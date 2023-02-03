Маневры корабельной группировки РФ говорят о подготовке к выходу на боевой курс, - ОК "Юг"

В акватории Черного моря – в российском Черноморском флоте происходит определенное движение. Это может быть связано с саммитом Украина-ЕС, который состоится в Киеве сегодня, 3 февраля. Ведь россияне могут попытаться сорвать встречи с международными партнерами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал, об этом сообщила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне обычно бурно реагируют на подобные меры и реакцию мирового сообщества. Она отметила, что ждали от кафиров, что они могут каким-то образом "обозначить" для себя 80-летие Сталинградской битвы.

"Но, очевидно, у них осталось не так много "пиротехники", которой они любят отпраздновать такие события", - отметила она.

Представитель ОК "Юг" сообщила, если вчера в российской корабельной группировке в Черном море остался лишь один ракетоноситель, остальные были заведены в пункты базирования, то сегодня враг активизировался.

"Сегодня утром уже в море 2 надводных ракетоносителя с 16 ракетами типа "Калибр", которые готовы к использованию. Кроме того, сами маневры корабельной группировки говорят о подготовке к выходу на боевой курс", – пояснила Гуменюк.

Она отметила, что также наблюдалась накануне активность российской беспилотной разведки – вдоль линии Южного фронта, в частности, в Херсонской области. Вчера был сбит один из дронов, который враг запускал с моря над Николаевщиной.

"Все эти признаки говорят о том, что вполне вероятна и активность авиации, вместе с которой обычно происходят массированные ракетные атаки. Хотя у россиян действительно не такой богатый запас ракет и они могут применить – как изменение тактики – точечные ракетные удары", – подчеркнула Гуменюк.

Также читайте: Россия увеличила количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море, - ОК "Юг"