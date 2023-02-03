Польская православная церковь направила поздравление Кириллу. МИД Польши назвал это "фатальным"

Глава Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ) митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил в адрес главы РПЦ Кирилла Гундяева поздравительное письмо по случаю годовщины интронизации. В МИД Польши подвергли критике действия митрополита.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Поздравительное письмо опубликовано на сайте РПЦ. В нем говорится в том числе и о том, что "врагу веры не нравится церковная стабильность, он пытается ее разрушить".

"Случившееся в Украине наглядно свидетельствует об этом. Однако сила Божия велика, она непобедима. Глубоко верим, что зло, которое разрушает Божественный церковный организм, будет уничтожено Христом - Победителем смерти и ада", - пишет митрополит Савва в адрес Гундяева.

На письмо отреагировало посольство Украины в Польше. Посол Василий Зварич назвал такую форму приветствия "стыдом и позором", отмечая, что это письмо было написано "врагами Польши".

Оценка польского МИДа близка к оценке посла Украины.

"Это абсолютно фатальная ситуация, которая заслуживает максимального осуждения", - заявил замминистра Павел Яблонский.

Он отметил, что эта ситуация ставит в неприятную ситуацию польских православных верующих, которые прекрасно знают, какова причина российской агрессии в Украине.

"Это отнюдь не борьба за защиту веры, как это пытается представить русская церковь, а имперская агрессия", - подчеркнул Яблонский.

Польский дипломат также отметил, что глава ПАПЦ Савва в прошлом сотрудничал с коммунистическими спецслужбами.

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