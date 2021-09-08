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Новости Политика Украины
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Мельник Вадим (72) Бюро экономической безопасности (166)

Бюро экономической безопасности не успевают запустить вовремя, - Мельник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бюро экономической безопасности не успевают запустить вовремя, - Мельник

БЭБ не сможет начать работу 25 сентября, как было запланировано.

Об этом его глава Вадим Мельник заявил "Суспільному", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы не успеваем. Определенные процессы были затянуты - не из-за Кабмина или депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось", - заявил Мельник.

Он добавил, что шесть месяцев, которые были отведены на ликвидацию ГФС и создание нового органа - это слишком мало.

"Все ориентируются на дату 25 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Почему я и сказал, что выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата. Чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. И успеем ли мы? Нет, мы не успеваем", - подчеркнул он.

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Процедура отбора кандидатов на должности в БЭБ продлится не менее 30–35 суток. Как дальше будет проходить этот процесс, Мельник пока не понимает.

"Необходимо правильно организовать деятельность этих органов в переходный период, если будет такая ситуация", - добавил он.

Руководитель БЭБ не исключил, что ГФС может прекратить работу, а БЭБ еще не начать.

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"Да, такое может случиться - это риск. Сейчас обсуждается вопрос, как не допустить этого. В законе прописано так: сначала работа БЕБ, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев истекают 25-го или 26 сентября. Это как раз та дата, когда изымается из Налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать", - пояснил Мельник.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
"То сорочка довга, то "хер" короткий... "
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08.09.2021 06:09
+4
О чём этот подонок и коррупционер вякает? Как к нему можно вообще серьёзно относиться?
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08.09.2021 06:51
+3
Подбирают лично преданых. Это долго.
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08.09.2021 06:13
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Пусте. Зєля відосік вже запиляв і свої рейтинги по "соцопитуванням" опублікував. Кішенькове ЦВК чекає команди з ОП Єрмака. Можна нічого не робити, коли все схлопнеться, буде не до Зєлі
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08.09.2021 05:58 Ответить
"Мы не успеваем" - да как-то похер!!! - читаем Закон:
Про Бюро економічної безпеки України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 23, ст.197) -
10. Кабінету Міністрів України:
2) не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити ліквідацію Державної фіскальної служби України!!!
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08.09.2021 10:12 Ответить
"То сорочка довга, то "хер" короткий... "
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08.09.2021 06:09 Ответить
Жид Гордон патякає, що гімн України песімістичний. Йому подобається ",,, я люблю тебя жизнь.."
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08.09.2021 06:41 Ответить
Подбирают лично преданых. Это долго.
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08.09.2021 06:13 Ответить
Терендить Цимбалюк із фракції бабці Жюльки по 24 Рижому каналу. "Остановитєсь, не можна піднімати податки на монополістів!!! " Продалася Жюля і Рижому. А я колись за цю лярву голосував.
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08.09.2021 06:59 Ответить
О чём этот подонок и коррупционер вякает? Как к нему можно вообще серьёзно относиться?
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08.09.2021 06:51 Ответить
Ще не готова програмка "слідство в смартфоні".
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08.09.2021 07:30 Ответить
Когда уже начнутся посадки саботажников ?
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08.09.2021 07:43 Ответить
По независящим ни от кого обстоятельствам, под воздействием потусторонних сил так случилось, что оно немного затянулось
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08.09.2021 08:03 Ответить
Я вот тут не успеваю составить декларацию по НДС и по прибыли, так что оплата в бюджет откладывается на неопределённое время......
Надеюсь, что нам ничего за это не будет !
Мы ж выстраиваем партнёрские отношения с БЭБ и берём с них пример !
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08.09.2021 08:19 Ответить
 
 