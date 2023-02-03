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Повітряну тривогу оголошено по всій території України

метро

По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua, передає Цензор.НЕТ.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на аеродромі Мачулищі злетів ворожий МіГ-31.

Також читайте: ЗСУ з 24 лютого знищили, пошкодили та захопили 9 тис. одиниць військової техніки РФ, ці втрати Росія не зможе відновити у найближчі роки, - Бутусов

Повітряну тривогу оголошено по всій території України 01

Автор: 

повітря (165)


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Топ коментарі
+16
Й..бана русня на чолі з кремлефюрером в підтримці булюбофюрера.
Будь проклят кремлерейх оркостану.
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03.02.2023 16:48
+7
та на хріна із-за одного пердольота всю країну в тривогу заганяти? Ідіотизм.
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03.02.2023 17:01
+6
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03.02.2023 17:02
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Й..бана русня на чолі з кремлефюрером в підтримці булюбофюрера.
Будь проклят кремлерейх оркостану.
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03.02.2023 16:48 Відповісти
та на хріна із-за одного пердольота всю країну в тривогу заганяти? Ідіотизм.
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03.02.2023 17:01 Відповісти
Готуватись до шашликів?
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03.02.2023 17:05 Відповісти
Та ні, переселятися в підвал і обсиратися 24/7.
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03.02.2023 17:36 Відповісти
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03.02.2023 17:02 Відповісти
Може бібліотеку Івана Грозного знайдемо..
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03.02.2023 17:09 Відповісти
ваньки пропили
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03.02.2023 17:21 Відповісти
Якби пропили, то розбовкали б ))) Десь вона є...
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03.02.2023 18:50 Відповісти
До речі, в тих зірках робота наших фахівців з Костянтинівки, Донецької обл.
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03.02.2023 18:23 Відповісти
"Создание рубинового стекла стало серьёзной задачей для стекольной промышленности. Оно должно было соответствовать определённым параметрам, например, иметь разную плотность и пропускать только красные лучи определённой длины волны. Это стекло должно было быть устойчиво к внешним факторам - погоде, резким переменам температур, не должно было обесцвечиваться и разрушаться под воздействием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F солнечной радиации . Рабочее задание поручили https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Константиновскому стекольному заводу «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE Стройстекло » А рецепт рубинового стекла составил специалист-стекольщик https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Никанор Курочкин , он же руководил варкой и обработкой материала. За высокие достижения в области стекольного производства Никанор Курочкин был удостоен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(1951) Сталинской премии "
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03.02.2023 18:24 Відповісти
На українських сайтах інша версія. Художник з Чернігова, виготовлені на підприємстві Донбасу
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03.02.2023 20:04 Відповісти
То х,,рня. Знаю, що Червона площа укладена гранітом з кар'єрів Новоукраїнського району Кіровоградської області. До речі звідтов постійно везуть глиби до Європи, дуже гарний червоний граніт там.
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04.02.2023 07:23 Відповісти
Прочитала "украденим гранітом"🤣

Мавзолей, мабудь, теж
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04.02.2023 14:00 Відповісти
Прокляття путькіну! https://www.facebook.com/100007541204647/videos/529037685706381/
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03.02.2023 17:05 Відповісти
Пукаломавпа знову бананами кидається..
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03.02.2023 17:10 Відповісти
активи «сім'ї» Бульбофюрера в ОАЕ перебувають під загрозою. Незалежні експерти вважають, що Лукашенко шукає «запасний аеродром» на випадок втечі з Білорусі.Білоруський політолог Дмитро Болкунець https://t.me/bolkunets1/6458 оприлюднив нові подробиці раптового візиту Лукашенка до ОАЕ. Виявилося, що Білорусь зненацька залишила вся родина диктатора.«Вся родина Лукашенка залишила Білорусь. Таке трапляється вкрай рідко.
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03.02.2023 17:18 Відповісти
муйло сдохло
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03.02.2023 19:53 Відповісти
 
 