Бюро економічної безпеки не встигають запустити вчасно, - Мельник

БЕБ не зможе почати роботу 25 вересня, як було заплановано.

Про це його глава Вадим Мельник заявив "Суспільному", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми не встигаємо. Певні процеси були затягнуті - не через Кабмін чи депутатів. Так трапилось, що воно трошки затягнулось", - заявив Мельник.

Він додав, що шість місяців, які були відведені на ліквідацію ДФС і створення нового органу, - це занадто мало.

"Всі орієнтуються на дату 25 вересня. Ми орієнтуємось на цю дату. Чому ж я і сказав, що вибрав тактику якомога скоріше призначити 30% центрального апарату. Щоб всі напрямки перекрити, щоб почати роботу, щоб перехопити якраз цей функціонал, який повинен робити БЕБ. І чи встигнемо ми? Ні, ми не встигаємо", - наголосив він.

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Процедура відбору кандидатів на посади в БЕБ триватиме щонайменше 30-35 діб. Як далі відбуватиметься цей процес, Мельник поки не розуміє.

"Необхідно правильно організувати діяльність цих органів у перехідний період, якщо буде така ситуація", - додав він.

Керівник БЕБ не відкидає, що ДФС може припинити роботу, а БЕБ ще не почати.

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"Так, таке може трапитися - це ризик. Зараз обговорюється питання, як не допустити цього. У законі прописано так: спочатку робота БЕБ, але не пізніше шести місяців. Шість місяців закінчуються 25-го або 26 вересня. Це саме та дата, коли вилучається з Податкового кодексу блок податкової міліції і вона припиняє існувати", - пояснив Мельник.