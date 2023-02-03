Польська православна церква надіслала привітання Кирилу. МЗС Польщі назвало це "фатальним"
Глава Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ) митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава надіслав на адресу очільника РПЦ Кирила Гундяєва вітального листа з нагоди річниці інтронізації. В МЗС Польщі розкритикували дії митрополита.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Вітальний лист опублікований на сайті РПЦ. В ньому йдеться зокрема й про те, що "ворогу віри не подобається церковна стабільність, він намагається її зруйнувати".
"Те, що сталося в Україні, наочно свідчить про це. Однак cила Божа велика, вона непереможна. Глибоко віримо, що зло, яке руйнує Божественний церковний організм, буде знищене Христом - Переможцем смерті та пекла", - пише митрополит Сава на адресу Гундяєва.
На лист відреагувало посольство України в Польщі. Посол Василь Зварич назвав назвав таку форму привітання "соромом і ганьбою", зазначаючи, що цей лист був написаний "ворогами Польщі".
Оцінка польського МЗС близька до оцінки посла України.
"Це абсолютно фатальна ситуація, яка заслуговує на максимальне засудження", - заявив заступник міністра Павел Яблонський.
Він зауважив, що ця ситуація ставить у неприємну ситуацію польських православних вірян, які прекрасно знають, якою є причина російської агресії в Україні.
"Це зовсім не боротьба за захист віри, як це намагається представити російська церква, а імперська агресія", - наголосив Яблонський.
Польський дипломат також зауважив, що глава ПАПЦ Сава в минулому співпрацював з комуністичними спецслужбами.
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суп окремо, а мухи окремо!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Свого часу у Варшаві було заборонене навчання польською мовою.
Не чув?
Я, взагалі балдію від рівня освіти більшості дописувачів.
Не дурно в Німеччині закрили сільські школи.
ПЕРШОДЖЕРЕЛО ВКАЗУЄ НА
https://www.rmf24.pl/radio/news-bruncz-zwierzchnik-polskiego-prawoslawia-wpisal-sie-w-propag,nId,6573507#crp_state=1
Tomasz Terlikowski w Radiu RMF24 rozmawiał z Dariuszem Brunczem z portalu ekumenizm.pl.
Томаш Терліковський на Радіо RMF24 спілкувався з Даріушем Брунчем з порталу ekumenizm.pl.
Фекальним...