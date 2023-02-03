Повітряну тривогу оголошено по всій території України

По всій території України оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчать дані сервісу alerts.in.ua, передає Цензор.НЕТ.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що на аеродромі Мачулищі злетів ворожий МіГ-31.

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