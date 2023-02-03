Журналист УП Михаил Ткач извинился перед бывшим и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александром Лиевым. Информация о российском паспорте Лиева не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Худшее, что может быть - это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ткач отметил, что новость изначально была опубликована с позицией Лиева.

"Мое сообщение заблокировал фейсбук из-за публикации личных данных. Приношу прощения читателям Украинской правды. Поздравляю всех причастных. Правда победит", - подытожил журналист.

Напомним, Украинская правда" сообщила со ссылкой на свои источники в украинской разведке, что в и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева есть якобы российский паспорт.

Как известно, ранее вышла колонка Виталия Шабунина, где говорится, что временно исполняющий обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев призывал "услышать Крым" во время референдума в 2014 году и блокировал украинские маяки в 2006 году. .

В интервью Цензор.НЕТ Лиев пытался объяснить эти факты и уверял, что никогда не имел пророссийских взглядов.

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