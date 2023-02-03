Информация о российском паспорте Лиева не соответствует действительности
Журналист УП Михаил Ткач извинился перед бывшим и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Александром Лиевым. Информация о российском паспорте Лиева не соответствует действительности.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Худшее, что может быть - это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Ткач отметил, что новость изначально была опубликована с позицией Лиева.
"Мое сообщение заблокировал фейсбук из-за публикации личных данных. Приношу прощения читателям Украинской правды. Поздравляю всех причастных. Правда победит", - подытожил журналист.
Напомним, Украинская правда" сообщила со ссылкой на свои источники в украинской разведке, что в и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева есть якобы российский паспорт.
Как известно, ранее вышла колонка Виталия Шабунина, где говорится, что временно исполняющий обязанности департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев призывал "услышать Крым" во время референдума в 2014 году и блокировал украинские маяки в 2006 году. .
В интервью Цензор.НЕТ Лиев пытался объяснить эти факты и уверял, что никогда не имел пророссийских взглядов.
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от я впевненний, що "новина" про його "расєйський пачпорт" була тут виділена курсивом!!!
а тепер що? що це "вибачення" мимоходом?!
в тюрьму ткача!!
завтра, такий ткач, напише, що ви - пєдофіл! вам сподобається це спростовувати?
якщо ви хочете жити в суспільстві, де карається тіки ті, хто вам не подобається - то вдачі
Тим більш, що цей Лієв давно вже заляпався у лайні, прислужуючи у рашистів в Криму.
Усе інше - посягання на свободу слова. Чи вам не подобається свобода слова?
це не анархія, коли хто завгодно, без жодних наслідків, може ляпати язиком ліворуч і праворуч!
чому ж тоді ви обурюєтесь, коли по вулицям наших міст ходять ватники і скандують, щоб їх рятували "великі і рідні"?
святих людей не смій чіпати - журналюжка!
Чи ви підтримуєте таких, хто колись писав: "служу атєчєству".
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https://www.facebook.com/muzamax?__cft__[0]=*************************************************************************************************************************-oXIgk_8ApLgFOJPBlN-dO4PMTN2-or&__tn__=-UC%2CP-R Максим Музика
https://www.facebook.com/muzamax/posts/pfbid0CyEWwrCKbCHTnAPm2u4uBKfpPufvDSgPW9rY757kSMaxiQMTv3VAyUHw8i2Xb8pGl?__cft__[0]=*************************************************************************************************************************-oXIgk_8ApLgFOJPBlN-dO4PMTN2-or&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Ви мабуть не знаєте, але раніше шлях допуску до експлуатації та прийняття на озброєння нових зразків озброєння та військової техніки потребував кількарічної роботи, кількамільйонних хабарів та ще й з непрогнозованим результатом.
"Хлопці, вам простіше на озброєння стати в НАТО, ніж у нас" - казав нам в обличчя один з колишніх екс-посадовців.
"Ви або передасте свою розробку зрозумілій мені структурі, або без шансів" - казав інший очільник, якого саме зараз судять за корупцію.
Прийшла нова команда. Отримала мандат довіри. Змінила це. Кількарічний процес перетворився на кількатижневий. Без жодних натяків на хабарі. Все робиться відкрито, ледь не в декларативному порядку.
е дууууже не сподобалось. Тепер людину, яка очолювала цей напрямок знесли інформаційною атакою. Руками людей, які не розібрались, бо не захотіли розбиратись, бо це ж не цікаво.
Впевнений, пройде зовсім трохи часу і все повернеться, як було раніше. Заради "впорядкування". Заради "порядку". Заради рішалова.
А потім будуть здивовані пости про те, чому в нас все так ****** налаштовано. А ось чому.
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Якщо буде час та бажаня, просто пошукайте як, здається в 2017, вiн себе поводив з воєнкомами. Те що йому намагалися заткнути рота, немає сумнівів, але тут питання ЯК він себе поводив з ними. Ось в саме таких критичних випадках і вилазить усе дійсне нутро людини.
По-друге, воєнкоми в тому випадку вели себе повністю коректно та тактовно, на відміну від Шабуніна. Я б ще зрозумів, якби воєнкоми почали хамити і т.д. Але це було в односторонному порядку. І так себе поводити публічна люди не повинна, які б не були обставини.
Ще раз кажу, питання тут не в тому для чого це зробили. А в тому як дехто позиціонує себе недоторканним.
Всю верхівку МВС знищили в гелікоптері (якого х-ра в одному гелікоптері і міністр, і його зами були під час війни???), після чого куча вбросів щодо МО. І так, багато з цих вбросів виявились правдою, але отак в один час?!
І ні, я не стверджую, що Ткач працює на кацапів - його найвірогідніше використали втемну - підкинули журналісті-розслідувачу інфу, частина з якої виявилась правдою.
Тщательнее надо вести расследование....
Ви пробували давати йому грошові замовлення? Чи звідки інфа?
Скорійше за все - йому просто підкинули інфу, а не дали замовлення.
Бо двадцять доларів - вони й в Африці двадцять доларів.