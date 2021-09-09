На конкурс в Совет общественного контроля БЭБ подались 97 кандидатов, - Немчинов

Более 50 общественных объединений подали документы 97 кандидатов в состав Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов по результатам заседания межведомственной рабочей группы по проведению соответствующего конкурса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Межведомственной рабочей группой проведен анализ документов и сведений, поданных для участия в конкурсе 51 общественным объединением относительно 97 кандидатур", - отметил Немчинов.

По его словам, согласно результатам рассмотрения поданных документов межведомственная рабочая группа согласовала отчет, содержащий список кандидатов в предварительный состав Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности, которые допускаются к участию в рейтинговом интернет-голосовании (87 человек от 46 общественных объединений), и список кандидатов, которые не допускаются к участию в рейтинговом интернет-голосовании с обоснованием причин недопущения (10 человек от 5 общественных объединений).

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Рейтинговое интернет-голосование будет проводиться на официальном вебсайте Кабинета Министров с 09:00 9 сентября до 09:00 12 сентября без перерыва путем постановки отметки в графе "за" напротив фамилии кандидата.

Как сообщалось, межведомственная рабочая группа по проведению конкурса и формированию предварительного состава Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности была создана в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров от 18 августа 2021 года № 872 "Вопросы Совета общественного контроля при Бюро экономической безопасности". Возглавил ее министр Кабинета Министров Олег Немчинов, в состав также вошли представители Секретариата Кабмина, Министерства финансов, Министерства экономики, Министерства юстиции, Национального агентства по вопросам государственной службы.

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