.
Вони навіть зажопників прикривають, а тут - проти себе закони прийняти..
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31.01.2023 15:51 Ответить
Прозору систему закупівель в Україні вже створили. Це Prozorro. Її прикрили під дитячими приводами та "перешкодами".
========
Що можуть створити умовні "peзнікови"? Хіба систему держрозкрадань. Пропоную назву: "Куліси", "Вуаль", "Блюр". Або система "Туман", щоб ніхто не порахував генералів по весільним яйцям чи дронам чи генераторам..
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31.01.2023 00:07 Ответить
Цю зелену сарану треба давити i цькувати,бо зжеруть Краiну i не подавляться.
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31.01.2023 00:26 Ответить
хворі. Є стандарти НАТО, є Прозорро, одного нема -конкуренції. Здорової конкуренції. А от схеми з відкатами є. Вони будуть думати. Чим?
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31.01.2023 01:15 Ответить
https://t.me/Chornovil_official Тарас Чорновіл 🇺🇦

До речі, от я зараз написав попередній текст, а потім задумався: чи багато українців, не задумаючись зразу зможуть відповісти на питання: "Хто прем'єр-міністр України?" І відсоток тих, які довго будуть вагатися з відповіддю та згадуватимуть, як же його звати, виявляться найбільш правими з нас усіх. Бо й дійсно - який з нього у біса прем'єр. Так собі - телефоніст на зв'язку з Єрмаком. Отримати наказ і передати виконавцям...
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31.01.2023 01:49 Ответить
А керівником проекту по розробці нової системи буде, звичайно, дупутатка БезУМна?
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31.01.2023 03:34 Ответить
Провели совещание поняли что контракты с ценами могут сливать, по факту был слит контракт главное чтоб баланс с соблюдения публичного контроля с ценами не перевесил в сторону соблюдения СЕКРЕТНОСТИ
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31.01.2023 06:27 Ответить
нет парни. так дело не пойдет
Шмыгать и Резников - пошли вон с должностей, жулье
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31.01.2023 06:52 Ответить
А до цього зашквару нікому й справи не було хто що краде?! Всім крадіям вистачало?!
Треба починати боротьбу з нікчемними паразитами на посадах: доки в системі не буде переважна більшість порядних професіоналів - гівно це а не система, бо вона буде вирощувати для себе нових нікчемних для України паразитів.
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31.01.2023 07:47 Ответить
"має стати публікація цін на продукти й товари" - так це ж вже було?

Поламали...

Верніть як було, систему прозорро, і просто затріть пару полів із даними щоб не можна було методами осінт провести аналіз і встановити стратегічно небажані до розголошення дані...
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31.01.2023 08:22 Ответить
нова система це:
яйця в кілограмах на метр кубічний
мясо в штуках
картопля в волтамперах
морква в метрах
вода в гігокалоріях
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31.01.2023 08:28 Ответить
а накуя ламав те що працювало?
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31.01.2023 09:46 Ответить
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