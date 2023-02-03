Сигнал воздушной тревоги объявлен по всей территории Украины
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом свидетельствуют данные сервиса alerts.in.ua, передает Цензор.НЕТ.
Ранее мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила, что на аэродроме Мачулищи взлетел вражеский МиГ-31.
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