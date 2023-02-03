Российская ПВО не может отразить 80% атак, - СМИ

Противовоздушная оборона России отразила лишь 20% атак якобы со стороны Украины в приграничных областях – Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Новая газета Европа", сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению издания, лучше "защищены" оккупированные Россией Крым и Севастополь, где находятся военный аэропорт Бельбек, штаб ВМФ и корабли Черноморского флота. Как утверждают журналисты, 75% "атак" на них были перехвачены средствами ПВО.

Сильнее всего от "хлопков" неизвестного происхождения пострадала Белгородская область РФ, в которой за 11 месяцев войны взрывы зафиксированы в более чем 50 населенных пунктах. Город Шебекино с населением 40 тыс. россиян и его окрестности попадали под "обстрелы" не менее 27 раз.

Журналисты отмечают, что в том же Белгороде российская армия использует комплексы малой дальности "Панцирь-С1". Это последний рубеж обороны и используется для прикрытия объектов в непосредственной близости - до 18 км. Но вместе с ними должны применяться и дальнобойные системы, такие как Бук, Тор и С-300/С-400, чтобы сбивать цели задолго до подлета в город.

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Курскую область неизвестные "обстреляли" с начала войны 100 раз, причем три "хлопка" зафиксированы в самом Курске. В Брянской области так называемых "обстрелов" было 39. Только за текущую зиму второй по населению город области Клинцы кто-то "бомбил" четыре раза.

По оккупированному Крыму якобы было нанесено как минимум 36 ударов. Целями становились военные объекты в Севастополе, включая корабли Черноморского флота.

Жители российских пограничных поселков также жалуются на то, что система предупреждения почти никогда не срабатывала вовремя и добавляют, что "когда начинается стрельба, неясно даже, кто и по ком стреляет".