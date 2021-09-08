Бюро экономической безопасности не успевают запустить вовремя, - Мельник
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БЭБ не сможет начать работу 25 сентября, как было запланировано.
Об этом его глава Вадим Мельник заявил "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы не успеваем. Определенные процессы были затянуты - не из-за Кабмина или депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось", - заявил Мельник.
Он добавил, что шесть месяцев, которые были отведены на ликвидацию ГФС и создание нового органа - это слишком мало.
"Все ориентируются на дату 25 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Почему я и сказал, что выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата. Чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. И успеем ли мы? Нет, мы не успеваем", - подчеркнул он.
Процедура отбора кандидатов на должности в БЭБ продлится не менее 30–35 суток. Как дальше будет проходить этот процесс, Мельник пока не понимает.
"Необходимо правильно организовать деятельность этих органов в переходный период, если будет такая ситуация", - добавил он.
Руководитель БЭБ не исключил, что ГФС может прекратить работу, а БЭБ еще не начать.
"Да, такое может случиться - это риск. Сейчас обсуждается вопрос, как не допустить этого. В законе прописано так: сначала работа БЕБ, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают 25-го или 26 сентября. Это как раз та дата, когда изымается из Налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать", - пояснил Мельник.
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Про Бюро економічної безпеки України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 23, ст.197) -
10. Кабінету Міністрів України:
2) не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити ліквідацію Державної фіскальної служби України!!!
Надеюсь, что нам ничего за это не будет !
Мы ж выстраиваем партнёрские отношения с БЭБ и берём с них пример !