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Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності

лієв

Журналіст УП Михайло Ткач вибачився перед колишнім т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександром Лієвим. Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Найгірше, що може бути - це неправда. Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.

Ткач зазначив, що новина з самого початку була опублікована з позицією Лієва.

"Мій допис заблокував фейсбук через публікацію особистих даних. Приношу вибачення читачам Української правди. Вітаю всіх причетних.  Правда переможе", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, Українська правда" повідомила з посиланням на свої джерела в українській розвідці, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт.

Як відомо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.

В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.

Також читайте: Лієва звільнено з Міноборони

Автор: 

вибачення (48) Лієв Олександр (37) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+18
Не треба відбілювати "служу атєчєству". Це - екс-міністр "кабінету Аксьонова". Відбілював окупацію Криму.
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03.02.2023 11:50
+16
Посадовець вищої ланки МО - екс-міністр "кабінету Аксьонова". Таких треба любими засобами викидувати з посади.
Чи ви підтримуєте таких, хто колись писав: "служу атєчєству".
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03.02.2023 11:48
+11
А він що, вже працював? Хто його призначив? Біографію дивились? Він же поплічник ригоаналів.
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03.02.2023 11:47
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Але чиновник вже звільнений з роботи.
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03.02.2023 11:38 Відповісти
Главное вброс сработал, журналюге медаль!😂😂😂
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03.02.2023 11:39 Відповісти
так і працює гівнопропаганда - робить вкид на всю головну сторінку гівновидання, потім, десь у куточку робиться спростування!

от я впевненний, що "новина" про його "расєйський пачпорт" була тут виділена курсивом!!!
а тепер що? що це "вибачення" мимоходом?!
в тюрьму ткача!!
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03.02.2023 11:45 Відповісти
Не треба відбілювати "служу атєчєству". Це - екс-міністр "кабінету Аксьонова". Відбілював окупацію Криму.
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03.02.2023 11:50 Відповісти
ну то по Закону він повинен бути засудженний за колаборционізм, чи за будь які інші порушення Закону!
завтра, такий ткач, напише, що ви - пєдофіл! вам сподобається це спростовувати?
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03.02.2023 12:56 Відповісти
К сожалению, даже здесь видно, что у большинства отсутствует критичесое мышление.
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03.02.2023 14:00 Відповісти
а що стосовно інших аспектів? Блокування маяків, підтримка анексії Криму...
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03.02.2023 12:01 Відповісти
те що цей персонаж, комусь не подобається, не дає права розповсюджувати брехню! так працює Закон!
якщо ви хочете жити в суспільстві, де карається тіки ті, хто вам не подобається - то вдачі
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03.02.2023 12:55 Відповісти
Я Вам про КОНКРЕТНІ речі, а Ви мені про АБСТРАКТНЕ "комусь не подобається". Мені не може подобатись чи ні той про кого я почув вчора. Натомість мати думку про вчинки цілком природньо
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03.02.2023 22:07 Відповісти
У тюрму? І чим ви відрізняєтесь від рашистів?
Тим більш, що цей Лієв давно вже заляпався у лайні, прислужуючи у рашистів в Криму.
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03.02.2023 12:17 Відповісти
тобто, за вашою "логікою" - "журналіст" не повинен мати ЖОДНОЇ відповідальності за розповсюдження брехні?
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03.02.2023 12:54 Відповісти
Відповідальність повинна бути тільки за відверті розпалювання ненависті за етнічною приналежністю та пропаганду фашизма (у т.ч. рашизма), нацизма, комунізма.

Усе інше - посягання на свободу слова. Чи вам не подобається свобода слова?
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03.02.2023 13:02 Відповісти
я поважаю свободу слова! але "свобода слова" - це й відповідальність за те, що ти кажешь!!
це не анархія, коли хто завгодно, без жодних наслідків, може ляпати язиком ліворуч і праворуч!

чому ж тоді ви обурюєтесь, коли по вулицям наших міст ходять ватники і скандують, щоб їх рятували "великі і рідні"?
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03.02.2023 13:09 Відповісти
Ви взагалі читали мій коментар, чи якось по діагоналі?
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03.02.2023 13:42 Відповісти
Ты - ПЕДОФИЛ и паспорт у тебя российский! И только заикнись, что я должен отвечать за свои слова.
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03.02.2023 14:01 Відповісти
Дуже перепрошую, але журналісту дали на лапу, щоб про паспорт сказав, а потім дали ще більше, щоб вибачився. Оце, що я щойно написала - це свобода слова? Тоді піду в журналісти, дуже прибуткова справа.
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03.02.2023 17:49 Відповісти
Це той Мойша Ткач , що заглядав Тимошенко під спідницю на пляжі в Дубаї. Папарацці зеленого розливу . За які кошти їздив в Дубай з завданням вести слідкування. Потім продав свої пасквілі всім грязним виданням для створення "народної" хвилі обурення і попутно відмивання звинувачення туриста Тищенка. ПОгань!
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03.02.2023 19:27 Відповісти
так його! в тюрягу! а то розперезався, викривач такий-сякий!
святих людей не смій чіпати - журналюжка!
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03.02.2023 20:03 Відповісти
Ничего не мешает герою истории доказать правду в суде и сразу не увольняться непонятно с какого перепуга, как и его коллеги с министерства обороны. Только вот интересно, какое отношение крымские чиновники по туризму имеют к военно-технической сфере Украины, тем более во время войны?...
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03.02.2023 11:46 Відповісти
Там ще було "служу атєчєству".
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03.02.2023 11:51 Відповісти
то він іншому атєчеству служив - медаль йому вручили за туристичний маршрут місцями британських перемог у кримській війні
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03.02.2023 15:46 Відповісти
Не відбілюйте. Не Британії він служить, а Лубянці.
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03.02.2023 15:56 Відповісти
тобі запоребриком видніше
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03.02.2023 16:05 Відповісти
только одно отношение- коррупционное
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03.02.2023 12:02 Відповісти
То есть, каждый раз, когда какой-нибудь очередной Бигус, любитель жареных фактов, будет выливать тонны дерьма на человека, человек должен долго и нудно судиться, а все годы, пока идут суды, дерьмо может продолжать литься? Проиграет журналист, его заказчики заплатят символический миллион гривень за моральный ущерб, но репутацию человеку не вернешь, и плевать обществу, что это был черный пиар. Так сбили не одного политика, искренне желавшего бороться в ворами во власти.
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03.02.2023 14:05 Відповісти
https://twitter.com/svitvik1/status/1621606016298131456
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03.02.2023 23:37 Відповісти
Да, пургу несет знатную. И это вопрос к зеленскому и его избирателям, как такой человек попал во власть. Что не отменяет необходимости ответственности журналистов за доказанную ложь и черный пиар.
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05.02.2023 22:18 Відповісти
Посадовець вищої ланки МО - екс-міністр "кабінету Аксьонова". Таких треба любими засобами викидувати з посади.
Чи ви підтримуєте таких, хто колись писав: "служу атєчєству".
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03.02.2023 11:48 Відповісти
Или по яйцам дали или пресс денег)) А так молодец.
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03.02.2023 15:13 Відповісти
А він що, вже працював? Хто його призначив? Біографію дивились? Він же поплічник ригоаналів.
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03.02.2023 11:47 Відповісти
Він екс-міністр "кабінету Аксьонова".
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03.02.2023 11:49 Відповісти
Взяв з ФБ:
"

https://www.facebook.com/muzamax?__cft__[0]=*************************************************************************************************************************-oXIgk_8ApLgFOJPBlN-dO4PMTN2-or&__tn__=-UC%2CP-R Максим Музика

https://www.facebook.com/muzamax/posts/pfbid0CyEWwrCKbCHTnAPm2u4uBKfpPufvDSgPW9rY757kSMaxiQMTv3VAyUHw8i2Xb8pGl?__cft__[0]=*************************************************************************************************************************-oXIgk_8ApLgFOJPBlN-dO4PMTN2-or&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Ви мабуть не знаєте, але раніше шлях допуску до експлуатації та прийняття на озброєння нових зразків озброєння та військової техніки потребував кількарічної роботи, кількамільйонних хабарів та ще й з непрогнозованим результатом.

"Хлопці, вам простіше на озброєння стати в НАТО, ніж у нас" - казав нам в обличчя один з колишніх екс-посадовців.

"Ви або передасте свою розробку зрозумілій мені структурі, або без шансів" - казав інший очільник, якого саме зараз судять за корупцію.

Прийшла нова команда. Отримала мандат довіри. Змінила це. Кількарічний процес перетворився на кількатижневий. Без жодних натяків на хабарі. Все робиться відкрито, ледь не в декларативному порядку.
е дууууже не сподобалось. Тепер людину, яка очолювала цей напрямок знесли інформаційною атакою. Руками людей, які не розібрались, бо не захотіли розбиратись, бо це ж не цікаво.

Впевнений, пройде зовсім трохи часу і все повернеться, як було раніше. Заради "впорядкування". Заради "порядку". Заради рішалова.

А потім будуть здивовані пости про те, чому в нас все так ****** налаштовано. А ось чому.

"
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03.02.2023 11:39 Відповісти
Хто такий Максим Музика?
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03.02.2023 11:43 Відповісти
А хто такий Шабунін?!
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03.02.2023 11:46 Відповісти
Розумний,хитрий,вкрай цинічний паразит !
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03.02.2023 11:57 Відповісти
А чому він паразит? Посмів критикувати сивочолого хетьмана?
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03.02.2023 11:59 Відповісти
А тому що в певній мірі він так само "присмоктався", але вже до грантів на боротьбу с корупцією. При тому що іноді, це такі ж саме вброси, як в данному випадку. Це непоодинока вже проблема, не розібратися до кінця, але пошвидше "накинути".

Якщо буде час та бажаня, просто пошукайте як, здається в 2017, вiн себе поводив з воєнкомами. Те що йому намагалися заткнути рота, немає сумнівів, але тут питання ЯК він себе поводив з ними. Ось в саме таких критичних випадках і вилазить усе дійсне нутро людини.
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03.02.2023 12:09 Відповісти
Він поводився з ними, як із ціпними псами, яких на нього спустили - бо вони ними й були і самі розуміли це.
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03.02.2023 12:12 Відповісти
По-перше, в нас правова держава, чи так само є "ізбранниє" які не підпадають під дію законів? Він же начебто бореться за це в тому числі ж. Його не ловили по ТРЦ, як це відбувається зараз, а принесли за адресою прописки. Процедура була виконано чітко.
По-друге, воєнкоми в тому випадку вели себе повністю коректно та тактовно, на відміну від Шабуніна. Я б ще зрозумів, якби воєнкоми почали хамити і т.д. Але це було в односторонному порядку. І так себе поводити публічна люди не повинна, які б не були обставини.

Ще раз кажу, питання тут не в тому для чого це зробили. А в тому як дехто позиціонує себе недоторканним.
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03.02.2023 12:22 Відповісти
Емм, якраз Шабунін критикує і гетьмана, і коміка...
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03.02.2023 12:12 Відповісти
Так отож, що він критикує будь-яку корумповану владу, але для секти неприпустимим є критика саме їх лідера і навіть критика опонента не може бути виправданням для цього.
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03.02.2023 12:36 Відповісти
Такий же як і Музика. Обслуговуючий персонал.
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03.02.2023 12:17 Відповісти
Якщо ви на дев'ятому році війни не знаєте хто такий Максим Музика, то з вами все ясно.
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04.02.2023 01:21 Відповісти
Не знаю, що там вам ясно. Напевно із США видніше хто такий Музика. Так хто він?
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04.02.2023 01:49 Відповісти
Нічого страшного !
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03.02.2023 11:41 Відповісти
Виходить, якщо опублікувати російський паспорт єрмака, то його знімуть?
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03.02.2023 11:47 Відповісти
Схоже таки на російську ІПСО з метою паралізувати українські силові міністерства перед наступом на фронті.
Всю верхівку МВС знищили в гелікоптері (якого х-ра в одному гелікоптері і міністр, і його зами були під час війни???), після чого куча вбросів щодо МО. І так, багато з цих вбросів виявились правдою, але отак в один час?!
І ні, я не стверджую, що Ткач працює на кацапів - його найвірогідніше використали втемну - підкинули журналісті-розслідувачу інфу, частина з якої виявилась правдою.
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03.02.2023 11:44 Відповісти
"Служу атєчєству" від Лієва - це теж ІПСО?
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03.02.2023 11:52 Відповісти
А воно було?
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03.02.2023 11:56 Відповісти
Так. Є його пост в соцмережах.
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03.02.2023 11:58 Відповісти
Ну факт того, що цей лієв шєстерить на москву так і не спростований самим лієвим.
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03.02.2023 11:45 Відповісти
шо, є такийфакт?
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03.02.2023 12:02 Відповісти
Але гарно, що екс міністра "кабінету Аксьонова" звільнили з МО.
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03.02.2023 11:46 Відповісти
Оце і є ІПСО. Паспорта немає, добре. А про решту гріхів забудьте.
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03.02.2023 11:47 Відповісти
Сравнить подпись на российском паспорте и на каком-нибудь документе ума не хватило ?
Тщательнее надо вести расследование....
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03.02.2023 11:47 Відповісти
...Найгірше, що може бути - це неправда. Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні. але справа вже зроблена, Лієв вже звільнився... й тут або журналіст зіграв роль корисного ідіота, але все було зроблено навмисне, щоб зірвати, перешкодити й таке інше..., погано, що в нас служби, які повинні перешкоджати ворожій агентурі часто ловлять гав, або мало чого дієвого взагалі роблять, а журналісти перебирають на себе роль й спецслужб, й судів та все, що завгодно...
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03.02.2023 11:51 Відповісти
Лієв звільнився до публікації про паспорт
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03.02.2023 12:01 Відповісти
Журналюга ткач- мутная личность! Птенец из помойки подоляка! И такая же мразь!
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03.02.2023 11:55 Відповісти
Журналистов часто используют втемную - им просто сливают инфу - часть этой инфы - правда, часть - ложь.
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03.02.2023 11:57 Відповісти
птенец із помойки пінчука -кучми =вбивці Гонгадзе Чорновіла Кравченка
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03.02.2023 12:49 Відповісти
''птенец'' з помойки пінчука-кучми
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03.02.2023 12:52 Відповісти
Для того щоб зрозуміти що це не паспорт цього Лієва треба було комусь вміти читати бо там місце народження Москва написане, тоді як в попередньому матеріалі вказувалось місто Ухта, тобто це мало б викликати як мінімум сумніви.
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03.02.2023 11:55 Відповісти
УП это уже давно не укрправда ,а унитазная помойка,где идет заказное мочилово ненужных для определенных лиц людей.
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03.02.2023 11:58 Відповісти
То есть фотография паспорта-фальшивка?Я смотрю,врагу не надо устраивать покушения на наше руководство,достаточно скормить дезу журналисту.Ведь человек уже уволен.
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03.02.2023 12:10 Відповісти
Такий принцип "журналістики": звинуватити заздалегідь вибрану жертву в тому що він вкрав золоті ложечки з родинного сервізу, роздути скандал, а вже потім тихенько вибачитися.
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03.02.2023 12:11 Відповісти
а чей тогда тот паспорт???... резникова??))))
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03.02.2023 12:14 Відповісти
Ваш. Маю достеменні відомості з анонімних джерел.
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03.02.2023 13:36 Відповісти
Диму без вогню не буває. Практично всім кримчанам ( хто мав кримську прописку- реєстрацію на момент агресії) паспорти та інші документи рф виписували- виготовляли автоматично. Вручали в більшості випадків особисто. Тому цілком ймовірно, що якісь російські документи на ім'я Лієва існують. Це не означає, що він ними користувався.
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03.02.2023 12:14 Відповісти
Журналиста судить будут?
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03.02.2023 12:20 Відповісти
У цій історії не мішало би розрізняти справи Лієва і справи Ткача. Із Лієвим- усе зрозуміло. Стандартний чиновник України. От нічим інший чиновник, навіть не писавший того"служу отєчеству", від того Лієва не відрізняється. І стосовно пана Ткача зрозуміло. Ткач пише за популярність, популярному "розслідувачу" можна давати грошовиті замовлення, 9адля популярнрсті можна і хайпонути...
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03.02.2023 12:30 Відповісти
"ожна давати грошовиті замовлення"

Ви пробували давати йому грошові замовлення? Чи звідки інфа?
Скорійше за все - йому просто підкинули інфу, а не дали замовлення.
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03.02.2023 12:38 Відповісти
Угу, так і бачу картину маслом, невинні отроки Бігус і Ткач, обидва у білих туніках "піідіймають підкинуте замовлення".
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03.02.2023 13:34 Відповісти
Я так розумію, що ви по собі судите, як і всі, хто бреше про замовлення.
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03.02.2023 14:14 Відповісти
А шо, вже й сказати не можна? У людини така точка зору. Ви що, проти свободи слова та за утиски конституційних прав? Та у вас самого кацапський паспорт!
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03.02.2023 13:34 Відповісти
Погано шукали
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03.02.2023 12:48 Відповісти
Це що, означає що ординський паспорт таки є??
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03.02.2023 12:51 Відповісти
Спочатку облили брудом, зганьбили а потім просто вибачились, та ні, потрібно тепер через суд стягнути з УП міліонів 10 щоб перевіряли достовірність інформації
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03.02.2023 13:23 Відповісти
А я ж казав - чуєте "розслідування" то бийте на звук не промажете.
Бо двадцять доларів - вони й в Африці двадцять доларів.
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03.02.2023 13:30 Відповісти
Щось не пам'ятаю обом упячка хоч раз перед Порохом вибачилася. Щось туй не те.
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03.02.2023 13:30 Відповісти
Типичный журналист. На том паспорте даже инвалид по зрению мог понять что это совершенно другой человек. Намеренно брехал, а теперь через каждое слово нагло пи**ит про правду.
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03.02.2023 13:56 Відповісти
 
 