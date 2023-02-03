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Новости Война
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Сигнал воздушной тревоги объявлен по всей территории Украины

метро

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua, передает Цензор.НЕТ.

Ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что на аэродроме Мачулищи взлетел вражеский МиГ-31.

Читайте также: Почти по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога (обновлено)

Сигнал воздушной тревоги объявлен по всей территории Украины 01

Автор: 

воздух (173)


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Топ комментарии
+16
Й..бана русня на чолі з кремлефюрером в підтримці булюбофюрера.
Будь проклят кремлерейх оркостану.
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03.02.2023 16:48
+7
та на хріна із-за одного пердольота всю країну в тривогу заганяти? Ідіотизм.
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03.02.2023 17:01
+6
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03.02.2023 17:02
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Й..бана русня на чолі з кремлефюрером в підтримці булюбофюрера.
Будь проклят кремлерейх оркостану.
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03.02.2023 16:48 Ответить
та на хріна із-за одного пердольота всю країну в тривогу заганяти? Ідіотизм.
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03.02.2023 17:01 Ответить
Готуватись до шашликів?
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03.02.2023 17:05 Ответить
Та ні, переселятися в підвал і обсиратися 24/7.
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03.02.2023 17:36 Ответить
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03.02.2023 17:02 Ответить
Може бібліотеку Івана Грозного знайдемо..
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03.02.2023 17:09 Ответить
ваньки пропили
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03.02.2023 17:21 Ответить
Якби пропили, то розбовкали б ))) Десь вона є...
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03.02.2023 18:50 Ответить
До речі, в тих зірках робота наших фахівців з Костянтинівки, Донецької обл.
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03.02.2023 18:23 Ответить
"Создание рубинового стекла стало серьёзной задачей для стекольной промышленности. Оно должно было соответствовать определённым параметрам, например, иметь разную плотность и пропускать только красные лучи определённой длины волны. Это стекло должно было быть устойчиво к внешним факторам - погоде, резким переменам температур, не должно было обесцвечиваться и разрушаться под воздействием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F солнечной радиации . Рабочее задание поручили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Константиновскому стекольному заводу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE Стройстекло » А рецепт рубинового стекла составил специалист-стекольщик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Никанор Курочкин , он же руководил варкой и обработкой материала. За высокие достижения в области стекольного производства Никанор Курочкин был удостоен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(1951) Сталинской премии "
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03.02.2023 18:24 Ответить
На українських сайтах інша версія. Художник з Чернігова, виготовлені на підприємстві Донбасу
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03.02.2023 20:04 Ответить
То х,,рня. Знаю, що Червона площа укладена гранітом з кар'єрів Новоукраїнського району Кіровоградської області. До речі звідтов постійно везуть глиби до Європи, дуже гарний червоний граніт там.
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04.02.2023 07:23 Ответить
Прочитала "украденим гранітом"🤣

Мавзолей, мабудь, теж
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04.02.2023 14:00 Ответить
Прокляття путькіну! https://www.facebook.com/100007541204647/videos/529037685706381/
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03.02.2023 17:05 Ответить
Пукаломавпа знову бананами кидається..
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03.02.2023 17:10 Ответить
активи «сім'ї» Бульбофюрера в ОАЕ перебувають під загрозою. Незалежні експерти вважають, що Лукашенко шукає «запасний аеродром» на випадок втечі з Білорусі.Білоруський політолог Дмитро Болкунець https://t.me/bolkunets1/6458 оприлюднив нові подробиці раптового візиту Лукашенка до ОАЕ. Виявилося, що Білорусь зненацька залишила вся родина диктатора.«Вся родина Лукашенка залишила Білорусь. Таке трапляється вкрай рідко.
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03.02.2023 17:18 Ответить
муйло сдохло
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03.02.2023 19:53 Ответить
 
 