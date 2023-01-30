Великобритания передаст танки Challenger-2 Украине к лету, - Уоллес
Великобритания планирует к лету поставить танки Challenger-2 в рамках военной помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Великобритании Бел Уоллес.
"Это (поставка в Украину, - ред.) состоится к началу лета или в мае. Возможно, ближе к Пасхе", - заявил он.
В то же время, министр добавил, что по соображениям безопасности он не может обнародовать график обучения украинских войск использованию танков. Однако сообщил, что обучение начнется с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдут к ведению боя в строю.
Напомним, ранее в Британии говорили, что танки Challenger 2 Украина сможет получить в конце марта.
14 января премьер-министр Британии Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что предоставит Украине танки Challenger 2, а также дополнительные артиллерийские системы.
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То ж ***** можна було вже прохати тих засобів ППО!!!
тим паче буданові, як виявляється вже все знали.. їм "вбудовані в срашку" агенти доповідали..
Коротше люди, ви всім нам самі біду накликали своїм "безразлічієм"...
Каденция Зеленского. Это: Ковид. Меркель. Трамп. Израиль сотрудничает с Россией в Сирии.
Кто? Кто продаст (где деньги взять второй вопрос) современные системы ПВО?
Свинарчуки помогали только поддерживать старую технику.
Свои комплексы не выпускались. Топаз в Донецке, тот что Кольчуги выпускал к двухтысячному по настоянию США уничтожили. Ракетная программа Турчинова это не полновесное ПВО.
Логика обстоятельств всегда перевесит логику Ваших намерений.
При тому, що як раз при Гетьмані почалося таке активне будівництво доріг, якого за часів незалежної України не було. І при цьому якось вистачало бюджету і на розробку перспективних військових проектів і навіть підлозі країни на піввареника.
Але то таке, головне, що "хоть паржалі"
А залишилися одні малхольні бабки, які готують поміж руїн на вогні їжу з подачок окупантів, заодно приказуючи, як воно добре, що праклятих біндер вигнали.
Вам там до тески не хочеться? До затишної Австрії?..
- Їм...
- Ну то приходь завтра" 🤗
Абрамсів не чекати взагалі.
От як тепер хочеться насрати на голову Буданову з його "Крим весною". Кінчене.
На Леопарды была изначально вся ставка, англичане и американцы влезли чтобы немцев пробить-протолкнуть. Но и с Леопардами быстро всё не будет, в лучшем случае в апреле, в худшем тоже май-июнь. И максимум 50-70 штук не больше.
Что до танков, у ВСУ их прямо сейчас больше тысячи штук! (300 получили от союзников, 500 затрофеенных и плюс-минус рабочих, тысяча была в начале войны, но потери-потери)
Кроме этой тысячи идёт поставка РТшек из Польше Твардых и еще Т-72 модернизированных, идут так же поставки из Чехии (плюс марроканские) - итого около 200 танков "советских" моделей.
Так, что для весенного наступление танки есть. Просто западные круче ясное дело...
Придётся ждать. Дело не в скорости поставки, а в обучении экипажей и подразделений (3 месяца минимум), а еще налаживании всех цепочки технической эксплуатации, ремонта, запчастей и так далее.