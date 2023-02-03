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Новини Війна
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Маневри корабельного угруповання РФ говорять про підготовку до виходу на бойовий курс, - ОК "Південь"

рф,корабель,калібр

В акваторії Чорного моря - у російському Чорноморському флоті відбувається певний рух. Це може бути пов’язано з самітом Україна – ЄС, який відбудеться в Києві сьогодні, 3 лютого. Адже росіяни можуть спробувати зірвати зустрічі з міжнародними партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, про це повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, росіяни зазвичай бурхливо реагують на подібні заходи та на реакцію світової спільноти. Вона зазначила, що чекали від окупантів, що вони можуть якимось чином "позначити" для себе 80-річчя Сталінградської битви.

"Але вочевидь у них залишилось не так багато "піротехніки", якою вони люблять відсвятковувати такі події", - зауважила вона.

Речниця ОК "Південь" повідомила, якщо вчора в російському корабельному угрупованні в Чорному морі залишився лише один ракетоносій, решта були заведені в пункти базування, то сьогодні ворог активізувався.

"Сьогодні зранку вже в морі 2 надводних ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр", які готові до використання. Крім того, самі маневри корабельного угрупування говорять про підготовку до виходу на бойовий курс", - пояснила Гуменюк.

Вона відзначила, що також спостерігалась напередодні активність російської безпілотної розвідки - вздовж лінії Південного фронту, зокрема, на Херсонщині. Вчора було збито один з дронів, який ворог запускав з моря над Миколаївщиною.

"Всі ці ознаки говорять про те, що цілком ймовірна і активність авіації, в купі з якою зазвичай відбуваються масовані ракетні атаки. Хоча у росіян, дійсно, не такий багатий запас ракет і вони можуть застосувати - як зміну тактики - точкові ракетні удари", - наголосила Гуменюк.

Також читайте: Росія збільшила кількість ракетоносіїв, які перебувають на бойовому чергуванні у Чорному морі, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1612) Чорне море (1666) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+15
І де ті наші "водні дрони" на які за таким пафосом збирали гроші ще місяцями тому назад?
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03.02.2023 11:22
+8
А что с подводными дронами? И друзья передавали и всей страной деньги собирали? Наверное зря деньги переводил... У свинособак быстрее ракеты закончатся...
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03.02.2023 11:33
+7
Для очередного "утопленика-москва" надо, чтобы всё сошлось - и туман, и расположение звёзд, и курс, и расстояние, и отвлекающий манёвр....
Держим кулачки !
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03.02.2023 11:28
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І де ті наші "водні дрони" на які за таким пафосом збирали гроші ще місяцями тому назад?
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03.02.2023 11:22 Відповісти
допливають
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03.02.2023 11:24 Відповісти
Еще не вечер....
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03.02.2023 11:24 Відповісти
Часть в диванах из яиц по 170 и с миллионом долларов внутри.
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03.02.2023 12:13 Відповісти
а типу саміт буде проходити в ресторані на Хрещатику?... якщо у захищеному приміщенні, то як вони йому завадять?
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03.02.2023 11:24 Відповісти
от якби можна було чимось по нім пульнути..., але в нас самих нічого немає та ніхто нам не дасть..., тому сидимо та чекаємо, як завжди...
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03.02.2023 11:25 Відповісти
Літаючим асфальтом.
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03.02.2023 11:45 Відповісти
там же есть английские ракеты морские?
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03.02.2023 11:26 Відповісти
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03.02.2023 11:27 Відповісти
Наводка для ГРУ: снимаем квартиру в соседнем квартале, с окна запускаем дрон, летит между домов, перед высоткой резко взлетает и сбрасывает гранату - пол москвы обосралось !
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03.02.2023 11:32 Відповісти
Типовий російський дебілізм - щось маскувати у бетонній пустелі, маскувати під зеленку взимку, коли все листя опало, масквати на очах у мільйонів людей, маскувати те, чиї фотографії облетіли увесь світ
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03.02.2023 11:40 Відповісти
це швидше не маскування, так як маскувати нема від кого. А від опадів
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03.02.2023 11:50 Відповісти
Так, що на Росії краще захистить від дощу ніж маскувальна сітка
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03.02.2023 12:25 Відповісти
ну не поліетиленовою клейонкою ж обтягувать
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03.02.2023 12:29 Відповісти
Муляж.
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03.02.2023 11:46 Відповісти
Нерухомість в радіусі 4 км різко подешевшала ...
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03.02.2023 12:39 Відповісти
Для очередного "утопленика-москва" надо, чтобы всё сошлось - и туман, и расположение звёзд, и курс, и расстояние, и отвлекающий манёвр....
Держим кулачки !
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03.02.2023 11:28 Відповісти
Для запуску "калібру" потрібен "бойовий курс"?
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03.02.2023 11:30 Відповісти
А як же. Без курсу вони не полетять.
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03.02.2023 11:34 Відповісти
А хіба їм не пох на курс? Дані введені-та й лети.
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03.02.2023 12:28 Відповісти
Там Стефанчук десь підводні човни держить, може вже час дати залп по ординських коритах, га,
Русланчику? Теща не дала команду?
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03.02.2023 11:33 Відповісти
А что с подводными дронами? И друзья передавали и всей страной деньги собирали? Наверное зря деньги переводил... У свинособак быстрее ракеты закончатся...
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03.02.2023 11:33 Відповісти
Останні долари допивають на Маямі-Бич.
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03.02.2023 11:47 Відповісти
Ще один спутник купили? Старий зламався? Бо так нічого нікому і не показав...
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03.02.2023 13:05 Відповісти
Для кацапів насрать під двері саме те.
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03.02.2023 11:49 Відповісти
...утопить эти корыта
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03.02.2023 12:26 Відповісти
Нам коли підводний човен вже дадуть?
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03.02.2023 12:34 Відповісти
нах новини скількома ракетами вони іопнуть - люди хочуть новини про скільки цих корит пішло на дно ... де тіє дрони на які збирали всією країною - в диванах ексзаступників ?
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03.02.2023 12:59 Відповісти
гуменюк - пресофіцерка?
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03.02.2023 14:14 Відповісти
 
 