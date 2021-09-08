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Новини Політика України
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Мельник Вадим (71) Бюро економічної безпеки (199)

Бюро економічної безпеки не встигають запустити вчасно, - Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бюро економічної безпеки не встигають запустити вчасно, - Мельник

БЕБ не зможе почати роботу 25 вересня, як було заплановано.

Про це його глава Вадим Мельник заявив "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не встигаємо. Певні процеси були затягнуті - не через Кабмін чи депутатів. Так трапилось, що воно трошки затягнулось", - заявив Мельник.

Він додав, що шість місяців, які були відведені на ліквідацію ДФС і створення нового органу, - це занадто мало.

"Всі орієнтуються на дату 25 вересня. Ми орієнтуємось на цю дату. Чому ж я і сказав, що вибрав тактику якомога скоріше призначити 30% центрального апарату. Щоб всі напрямки перекрити, щоб почати роботу, щоб перехопити якраз цей функціонал, який повинен робити БЕБ. І чи встигнемо ми? Ні, ми не встигаємо", - наголосив він.

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Процедура відбору кандидатів на посади в БЕБ триватиме щонайменше 30-35 діб. Як далі відбуватиметься цей процес, Мельник поки не розуміє.

"Необхідно правильно організувати діяльність цих органів у перехідний період, якщо буде така ситуація", - додав він.

Керівник БЕБ не відкидає, що ДФС може припинити роботу, а БЕБ ще не почати.

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"Так, таке може трапитися - це ризик. Зараз обговорюється питання, як не допустити цього. У законі прописано так: спочатку робота БЕБ, але не пізніше шести місяців. Шість місяців закінчуються 25-го або 26 вересня. Це саме та дата, коли вилучається з Податкового кодексу блок податкової міліції і вона припиняє існувати", - пояснив Мельник.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
"То сорочка довга, то "хер" короткий... "
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08.09.2021 06:09
+4
О чём этот подонок и коррупционер вякает? Как к нему можно вообще серьёзно относиться?
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08.09.2021 06:51
+3
Подбирают лично преданых. Это долго.
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08.09.2021 06:13
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Пусте. Зєля відосік вже запиляв і свої рейтинги по "соцопитуванням" опублікував. Кішенькове ЦВК чекає команди з ОП Єрмака. Можна нічого не робити, коли все схлопнеться, буде не до Зєлі
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08.09.2021 05:58 Відповісти
"Мы не успеваем" - да как-то похер!!! - читаем Закон:
Про Бюро економічної безпеки України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2021, № 23, ст.197) -
10. Кабінету Міністрів України:
2) не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити ліквідацію Державної фіскальної служби України!!!
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08.09.2021 10:12 Відповісти
"То сорочка довга, то "хер" короткий... "
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08.09.2021 06:09 Відповісти
Жид Гордон патякає, що гімн України песімістичний. Йому подобається ",,, я люблю тебя жизнь.."
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08.09.2021 06:41 Відповісти
Подбирают лично преданых. Это долго.
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08.09.2021 06:13 Відповісти
Терендить Цимбалюк із фракції бабці Жюльки по 24 Рижому каналу. "Остановитєсь, не можна піднімати податки на монополістів!!! " Продалася Жюля і Рижому. А я колись за цю лярву голосував.
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08.09.2021 06:59 Відповісти
О чём этот подонок и коррупционер вякает? Как к нему можно вообще серьёзно относиться?
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08.09.2021 06:51 Відповісти
Ще не готова програмка "слідство в смартфоні".
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08.09.2021 07:30 Відповісти
Когда уже начнутся посадки саботажников ?
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08.09.2021 07:43 Відповісти
По независящим ни от кого обстоятельствам, под воздействием потусторонних сил так случилось, что оно немного затянулось
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08.09.2021 08:03 Відповісти
Я вот тут не успеваю составить декларацию по НДС и по прибыли, так что оплата в бюджет откладывается на неопределённое время......
Надеюсь, что нам ничего за это не будет !
Мы ж выстраиваем партнёрские отношения с БЭБ и берём с них пример !
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08.09.2021 08:19 Відповісти
 
 