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Новини
16 057 42

Польська православна церква надіслала привітання Кирилу. МЗС Польщі назвало це "фатальним"

путін,гундяєв

Глава Польської автокефальної православної церкви (ПАПЦ) митрополит Варшавський і всієї Польщі Сава надіслав на адресу очільника РПЦ Кирила Гундяєва вітального листа з нагоди річниці інтронізації. В МЗС Польщі розкритикували дії митрополита.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Вітальний лист опублікований на сайті РПЦ. В ньому йдеться зокрема й про те, що "ворогу віри не подобається церковна стабільність, він намагається її зруйнувати".

"Те, що сталося в Україні, наочно свідчить про це. Однак cила Божа велика, вона непереможна. Глибоко віримо, що зло, яке руйнує Божественний церковний організм, буде знищене Христом - Переможцем смерті та пекла", - пише митрополит Сава на адресу Гундяєва.

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На лист відреагувало посольство України в Польщі. Посол Василь Зварич назвав назвав таку форму привітання "соромом і ганьбою", зазначаючи, що цей лист був написаний "ворогами Польщі".

Оцінка польського МЗС близька до оцінки посла України.

"Це абсолютно фатальна ситуація, яка заслуговує на максимальне засудження", - заявив заступник міністра Павел Яблонський.

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Він зауважив, що ця ситуація ставить у неприємну ситуацію польських православних вірян, які прекрасно знають, якою є причина російської агресії в Україні.

"Це зовсім не боротьба за захист віри, як це намагається представити російська церква, а імперська агресія", - наголосив Яблонський.

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Польський дипломат також зауважив, що глава ПАПЦ Сава в минулому співпрацював з комуністичними спецслужбами.

Автор: 

Кирил (453) Польща (8492) росія (65073) РПЦ (512) церква (699) МЗС Польщі (215) Зварич Василь (38)


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Топ коментарі
+16
Это казав, що польська пц відрізняється від церков московського патріархату! Такі самі ************* раз вітають ФСБну гнід!!
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03.02.2023 17:20
+10
А що , московські попи і в Польщі оселилися? Ну це якраз є причина ''попросити'' їх звідти!
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03.02.2023 17:28
+8
РПЦ - опіум для народу! Геть із України!
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03.02.2023 17:25
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Это казав, що польська пц відрізняється від церков московського патріархату! Такі самі ************* раз вітають ФСБну гнід!!
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03.02.2023 17:20 Відповісти
Права нога привітала свого власника зі святом.
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03.02.2023 17:22 Відповісти
Хоч і не воцерковлений, але інколи соромно за традиційну приналежність до православ'я. Навіть незважаючи на те, що Україна зараз має власну церкву. Мабуть, був би віруючим змінив би віру на католика чи протестанта.
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03.02.2023 17:22 Відповісти
Рекомендую пастафаріанство🚯
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03.02.2023 17:50 Відповісти
те саме Ви б написали, будучи католиком, після зашкварів тата римського
суп окремо, а мухи окремо!
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03.02.2023 20:19 Відповісти
Можливо.
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03.02.2023 23:18 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.02.2023 17:22 Відповісти
.... 9 гр в сердце, постой не спеши (слова из песни)
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03.02.2023 17:25 Відповісти
РПЦ - опіум для народу! Геть із України!
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03.02.2023 17:25 Відповісти
Любі Ц - опіум для народу. Потрібно ліквідовувати потихеньку всі Ц.
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03.02.2023 18:53 Відповісти
всі ці православні секти - породження гебняво-комуністичної мразоти. всі без виключення.
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03.02.2023 17:25 Відповісти
до жодної секти не причетний.
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04.02.2023 09:28 Відповісти
звідки такі ідіотські висновки?
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05.02.2023 13:55 Відповісти
ясно. але висновки ідіота мене не цікавлять.
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05.02.2023 19:21 Відповісти
В Польській ПЦ 500 людей...
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03.02.2023 17:27 Відповісти
Після цього вітання має стати ще менше.
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03.02.2023 18:10 Відповісти
Інтронізація - офіційний цивільний чи церковний акт посвячення на найвищу посаду в державі або церкві
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03.02.2023 17:27 Відповісти
Сава ото сава
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03.02.2023 17:28 Відповісти
А що , московські попи і в Польщі оселилися? Ну це якраз є причина ''попросити'' їх звідти!
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03.02.2023 17:28 Відповісти
Ги, оселилися.
Свого часу у Варшаві було заборонене навчання польською мовою.
Не чув?
Я, взагалі балдію від рівня освіти більшості дописувачів.
Не дурно в Німеччині закрили сільські школи.
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03.02.2023 18:24 Відповісти
митрополит Варшавський і всієї Польщі має громадянство Польщі?
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03.02.2023 17:31 Відповісти
Цікаво, і що тепер буде?
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03.02.2023 17:33 Відповісти
Довбо*бизм - міжнародне явище...
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03.02.2023 17:41 Відповісти
Коман Сава, поляки?
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03.02.2023 17:41 Відповісти
3,14дораси бувають не лише в мантіях, а і в рясах.
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03.02.2023 17:45 Відповісти
Сява, Онуфрій, Агафон - ну й погоняла у цих бандюків. мішка япончик трохи скромніший - кірілом назвався
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03.02.2023 17:46 Відповісти
В Польщі ця церква на прикормці в киряна , там дуже мало вірян , це вам не паша мерседес, де стрижуть (вівців) як баранів .
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03.02.2023 17:50 Відповісти
До Другої Світової ця церква називалась Українська Автокефальна і до неї ходили мій дід з бабцею,яких після війни репатріювали до України.московським патріпархатом там тоді навіть і не смерділо,і в Церкву ходили як і руські (яких набагато менше),так і православні поляки...Після війни совітська влада переробила церкву під Москву,як звикле роблячи - кого розстріляли,кого вислали,проводячи всякі собори-збори.І так до цього часу,розпад Союзу не вплинув ні на що,польська православна затаїлась і українці (патріоти!) так і ходять до церкви,моляться за перемогу України і не підозрівають що у священика під рясою не знятий феесбешний погон.А ось тепер себе показала...і це добре.Тепер польська влада знає,що робити...
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03.02.2023 17:52 Відповісти
Живу в Польщі. Православний. Не хожу в польські православні церкви принципово, бо ППЦ не визнала ПЦУ. Вони взагалі 'ходять' під РПЦ. І нехай згорять пукани у всіх хто каже що "віра одна і Бог один", я з цим згоден, але свідомо популяризувати і нести гроші в храми тих, хто цілує дупи московських попів, це як мінімум тупо....
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03.02.2023 18:06 Відповісти
І це прекрасна причина викурити з Польщі цих агентів фсб.
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03.02.2023 18:09 Відповісти
Этих уродов прокацапленые ( прихожан) там мало,а в Украине этой мразоты тысячи...
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03.02.2023 18:40 Відповісти
трохи незрозуміле посилання на МЗС Польщі.

ПЕРШОДЖЕРЕЛО ВКАЗУЄ НА

https://www.rmf24.pl/radio/news-bruncz-zwierzchnik-polskiego-prawoslawia-wpisal-sie-w-propag,nId,6573507#crp_state=1

Tomasz Terlikowski w Radiu RMF24 rozmawiał z Dariuszem Brunczem z portalu ekumenizm.pl.

Томаш Терліковський на Радіо RMF24 спілкувався з Даріушем Брунчем з порталу ekumenizm.pl.
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03.02.2023 18:45 Відповісти
що робить підарас сава в католичній Польші?? гнать гниду з його сатанинською сектою мімікріруючих в правосляв,я в кацапію.
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03.02.2023 19:15 Відповісти
Ця православна церква діє переважно на Холмщині, та Підляшші. такі то вони "брати українці". Переселенцям-холщакам москалі довіряли більше ніж місцевим українцям, маю на увазі переселенцям "операція Вісла"
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03.02.2023 20:17 Відповісти
На поставки зброї це не вплине оскільки думки СВЯЩЕННИКІВ не мають нічого вагомого на політику але інформаційно підтримують ПУТЛЕРА
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03.02.2023 20:21 Відповісти
привітання Кирилу. МЗС Польщі назвало це "фатальним"

Фекальним...
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03.02.2023 20:53 Відповісти
Шановні форумчани чи не здається вам,що інформація про привітання польського попа дуже вдало використана і попагандонами кацапів, і кацапськими ЗМІ? Не думаю,що хтось поведеться на цю гидоту.Коли піп вітає іншого попа і благословляє вбивство-це таке вже блюзнірство,що нормального віруючого просто ноги не понесуть в церкву,де ці попи правлять.Боюсь,щоб в ПОЛЬЩІ не було якоїсь Варшавської,на кшалт Варфоломіївської, ночі...Трохи напружує-"фатальне" привітаня.
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03.02.2023 22:04 Відповісти
 
 