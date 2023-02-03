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Новости Война
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Маневры корабельной группировки РФ говорят о подготовке к выходу на боевой курс, - ОК "Юг"

рф,корабель,калібр

В акватории Черного моря – в российском Черноморском флоте происходит определенное движение. Это может быть связано с саммитом Украина-ЕС, который состоится в Киеве сегодня, 3 февраля. Ведь россияне могут попытаться сорвать встречи с международными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне обычно бурно реагируют на подобные меры и реакцию мирового сообщества. Она отметила, что ждали от кафиров, что они могут каким-то образом "обозначить" для себя 80-летие Сталинградской битвы.

"Но, очевидно, у них осталось не так много "пиротехники", которой они любят отпраздновать такие события", - отметила она.

Представитель ОК "Юг" сообщила, если вчера в российской корабельной группировке в Черном море остался лишь один ракетоноситель, остальные были заведены в пункты базирования, то сегодня враг активизировался.

"Сегодня утром уже в море 2 надводных ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр", которые готовы к использованию. Кроме того, сами маневры корабельной группировки говорят о подготовке к выходу на боевой курс", – пояснила Гуменюк.

Она отметила, что также наблюдалась накануне активность российской беспилотной разведки – вдоль линии Южного фронта, в частности, в Херсонской области. Вчера был сбит один из дронов, который враг запускал с моря над Николаевщиной.

"Все эти признаки говорят о том, что вполне вероятна и активность авиации, вместе с которой обычно происходят массированные ракетные атаки. Хотя у россиян действительно не такой богатый запас ракет и они могут применить – как изменение тактики – точечные ракетные удары", – подчеркнула Гуменюк.

Также читайте: Россия увеличила количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, - ОК "Юг"

корабль (2041) Черное море (1479) Гуменюк Наталья (577)


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Топ комментарии
+15
І де ті наші "водні дрони" на які за таким пафосом збирали гроші ще місяцями тому назад?
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03.02.2023 11:22
+8
А что с подводными дронами? И друзья передавали и всей страной деньги собирали? Наверное зря деньги переводил... У свинособак быстрее ракеты закончатся...
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03.02.2023 11:33
+7
Для очередного "утопленика-москва" надо, чтобы всё сошлось - и туман, и расположение звёзд, и курс, и расстояние, и отвлекающий манёвр....
Держим кулачки !
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03.02.2023 11:28
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Правила форума Совет форумчан
І де ті наші "водні дрони" на які за таким пафосом збирали гроші ще місяцями тому назад?
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03.02.2023 11:22 Ответить
допливають
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03.02.2023 11:24 Ответить
Еще не вечер....
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03.02.2023 11:24 Ответить
Часть в диванах из яиц по 170 и с миллионом долларов внутри.
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03.02.2023 12:13 Ответить
а типу саміт буде проходити в ресторані на Хрещатику?... якщо у захищеному приміщенні, то як вони йому завадять?
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03.02.2023 11:24 Ответить
от якби можна було чимось по нім пульнути..., але в нас самих нічого немає та ніхто нам не дасть..., тому сидимо та чекаємо, як завжди...
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03.02.2023 11:25 Ответить
Літаючим асфальтом.
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03.02.2023 11:45 Ответить
там же есть английские ракеты морские?
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03.02.2023 11:26 Ответить
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03.02.2023 11:27 Ответить
Наводка для ГРУ: снимаем квартиру в соседнем квартале, с окна запускаем дрон, летит между домов, перед высоткой резко взлетает и сбрасывает гранату - пол москвы обосралось !
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03.02.2023 11:32 Ответить
Типовий російський дебілізм - щось маскувати у бетонній пустелі, маскувати під зеленку взимку, коли все листя опало, масквати на очах у мільйонів людей, маскувати те, чиї фотографії облетіли увесь світ
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03.02.2023 11:40 Ответить
це швидше не маскування, так як маскувати нема від кого. А від опадів
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03.02.2023 11:50 Ответить
Так, що на Росії краще захистить від дощу ніж маскувальна сітка
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03.02.2023 12:25 Ответить
ну не поліетиленовою клейонкою ж обтягувать
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03.02.2023 12:29 Ответить
Муляж.
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03.02.2023 11:46 Ответить
Нерухомість в радіусі 4 км різко подешевшала ...
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03.02.2023 12:39 Ответить
Для очередного "утопленика-москва" надо, чтобы всё сошлось - и туман, и расположение звёзд, и курс, и расстояние, и отвлекающий манёвр....
Держим кулачки !
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03.02.2023 11:28 Ответить
Для запуску "калібру" потрібен "бойовий курс"?
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03.02.2023 11:30 Ответить
А як же. Без курсу вони не полетять.
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03.02.2023 11:34 Ответить
А хіба їм не пох на курс? Дані введені-та й лети.
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03.02.2023 12:28 Ответить
Там Стефанчук десь підводні човни держить, може вже час дати залп по ординських коритах, га,
Русланчику? Теща не дала команду?
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03.02.2023 11:33 Ответить
А что с подводными дронами? И друзья передавали и всей страной деньги собирали? Наверное зря деньги переводил... У свинособак быстрее ракеты закончатся...
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03.02.2023 11:33 Ответить
Останні долари допивають на Маямі-Бич.
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03.02.2023 11:47 Ответить
Ще один спутник купили? Старий зламався? Бо так нічого нікому і не показав...
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03.02.2023 13:05 Ответить
Для кацапів насрать під двері саме те.
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03.02.2023 11:49 Ответить
...утопить эти корыта
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03.02.2023 12:26 Ответить
Нам коли підводний човен вже дадуть?
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03.02.2023 12:34 Ответить
нах новини скількома ракетами вони іопнуть - люди хочуть новини про скільки цих корит пішло на дно ... де тіє дрони на які збирали всією країною - в диванах ексзаступників ?
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03.02.2023 12:59 Ответить
гуменюк - пресофіцерка?
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03.02.2023 14:14 Ответить
 
 