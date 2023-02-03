Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності
Журналіст УП Михайло Ткач вибачився перед колишнім т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександром Лієвим. Інформація про російський паспорт Лієва не відповідає дійсності.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Найгірше, що може бути - це неправда. Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", - йдеться в повідомленні.
Ткач зазначив, що новина з самого початку була опублікована з позицією Лієва.
"Мій допис заблокував фейсбук через публікацію особистих даних. Приношу вибачення читачам Української правди. Вітаю всіх причетних. Правда переможе", - підсумував журналіст.
Нагадаємо, Українська правда" повідомила з посиланням на свої джерела в українській розвідці, що у т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва є нібито російський паспорт.
Як відомо, раніше вийшла колонка Віталія Шабуніна, де йдеться, що тимчасово виконуючим обов'язки департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Олександр Лієв закликав "почути Крим" під час референдуму у 2014 та блокував українські маяки у 2006.
В інтервю Цензор.НЕТ Лієв намагався пояснити ці факти та запевняв, що ніколи не мав проросійських поглядів.
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от я впевненний, що "новина" про його "расєйський пачпорт" була тут виділена курсивом!!!
а тепер що? що це "вибачення" мимоходом?!
в тюрьму ткача!!
завтра, такий ткач, напише, що ви - пєдофіл! вам сподобається це спростовувати?
якщо ви хочете жити в суспільстві, де карається тіки ті, хто вам не подобається - то вдачі
Тим більш, що цей Лієв давно вже заляпався у лайні, прислужуючи у рашистів в Криму.
Усе інше - посягання на свободу слова. Чи вам не подобається свобода слова?
це не анархія, коли хто завгодно, без жодних наслідків, може ляпати язиком ліворуч і праворуч!
чому ж тоді ви обурюєтесь, коли по вулицям наших міст ходять ватники і скандують, щоб їх рятували "великі і рідні"?
святих людей не смій чіпати - журналюжка!
Чи ви підтримуєте таких, хто колись писав: "служу атєчєству".
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Ви мабуть не знаєте, але раніше шлях допуску до експлуатації та прийняття на озброєння нових зразків озброєння та військової техніки потребував кількарічної роботи, кількамільйонних хабарів та ще й з непрогнозованим результатом.
"Хлопці, вам простіше на озброєння стати в НАТО, ніж у нас" - казав нам в обличчя один з колишніх екс-посадовців.
"Ви або передасте свою розробку зрозумілій мені структурі, або без шансів" - казав інший очільник, якого саме зараз судять за корупцію.
Прийшла нова команда. Отримала мандат довіри. Змінила це. Кількарічний процес перетворився на кількатижневий. Без жодних натяків на хабарі. Все робиться відкрито, ледь не в декларативному порядку.
е дууууже не сподобалось. Тепер людину, яка очолювала цей напрямок знесли інформаційною атакою. Руками людей, які не розібрались, бо не захотіли розбиратись, бо це ж не цікаво.
Впевнений, пройде зовсім трохи часу і все повернеться, як було раніше. Заради "впорядкування". Заради "порядку". Заради рішалова.
А потім будуть здивовані пости про те, чому в нас все так ****** налаштовано. А ось чому.
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Якщо буде час та бажаня, просто пошукайте як, здається в 2017, вiн себе поводив з воєнкомами. Те що йому намагалися заткнути рота, немає сумнівів, але тут питання ЯК він себе поводив з ними. Ось в саме таких критичних випадках і вилазить усе дійсне нутро людини.
По-друге, воєнкоми в тому випадку вели себе повністю коректно та тактовно, на відміну від Шабуніна. Я б ще зрозумів, якби воєнкоми почали хамити і т.д. Але це було в односторонному порядку. І так себе поводити публічна люди не повинна, які б не були обставини.
Ще раз кажу, питання тут не в тому для чого це зробили. А в тому як дехто позиціонує себе недоторканним.
Всю верхівку МВС знищили в гелікоптері (якого х-ра в одному гелікоптері і міністр, і його зами були під час війни???), після чого куча вбросів щодо МО. І так, багато з цих вбросів виявились правдою, але отак в один час?!
І ні, я не стверджую, що Ткач працює на кацапів - його найвірогідніше використали втемну - підкинули журналісті-розслідувачу інфу, частина з якої виявилась правдою.
Тщательнее надо вести расследование....
Ви пробували давати йому грошові замовлення? Чи звідки інфа?
Скорійше за все - йому просто підкинули інфу, а не дали замовлення.
Бо двадцять доларів - вони й в Африці двадцять доларів.