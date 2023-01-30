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Великобритания передаст танки Challenger-2 Украине к лету, - Уоллес

challenger

Великобритания планирует к лету поставить танки Challenger-2 в рамках военной помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес.

"Это (поставка в Украину, - ред.) состоится к началу лета или в мае. Возможно, ближе к Пасхе", - заявил он.

В то же время, министр добавил, что по соображениям безопасности он не может обнародовать график обучения украинских войск использованию танков. Однако сообщил, что обучение начнется с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдут к ведению боя в строю.

Напомним, ранее в Британии говорили, что танки Challenger 2 Украина сможет получить в конце марта.

14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.

Читайте также: Украине нужно минимум 300 танков и около 500 БМП для контрнаступления, - МИД

Автор: 

Великобритания (4941) танк (2250) Уоллес Бен (184)


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Топ комментарии
+23
нас всіх до літа можуть кацапи заухйярити. давайте швидче якось
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30.01.2023 19:02
+15
Челенджери - до літа, абрамси - в кінці року... Леопарди взагалі хз коли. А весною наш контрнаступ повинен бути.
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30.01.2023 19:04
+13
Доходить всім, що танки потрібні були ще вчора. А в 2019 році всі хороводили і співали оди вєлічайшому політику **********, який займався "Великим крадівництвом", точно так як закуповують продукти ЗСУ, тільки в тисячних масштабах країни. А зламані танки тихо стояли під парканами і ржавіли. Зате здихалися "баригу", який вкадав гроші замість дороги в танки і ракети.
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30.01.2023 19:06
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Правила форума Совет форумчан
нас всіх до літа можуть кацапи заухйярити. давайте швидче якось
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30.01.2023 19:02 Ответить
Доходить всім, що танки потрібні були ще вчора. А в 2019 році всі хороводили і співали оди вєлічайшому політику **********, який займався "Великим крадівництвом", точно так як закуповують продукти ЗСУ, тільки в тисячних масштабах країни. А зламані танки тихо стояли під парканами і ржавіли. Зате здихалися "баригу", який вкадав гроші замість дороги в танки і ракети.
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30.01.2023 19:06 Ответить
Так от згадую та роздумовую щодо ППО.. якби ж в кінці 21 та на початку 22-го не розповідали, що "все під контролем, нінада кіпіша нам тут, ми йесчо дороги не всі подєлали"...
То ж ***** можна було вже прохати тих засобів ППО!!!
тим паче буданові, як виявляється вже все знали.. їм "вбудовані в срашку" агенти доповідали..

Коротше люди, ви всім нам самі біду накликали своїм "безразлічієм"...
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30.01.2023 19:18 Ответить
А я згадую 23 роки дерибану та знищення армії та держави кучмою-ющенком-януковочем.
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30.01.2023 19:21 Ответить
Великодень в Британії 9 квітня.
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30.01.2023 20:03 Ответить
Дурень зеленомордий, розвідка сша попередила твого боневтіка за рік про війну і він ніхера не робив. А ти й далі згадуй ющенка з яником.
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30.01.2023 20:17 Ответить
Я за Петю голосував,опануй себе іксперд диванний.
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30.01.2023 20:57 Ответить
Твій голос не може виправдати твою тупість
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31.01.2023 05:01 Ответить
Розстріляй спершу тарасика Чорновола який дупу Януковича вилизував.
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30.01.2023 21:02 Ответить
Думаю якщо розстріляти тебе - буде більше користі
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31.01.2023 05:02 Ответить
Отрицательно отношусь к зелёной власти. Но.
Каденция Зеленского. Это: Ковид. Меркель. Трамп. Израиль сотрудничает с Россией в Сирии.
Кто? Кто продаст (где деньги взять второй вопрос) современные системы ПВО?
Свинарчуки помогали только поддерживать старую технику.
Свои комплексы не выпускались. Топаз в Донецке, тот что Кольчуги выпускал к двухтысячному по настоянию США уничтожили. Ракетная программа Турчинова это не полновесное ПВО.
Логика обстоятельств всегда перевесит логику Ваших намерений.
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30.01.2023 21:41 Ответить
Лисиця Єрмолова, все вижче описане не завадило виростити купку молодих олігархів. Все це не може бути причиною тотальної корупції і захопленню влади ідіотами. І все це не могло завадити укріпити кордон! Жодного протитанкового рову, міни чи бетонного блоку не було покладено. Не шукайте виправдань для найбільших злочинців. Ці тварі готували здачу, не дарма всі потікали і тільки боневтіка залишили щоб він капітуляцію підписав. Тільки не розрахували що люди з коктелями молотова будуть русню відбивати
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31.01.2023 05:07 Ответить
Какие еще обстоятельствоДля того чтоб тырить,любые подходят.Особо Ковид и война)Продвижения небыло вообще в том направлении,за не хваткой денег можно что то не закончить до конца а не хрена не делать.
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31.01.2023 12:05 Ответить
Так то ж "барига на вайнє зарабативал", а хороший буба дороги робив.

При тому, що як раз при Гетьмані почалося таке активне будівництво доріг, якого за часів незалежної України не було. І при цьому якось вистачало бюджету і на розробку перспективних військових проектів і навіть підлозі країни на піввареника.
Але то таке, головне, що "хоть паржалі"
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30.01.2023 19:30 Ответить
Особливо смішно було у Маріуполі.
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30.01.2023 19:34 Ответить
Найогидніше, що притомні люди або загинули, захищаючи Маріуполь, або потрапили в полон, або встигли виїхати 24-26 лютого.
А залишилися одні малхольні бабки, які готують поміж руїн на вогні їжу з подачок окупантів, заодно приказуючи, як воно добре, що праклятих біндер вигнали.
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30.01.2023 19:55 Ответить
Так дійсно! Не тре було чіпати януковоча.. так би й не було війни..
Вам там до тески не хочеться? До затишної Австрії?..
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30.01.2023 21:06 Ответить
Сергію Азарову, що Ви тут пишите? Це стра, рашистська методичка. При "мінських" відродили армію, озброїли, а більшість народу не знали, що таке війна, працювали і відпочивали на найкращих курорстах світу. Зарплата і економіка росли. Отримали безвіз, почали їздити і працювати в Європі і заробітчани завозили щорічно більше 12 мільярдів доларів... Чонгар був замінований і прикривали артилеристи, який чомусь розмінували, а артилерію відвели. Те, що закріпили в Конституцію рух в ЄС і НАТО, сьогоднішня агресія доказала, що це потрібно було робити і не дивитися на бажання чи небажання ворога. Він хай наводить порядки у своїй країні. По поводу складів насмішили, бо відсутність ракет дозволила ворогу за один день знищити всі аеродроми, заводи, склади і т.п. Не памятаєте, хто клістрони вилучив з ракетних комплексів С-300? Інші Ваші вимисли, що могло бути при іншому Президентові, то всього-навсього Ваші вигадки, бо при Порошенко відносно все було більш-менш прогнозовано, економіка росла, армія ставала все сильнішою і навіть створювалися ************ ракети.
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30.01.2023 21:11 Ответить
завтра,післязавтра,після післязавтра одним словом "гандони"
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30.01.2023 19:03 Ответить
Ну зачем им спешить то? У нас депутаты по курортам ездят, мажоры по Куршавелям на дискотеках скачут. А когда нас предупреждали что будет война, то Зе говорил что не нужно нагнетать, и "мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда не сможем строить дороги" Та может стоит сначала спросить наше правительство что оно сделало чтобы народ не умирал?
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31.01.2023 00:00 Ответить
Челенджери - до літа, абрамси - в кінці року... Леопарди взагалі хз коли. А весною наш контрнаступ повинен бути.
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30.01.2023 19:04 Ответить
Про абрамси кажуть або наприкінці 2023, або на початку 2024.
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30.01.2023 19:43 Ответить
Тиц - ******* і ці туди ж, геть як в єврейському анекдоті:" -Ти вчорашній борщ їш?
- Їм...
- Ну то приходь завтра" 🤗
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30.01.2023 19:06 Ответить
не уточнили в заяві в якому році ?
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30.01.2023 19:11 Ответить
А, чого літа ждать. Давайте от зіми до зіми 2023.зіма ж тілько почалась.
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30.01.2023 19:12 Ответить
Я вже декілька днів відмовився критикувати владу до завершення війни, визначивши головного ворога - російську орду. Але ж не виходить, як не дунь, так якісь проколи і головне не на користь держави, а на користь карману дотягнувшихся до влади гопників. Вибачаюся, але так це виглядає. На Ваші слова "давайте до зими 2023..." відповім так, -" А що війна йде не в нас, в Англії?" Ми маємо дякувати за кожну, хоч і невилику допомогу, яка є і навіть коли буде пізніше. Чому не дивитеся на продовження "Великого будівництва" під час війни? Ми що, вже перемогли? Фронту не потрібні гроші, техніка і військові?
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30.01.2023 19:18 Ответить
Напиши це особисто бубочці.Техніка зараз -це врятовані життя тисяч наших хлопців.
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30.01.2023 19:24 Ответить
Я пишу тим і тут, які звинувачують в чомусь Англію, що несвоєчасно надає танки. Великобританія нам дала більше, чим ця влада за чотири роки. А немає питань до Володі, а де ж наші танки? Чому за три роки нічого не робив по обороні? Я вже багато раз писав і ще раз повторюся, що в нас на складах тисячі танків(коробки), які потрібно ремонтувати, а спеціалісти готові, тільки призивай. Але влада три роки закупляла асфальтоукладчики і бітумовозки. А Володі про це скажуть, бо в нього є цілий штат, який слідкує, а точніше контролює всі ЗМІ.
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30.01.2023 20:28 Ответить
Я теж поважаю Петра Олексійовича вибачте за мої різкі слова коментарі про маразм я видалю.Так партнерам велика шана і подяка.Але у США тисячі тих танків а дають 30 наприкінці року і то через те що Шольц випросив.... А рашка вассал Китаю якби Україну перемогли китайці вже б були на Тайвані
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30.01.2023 21:56 Ответить
Дякую, шановний пане. Добраніч! Все буде Україна. Славимо Бога, Україну і ЗСУ!
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30.01.2023 22:05 Ответить
Надобраніч шановний.Господь допоможе Україні перемогти.
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30.01.2023 22:09 Ответить
Анатолий К 65c6a92d! Я ж не владу критикую, а партнерів України. Або наша влада погано працює. От нахрена нам танки в літку, нам вони потрібні вже зараз і, ясно, що хлопцям треба навчітись за місяць оволодіти цьою технікою. Розпіарили, що танки дають, а тут "хопа" ждіть літом, хоча б на весну б написали
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30.01.2023 20:00 Ответить
Пане Олександре Баритон, так я ж і про це пишу. Не потрібно критикувати партнерів, бо ці партнери дали більше за танки і ракет і снарядів і САУ і бронемашин і головне грошей і санкцій росії. А якщо наша влада знала, що потрібно було негайно танки, то чому три роки не ресмонтувала наші, яких багато. І не потріюно когось навчати, на танки Т-64 і Т-72 в нас десятки тисяч готових спеціалістів, бо багато служили на цих танках і сьогодні в запасі. Не вистачало на дороги? Щоб будувати дороги в нас є Укравтодор, а президент мав займатися, згідно розділу V Конституції України: Президент України є главою держави і виступає від її імені і є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору...
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30.01.2023 20:37 Ответить
А ви не хочете написати про 23 роки дерибану України та її армії до 2014 року, з пропозицією розстріляти усіх хто вибирав Кравчука,Кучму,януковоча президентами?Партнерів справедливо критикують Україна -щит Заходу а нашим героям дають крихти бо не хочуть виходити з зони комфорту.і ще одне Україна змусила Захід перестати боятися расіє.
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30.01.2023 20:49 Ответить
Чому не хочу написати про роки дерибану і знищення армії при Кравчуку, Кучмі, Януковичу і Зеленському? Я погоджуюся і про це пишу. Чому ми маємо розстрілювати тих, хто вибирав собі подібних? Якщо розстріляти 73%, то залишиться дуже мало і головне, що в нас немає в законі такої норми. Але врешті подумайте, а не пишіть дурниць. 23 роки фактично не було війни, а в цей час йде вже 9-й рік війни, не 11 місяців, як тут пишуть. То чому під час війни з 2019 року ми будували дороги, а не армію? Ось і вся відповідь!
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30.01.2023 21:30 Ответить
А якби була б така норма?ви б постріляли усіх.досить уже вам ділити та ображати українців за відсотками.дурість диванних патріотів породжує лише злість.
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30.01.2023 21:42 Ответить
Якби була така норма, то це на мою думку, мають вирішити ті 73%, їх же більшість і вони вибирали цих покидьків. Особисто я відношу себе до 25% і серед тих депутатів немає жодного, за якого було б соромно. Але діюча влада рівно три роки переслвідувала якраз ту партію "ЄС" і її лідера і закривала очі на своїх братів ОПЗЖ. Чи не так?І я не ображаю українців за відсотками, я їм просто нагадую, що за їх легковажності, а фактично дурості страждають не тільки вони. І буду нагадувати постійно, кожного дня!
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30.01.2023 21:51 Ответить
Нагадуйте у нас вільна країна,і що це вам особисто дасть?погані емоції знищують людину.
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30.01.2023 21:58 Ответить
Дно.🤦
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30.01.2023 19:12 Ответить
Я їх розумію... Бояться "ответки" від рашки.... Перший якщо не отримає - все далі піде, як по маслу))))
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30.01.2023 19:14 Ответить
не сміши !
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30.01.2023 19:22 Ответить
ти теж не сміши мої яйці
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30.01.2023 20:02 Ответить
Тобто як я писав, нашого наступу раніше кінця літа чекати точно не треба.
Абрамсів не чекати взагалі.
От як тепер хочеться насрати на голову Буданову з його "Крим весною". Кінчене.
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30.01.2023 19:14 Ответить
Вже і англійці почали гальмувати. Щось знають. Мабуть чекають, як Україна витримає черговий наступ. А там може і танки нікому нафіг не здались. Ніх... історія не вчить.
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30.01.2023 19:15 Ответить
Ніякого великого кацапського наступу вже не буде.але вибивати їх з відкритої місцевості краще на танках.
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30.01.2023 20:06 Ответить
Наші танкісти тільки сьогодні прилетіли в Британію на навчання, подивіться стрічку новин нижче. Все логічно, без кількох місяців навчання ці танки нам не дадуть.
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30.01.2023 22:01 Ответить
31 січня це теж "до літа" .але нашим танкістам ще теба на британські "права" здати. З правильною категорією. Ніхто танків без навчання не дасть.
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30.01.2023 19:22 Ответить
Знову зрада у диванних експертів.
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30.01.2023 19:23 Ответить
який у піхву наступ? Бахмут би втримати.
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30.01.2023 19:36 Ответить
Від Києва за два дні до піврічного закидування тушками Бахмута.....
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30.01.2023 20:08 Ответить
Ну він сказав до літа, це теж треба сприймати правильно,тут ще залежить від навчань як наші справляться з володінням тих танків.Може так як з хаймарами за місяць все освоять і першого березня їх поставлять,ну типу перед великоднем.Він не може сказати за місяць бо знає терміни які надаються на навчання..
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30.01.2023 19:39 Ответить
знову прийдеться дзвонити Б.Джонсонюку, щоб дав пинка там....
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30.01.2023 20:03 Ответить
Нда...эпический облом какой то с этой распиаренной передачей западных танков выходит
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30.01.2023 20:18 Ответить
У Мелітополі кадирівці зґвалтували російську журналістку та побили оператора, які працюють на пропаганду кремля. Про це повідомляє "https://www.5.ua/dv/ Дивогляд " із посиланням на Telegram-канал "https://t.me/kyivoperativ/115537 Київ оперативний ". Цей інцидент намагаються "зам'яти", щоб не "дискредитувати" російську армію. Керівництво каналу НТВ вирішило не закривати очі та звернулося до слідчого комітету рф.
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30.01.2023 20:23 Ответить
Что вы разнылись, типа 14 Челенджеров или даже 31 Абрамс сделают погоду.
На Леопарды была изначально вся ставка, англичане и американцы влезли чтобы немцев пробить-протолкнуть. Но и с Леопардами быстро всё не будет, в лучшем случае в апреле, в худшем тоже май-июнь. И максимум 50-70 штук не больше.
Что до танков, у ВСУ их прямо сейчас больше тысячи штук! (300 получили от союзников, 500 затрофеенных и плюс-минус рабочих, тысяча была в начале войны, но потери-потери)
Кроме этой тысячи идёт поставка РТшек из Польше Твардых и еще Т-72 модернизированных, идут так же поставки из Чехии (плюс марроканские) - итого около 200 танков "советских" моделей.
Так, что для весенного наступление танки есть. Просто западные круче ясное дело...
Придётся ждать. Дело не в скорости поставки, а в обучении экипажей и подразделений (3 месяца минимум), а еще налаживании всех цепочки технической эксплуатации, ремонта, запчастей и так далее.
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30.01.2023 20:24 Ответить
Это я уже молчу о том, что все эти западные танки лучше всего себя покажут на относительно сухом грунте. А март-апрель это грязь. Февраль естественно никто не успеет обучиться.
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30.01.2023 20:27 Ответить
Короче все футболят нас, как последних коррумпированных дурачков, которые в мирное время решили что самые умные и только и жили кумовством и коррупцией...
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30.01.2023 20:53 Ответить
Все правильно, поки не навчать екіпажі користі від танків нуль.
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30.01.2023 22:20 Ответить
Люди добрі, а що ви хотіли, з такою злочинною владою, вони взагалі можуть передумати їх давати або дадуть в такі строки, та у такій кількості, що ніякої ролі це не зіграє. Тому усі претензії до Зеленського та його зеленої шобли.
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30.01.2023 22:24 Ответить
Какой-то жестокий троллинг с этими танками притом от всех кто пообещал, лицемерию нет предела..
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30.01.2023 23:04 Ответить
 
 