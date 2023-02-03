РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12519 посетителей онлайн
Новости
9 188 83

Информация о российском паспорте Лиева не соответствует действительности

лієв

Журналист УП Михаил Ткач извинился перед бывшим и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александром Лиевым. Информация о российском паспорте Лиева не соответствует действительности.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Худшее, что может быть - это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Ткач отметил, что новость изначально была опубликована с позицией Лиева.

"Мое сообщение заблокировал фейсбук из-за публикации личных данных. Приношу прощения читателям Украинской правды. Поздравляю всех причастных. Правда победит", - подытожил журналист.

Напомним, Украинская правда" сообщила со ссылкой на свои источники в украинской разведке, что в и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева есть якобы российский паспорт.

Как известно, ранее вышла колонка Виталия Шабунина, где говорится, что временно исполняющий обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев призывал "услышать Крым" во время референдума в 2014 году и блокировал украинские маяки в 2006 году. .

В интервью Цензор.НЕТ Лиев пытался объяснить эти факты и уверял, что никогда не имел пророссийских взглядов.

Также читайте: Лиев уволен из Минобороны

извинение (69) Лиев Александр (35) Ткач Михаил (134)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Не треба відбілювати "служу атєчєству". Це - екс-міністр "кабінету Аксьонова". Відбілював окупацію Криму.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:50
+16
Посадовець вищої ланки МО - екс-міністр "кабінету Аксьонова". Таких треба любими засобами викидувати з посади.
Чи ви підтримуєте таких, хто колись писав: "служу атєчєству".
показать весь комментарий
03.02.2023 11:48
+11
А він що, вже працював? Хто його призначив? Біографію дивились? Він же поплічник ригоаналів.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але чиновник вже звільнений з роботи.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:38 Ответить
Главное вброс сработал, журналюге медаль!😂😂😂
показать весь комментарий
03.02.2023 11:39 Ответить
так і працює гівнопропаганда - робить вкид на всю головну сторінку гівновидання, потім, десь у куточку робиться спростування!

от я впевненний, що "новина" про його "расєйський пачпорт" була тут виділена курсивом!!!
а тепер що? що це "вибачення" мимоходом?!
в тюрьму ткача!!
показать весь комментарий
03.02.2023 11:45 Ответить
Не треба відбілювати "служу атєчєству". Це - екс-міністр "кабінету Аксьонова". Відбілював окупацію Криму.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:50 Ответить
ну то по Закону він повинен бути засудженний за колаборционізм, чи за будь які інші порушення Закону!
завтра, такий ткач, напише, що ви - пєдофіл! вам сподобається це спростовувати?
показать весь комментарий
03.02.2023 12:56 Ответить
К сожалению, даже здесь видно, что у большинства отсутствует критичесое мышление.
показать весь комментарий
03.02.2023 14:00 Ответить
а що стосовно інших аспектів? Блокування маяків, підтримка анексії Криму...
показать весь комментарий
03.02.2023 12:01 Ответить
те що цей персонаж, комусь не подобається, не дає права розповсюджувати брехню! так працює Закон!
якщо ви хочете жити в суспільстві, де карається тіки ті, хто вам не подобається - то вдачі
показать весь комментарий
03.02.2023 12:55 Ответить
Я Вам про КОНКРЕТНІ речі, а Ви мені про АБСТРАКТНЕ "комусь не подобається". Мені не може подобатись чи ні той про кого я почув вчора. Натомість мати думку про вчинки цілком природньо
показать весь комментарий
03.02.2023 22:07 Ответить
У тюрму? І чим ви відрізняєтесь від рашистів?
Тим більш, що цей Лієв давно вже заляпався у лайні, прислужуючи у рашистів в Криму.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:17 Ответить
тобто, за вашою "логікою" - "журналіст" не повинен мати ЖОДНОЇ відповідальності за розповсюдження брехні?
показать весь комментарий
03.02.2023 12:54 Ответить
Відповідальність повинна бути тільки за відверті розпалювання ненависті за етнічною приналежністю та пропаганду фашизма (у т.ч. рашизма), нацизма, комунізма.

Усе інше - посягання на свободу слова. Чи вам не подобається свобода слова?
показать весь комментарий
03.02.2023 13:02 Ответить
я поважаю свободу слова! але "свобода слова" - це й відповідальність за те, що ти кажешь!!
це не анархія, коли хто завгодно, без жодних наслідків, може ляпати язиком ліворуч і праворуч!

чому ж тоді ви обурюєтесь, коли по вулицям наших міст ходять ватники і скандують, щоб їх рятували "великі і рідні"?
показать весь комментарий
03.02.2023 13:09 Ответить
Ви взагалі читали мій коментар, чи якось по діагоналі?
показать весь комментарий
03.02.2023 13:42 Ответить
Ты - ПЕДОФИЛ и паспорт у тебя российский! И только заикнись, что я должен отвечать за свои слова.
показать весь комментарий
03.02.2023 14:01 Ответить
Дуже перепрошую, але журналісту дали на лапу, щоб про паспорт сказав, а потім дали ще більше, щоб вибачився. Оце, що я щойно написала - це свобода слова? Тоді піду в журналісти, дуже прибуткова справа.
показать весь комментарий
03.02.2023 17:49 Ответить
Це той Мойша Ткач , що заглядав Тимошенко під спідницю на пляжі в Дубаї. Папарацці зеленого розливу . За які кошти їздив в Дубай з завданням вести слідкування. Потім продав свої пасквілі всім грязним виданням для створення "народної" хвилі обурення і попутно відмивання звинувачення туриста Тищенка. ПОгань!
показать весь комментарий
03.02.2023 19:27 Ответить
так його! в тюрягу! а то розперезався, викривач такий-сякий!
святих людей не смій чіпати - журналюжка!
показать весь комментарий
03.02.2023 20:03 Ответить
Ничего не мешает герою истории доказать правду в суде и сразу не увольняться непонятно с какого перепуга, как и его коллеги с министерства обороны. Только вот интересно, какое отношение крымские чиновники по туризму имеют к военно-технической сфере Украины, тем более во время войны?...
показать весь комментарий
03.02.2023 11:46 Ответить
Там ще було "служу атєчєству".
показать весь комментарий
03.02.2023 11:51 Ответить
то він іншому атєчеству служив - медаль йому вручили за туристичний маршрут місцями британських перемог у кримській війні
показать весь комментарий
03.02.2023 15:46 Ответить
Не відбілюйте. Не Британії він служить, а Лубянці.
показать весь комментарий
03.02.2023 15:56 Ответить
тобі запоребриком видніше
показать весь комментарий
03.02.2023 16:05 Ответить
только одно отношение- коррупционное
показать весь комментарий
03.02.2023 12:02 Ответить
То есть, каждый раз, когда какой-нибудь очередной Бигус, любитель жареных фактов, будет выливать тонны дерьма на человека, человек должен долго и нудно судиться, а все годы, пока идут суды, дерьмо может продолжать литься? Проиграет журналист, его заказчики заплатят символический миллион гривень за моральный ущерб, но репутацию человеку не вернешь, и плевать обществу, что это был черный пиар. Так сбили не одного политика, искренне желавшего бороться в ворами во власти.
показать весь комментарий
03.02.2023 14:05 Ответить
https://twitter.com/svitvik1/status/1621606016298131456
показать весь комментарий
03.02.2023 23:37 Ответить
Да, пургу несет знатную. И это вопрос к зеленскому и его избирателям, как такой человек попал во власть. Что не отменяет необходимости ответственности журналистов за доказанную ложь и черный пиар.
показать весь комментарий
05.02.2023 22:18 Ответить
Посадовець вищої ланки МО - екс-міністр "кабінету Аксьонова". Таких треба любими засобами викидувати з посади.
Чи ви підтримуєте таких, хто колись писав: "служу атєчєству".
показать весь комментарий
03.02.2023 11:48 Ответить
Или по яйцам дали или пресс денег)) А так молодец.
показать весь комментарий
03.02.2023 15:13 Ответить
А він що, вже працював? Хто його призначив? Біографію дивились? Він же поплічник ригоаналів.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:47 Ответить
Він екс-міністр "кабінету Аксьонова".
показать весь комментарий
03.02.2023 11:49 Ответить
Взяв з ФБ:
"

https://www.facebook.com/muzamax?__cft__[0]=*************************************************************************************************************************-oXIgk_8ApLgFOJPBlN-dO4PMTN2-or&__tn__=-UC%2CP-R Максим Музика

https://www.facebook.com/muzamax/posts/pfbid0CyEWwrCKbCHTnAPm2u4uBKfpPufvDSgPW9rY757kSMaxiQMTv3VAyUHw8i2Xb8pGl?__cft__[0]=*************************************************************************************************************************-oXIgk_8ApLgFOJPBlN-dO4PMTN2-or&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Ви мабуть не знаєте, але раніше шлях допуску до експлуатації та прийняття на озброєння нових зразків озброєння та військової техніки потребував кількарічної роботи, кількамільйонних хабарів та ще й з непрогнозованим результатом.

"Хлопці, вам простіше на озброєння стати в НАТО, ніж у нас" - казав нам в обличчя один з колишніх екс-посадовців.

"Ви або передасте свою розробку зрозумілій мені структурі, або без шансів" - казав інший очільник, якого саме зараз судять за корупцію.

Прийшла нова команда. Отримала мандат довіри. Змінила це. Кількарічний процес перетворився на кількатижневий. Без жодних натяків на хабарі. Все робиться відкрито, ледь не в декларативному порядку.
е дууууже не сподобалось. Тепер людину, яка очолювала цей напрямок знесли інформаційною атакою. Руками людей, які не розібрались, бо не захотіли розбиратись, бо це ж не цікаво.

Впевнений, пройде зовсім трохи часу і все повернеться, як було раніше. Заради "впорядкування". Заради "порядку". Заради рішалова.

А потім будуть здивовані пости про те, чому в нас все так ****** налаштовано. А ось чому.

"
показать весь комментарий
03.02.2023 11:39 Ответить
Хто такий Максим Музика?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:43 Ответить
А хто такий Шабунін?!
показать весь комментарий
03.02.2023 11:46 Ответить
Розумний,хитрий,вкрай цинічний паразит !
показать весь комментарий
03.02.2023 11:57 Ответить
А чому він паразит? Посмів критикувати сивочолого хетьмана?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:59 Ответить
А тому що в певній мірі він так само "присмоктався", але вже до грантів на боротьбу с корупцією. При тому що іноді, це такі ж саме вброси, як в данному випадку. Це непоодинока вже проблема, не розібратися до кінця, але пошвидше "накинути".

Якщо буде час та бажаня, просто пошукайте як, здається в 2017, вiн себе поводив з воєнкомами. Те що йому намагалися заткнути рота, немає сумнівів, але тут питання ЯК він себе поводив з ними. Ось в саме таких критичних випадках і вилазить усе дійсне нутро людини.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:09 Ответить
Він поводився з ними, як із ціпними псами, яких на нього спустили - бо вони ними й були і самі розуміли це.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:12 Ответить
По-перше, в нас правова держава, чи так само є "ізбранниє" які не підпадають під дію законів? Він же начебто бореться за це в тому числі ж. Його не ловили по ТРЦ, як це відбувається зараз, а принесли за адресою прописки. Процедура була виконано чітко.
По-друге, воєнкоми в тому випадку вели себе повністю коректно та тактовно, на відміну від Шабуніна. Я б ще зрозумів, якби воєнкоми почали хамити і т.д. Але це було в односторонному порядку. І так себе поводити публічна люди не повинна, які б не були обставини.

Ще раз кажу, питання тут не в тому для чого це зробили. А в тому як дехто позиціонує себе недоторканним.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:22 Ответить
Емм, якраз Шабунін критикує і гетьмана, і коміка...
показать весь комментарий
03.02.2023 12:12 Ответить
Так отож, що він критикує будь-яку корумповану владу, але для секти неприпустимим є критика саме їх лідера і навіть критика опонента не може бути виправданням для цього.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:36 Ответить
Такий же як і Музика. Обслуговуючий персонал.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:17 Ответить
Якщо ви на дев'ятому році війни не знаєте хто такий Максим Музика, то з вами все ясно.
показать весь комментарий
04.02.2023 01:21 Ответить
Не знаю, що там вам ясно. Напевно із США видніше хто такий Музика. Так хто він?
показать весь комментарий
04.02.2023 01:49 Ответить
Нічого страшного !
показать весь комментарий
03.02.2023 11:41 Ответить
Виходить, якщо опублікувати російський паспорт єрмака, то його знімуть?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:47 Ответить
Схоже таки на російську ІПСО з метою паралізувати українські силові міністерства перед наступом на фронті.
Всю верхівку МВС знищили в гелікоптері (якого х-ра в одному гелікоптері і міністр, і його зами були під час війни???), після чого куча вбросів щодо МО. І так, багато з цих вбросів виявились правдою, але отак в один час?!
І ні, я не стверджую, що Ткач працює на кацапів - його найвірогідніше використали втемну - підкинули журналісті-розслідувачу інфу, частина з якої виявилась правдою.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:44 Ответить
"Служу атєчєству" від Лієва - це теж ІПСО?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:52 Ответить
А воно було?
показать весь комментарий
03.02.2023 11:56 Ответить
Так. Є його пост в соцмережах.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:58 Ответить
Ну факт того, що цей лієв шєстерить на москву так і не спростований самим лієвим.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:45 Ответить
шо, є такийфакт?
показать весь комментарий
03.02.2023 12:02 Ответить
Але гарно, що екс міністра "кабінету Аксьонова" звільнили з МО.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:46 Ответить
Оце і є ІПСО. Паспорта немає, добре. А про решту гріхів забудьте.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:47 Ответить
Сравнить подпись на российском паспорте и на каком-нибудь документе ума не хватило ?
Тщательнее надо вести расследование....
показать весь комментарий
03.02.2023 11:47 Ответить
...Найгірше, що може бути - це неправда. Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні. але справа вже зроблена, Лієв вже звільнився... й тут або журналіст зіграв роль корисного ідіота, але все було зроблено навмисне, щоб зірвати, перешкодити й таке інше..., погано, що в нас служби, які повинні перешкоджати ворожій агентурі часто ловлять гав, або мало чого дієвого взагалі роблять, а журналісти перебирають на себе роль й спецслужб, й судів та все, що завгодно...
показать весь комментарий
03.02.2023 11:51 Ответить
Лієв звільнився до публікації про паспорт
показать весь комментарий
03.02.2023 12:01 Ответить
Журналюга ткач- мутная личность! Птенец из помойки подоляка! И такая же мразь!
показать весь комментарий
03.02.2023 11:55 Ответить
Журналистов часто используют втемную - им просто сливают инфу - часть этой инфы - правда, часть - ложь.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:57 Ответить
птенец із помойки пінчука -кучми =вбивці Гонгадзе Чорновіла Кравченка
показать весь комментарий
03.02.2023 12:49 Ответить
''птенец'' з помойки пінчука-кучми
показать весь комментарий
03.02.2023 12:52 Ответить
Для того щоб зрозуміти що це не паспорт цього Лієва треба було комусь вміти читати бо там місце народження Москва написане, тоді як в попередньому матеріалі вказувалось місто Ухта, тобто це мало б викликати як мінімум сумніви.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:55 Ответить
УП это уже давно не укрправда ,а унитазная помойка,где идет заказное мочилово ненужных для определенных лиц людей.
показать весь комментарий
03.02.2023 11:58 Ответить
То есть фотография паспорта-фальшивка?Я смотрю,врагу не надо устраивать покушения на наше руководство,достаточно скормить дезу журналисту.Ведь человек уже уволен.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:10 Ответить
Такий принцип "журналістики": звинуватити заздалегідь вибрану жертву в тому що він вкрав золоті ложечки з родинного сервізу, роздути скандал, а вже потім тихенько вибачитися.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:11 Ответить
а чей тогда тот паспорт???... резникова??))))
показать весь комментарий
03.02.2023 12:14 Ответить
Ваш. Маю достеменні відомості з анонімних джерел.
показать весь комментарий
03.02.2023 13:36 Ответить
Диму без вогню не буває. Практично всім кримчанам ( хто мав кримську прописку- реєстрацію на момент агресії) паспорти та інші документи рф виписували- виготовляли автоматично. Вручали в більшості випадків особисто. Тому цілком ймовірно, що якісь російські документи на ім'я Лієва існують. Це не означає, що він ними користувався.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:14 Ответить
Журналиста судить будут?
показать весь комментарий
03.02.2023 12:20 Ответить
У цій історії не мішало би розрізняти справи Лієва і справи Ткача. Із Лієвим- усе зрозуміло. Стандартний чиновник України. От нічим інший чиновник, навіть не писавший того"служу отєчеству", від того Лієва не відрізняється. І стосовно пана Ткача зрозуміло. Ткач пише за популярність, популярному "розслідувачу" можна давати грошовиті замовлення, 9адля популярнрсті можна і хайпонути...
показать весь комментарий
03.02.2023 12:30 Ответить
"ожна давати грошовиті замовлення"

Ви пробували давати йому грошові замовлення? Чи звідки інфа?
Скорійше за все - йому просто підкинули інфу, а не дали замовлення.
показать весь комментарий
03.02.2023 12:38 Ответить
Угу, так і бачу картину маслом, невинні отроки Бігус і Ткач, обидва у білих туніках "піідіймають підкинуте замовлення".
показать весь комментарий
03.02.2023 13:34 Ответить
Я так розумію, що ви по собі судите, як і всі, хто бреше про замовлення.
показать весь комментарий
03.02.2023 14:14 Ответить
А шо, вже й сказати не можна? У людини така точка зору. Ви що, проти свободи слова та за утиски конституційних прав? Та у вас самого кацапський паспорт!
показать весь комментарий
03.02.2023 13:34 Ответить
Погано шукали
показать весь комментарий
03.02.2023 12:48 Ответить
Це що, означає що ординський паспорт таки є??
показать весь комментарий
03.02.2023 12:51 Ответить
Спочатку облили брудом, зганьбили а потім просто вибачились, та ні, потрібно тепер через суд стягнути з УП міліонів 10 щоб перевіряли достовірність інформації
показать весь комментарий
03.02.2023 13:23 Ответить
А я ж казав - чуєте "розслідування" то бийте на звук не промажете.
Бо двадцять доларів - вони й в Африці двадцять доларів.
показать весь комментарий
03.02.2023 13:30 Ответить
Щось не пам'ятаю обом упячка хоч раз перед Порохом вибачилася. Щось туй не те.
показать весь комментарий
03.02.2023 13:30 Ответить
Типичный журналист. На том паспорте даже инвалид по зрению мог понять что это совершенно другой человек. Намеренно брехал, а теперь через каждое слово нагло пи**ит про правду.
показать весь комментарий
03.02.2023 13:56 Ответить
 
 