Польська православна церква надіслала привітання Кирилу. МЗС Польщі назвало це "фатальним"

Глава Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ) митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава надіслав на адресу очільника РПЦ Кирила Гундяєва вітального листа з нагоди річниці інтронізації. В МЗС Польщі розкритикували дії митрополита.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Вітальний лист опублікований на сайті РПЦ. В ньому йдеться зокрема й про те, що "ворогу віри не подобається церковна стабільність, він намагається її зруйнувати".

"Те, що сталося в Україні, наочно свідчить про це. Однак cила Божа велика, вона непереможна. Глибоко віримо, що зло, яке руйнує Божественний церковний організм, буде знищене Христом - Переможцем смерті та пекла", - пише митрополит Сава на адресу Гундяєва.

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На лист відреагувало посольство України в Польщі. Посол Василь Зварич назвав назвав таку форму привітання "соромом і ганьбою", зазначаючи, що цей лист був написаний "ворогами Польщі".

Оцінка польського МЗС близька до оцінки посла України.

"Це абсолютно фатальна ситуація, яка заслуговує на максимальне засудження", - заявив заступник міністра Павел Яблонський.

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Він зауважив, що ця ситуація ставить у неприємну ситуацію польських православних вірян, які прекрасно знають, якою є причина російської агресії в Україні.

"Це зовсім не боротьба за захист віри, як це намагається представити російська церква, а імперська агресія", - наголосив Яблонський.

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Польський дипломат також зауважив, що глава ПАПЦ Сава в минулому співпрацював з комуністичними спецслужбами.