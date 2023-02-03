Польская православная церковь направила поздравление Кириллу. МИД Польши назвал это "фатальным"
Глава Польской автокефальной православной церкви (ПАПЦ) митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил в адрес главы РПЦ Кирилла Гундяева поздравительное письмо по случаю годовщины интронизации. В МИД Польши подвергли критике действия митрополита.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Поздравительное письмо опубликовано на сайте РПЦ. В нем говорится в том числе и о том, что "врагу веры не нравится церковная стабильность, он пытается ее разрушить".
"Случившееся в Украине наглядно свидетельствует об этом. Однако сила Божия велика, она непобедима. Глубоко верим, что зло, которое разрушает Божественный церковный организм, будет уничтожено Христом - Победителем смерти и ада", - пишет митрополит Савва в адрес Гундяева.
На письмо отреагировало посольство Украины в Польше. Посол Василий Зварич назвал такую форму приветствия "стыдом и позором", отмечая, что это письмо было написано "врагами Польши".
Оценка польского МИДа близка к оценке посла Украины.
"Это абсолютно фатальная ситуация, которая заслуживает максимального осуждения", - заявил замминистра Павел Яблонский.
Он отметил, что эта ситуация ставит в неприятную ситуацию польских православных верующих, которые прекрасно знают, какова причина российской агрессии в Украине.
"Это отнюдь не борьба за защиту веры, как это пытается представить русская церковь, а имперская агрессия", - подчеркнул Яблонский.
Польский дипломат также отметил, что глава ПАПЦ Савва в прошлом сотрудничал с коммунистическими спецслужбами.
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суп окремо, а мухи окремо!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Свого часу у Варшаві було заборонене навчання польською мовою.
Не чув?
Я, взагалі балдію від рівня освіти більшості дописувачів.
Не дурно в Німеччині закрили сільські школи.
ПЕРШОДЖЕРЕЛО ВКАЗУЄ НА
https://www.rmf24.pl/radio/news-bruncz-zwierzchnik-polskiego-prawoslawia-wpisal-sie-w-propag,nId,6573507#crp_state=1
Tomasz Terlikowski w Radiu RMF24 rozmawiał z Dariuszem Brunczem z portalu ekumenizm.pl.
Томаш Терліковський на Радіо RMF24 спілкувався з Даріушем Брунчем з порталу ekumenizm.pl.
Фекальним...