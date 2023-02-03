Повітряну тривогу оголошено по всій території України
По всій території України оголошено повітряну тривогу.
Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua, передає Цензор.НЕТ.
Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на аеродромі Мачулищі злетів ворожий МіГ-31.
Топ коментарі
+16 Огусто
показати весь коментар03.02.2023 16:48
+7 Светлана Круп
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+6 Владимир #467749
показати весь коментар03.02.2023 17:02
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Будь проклят кремлерейх оркостану.
Мавзолей, мабудь, теж