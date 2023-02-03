Российская ПВО не может отразить 80% атак, - СМИ
Противовоздушная оборона России отразила лишь 20% атак якобы со стороны Украины в приграничных областях – Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской.
Об этом пишет российское оппозиционное издание "Новая газета Европа", сообщает Цензор.НЕТ.
По мнению издания, лучше "защищены" оккупированные Россией Крым и Севастополь, где находятся военный аэропорт Бельбек, штаб ВМФ и корабли Черноморского флота. Как утверждают журналисты, 75% "атак" на них были перехвачены средствами ПВО.
Сильнее всего от "хлопков" неизвестного происхождения пострадала Белгородская область РФ, в которой за 11 месяцев войны взрывы зафиксированы в более чем 50 населенных пунктах. Город Шебекино с населением 40 тыс. россиян и его окрестности попадали под "обстрелы" не менее 27 раз.
Журналисты отмечают, что в том же Белгороде российская армия использует комплексы малой дальности "Панцирь-С1". Это последний рубеж обороны и используется для прикрытия объектов в непосредственной близости - до 18 км. Но вместе с ними должны применяться и дальнобойные системы, такие как Бук, Тор и С-300/С-400, чтобы сбивать цели задолго до подлета в город.
Курскую область неизвестные "обстреляли" с начала войны 100 раз, причем три "хлопка" зафиксированы в самом Курске. В Брянской области так называемых "обстрелов" было 39. Только за текущую зиму второй по населению город области Клинцы кто-то "бомбил" четыре раза.
По оккупированному Крыму якобы было нанесено как минимум 36 ударов. Целями становились военные объекты в Севастополе, включая корабли Черноморского флота.
Жители российских пограничных поселков также жалуются на то, что система предупреждения почти никогда не срабатывала вовремя и добавляют, что "когда начинается стрельба, неясно даже, кто и по ком стреляет".
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Могли б за рік війни налагодити виготовлення дронів, аби вони постійно атакували ті теріторії, навіть якщо б вони і не доставали цілей, але виснажували С-300-400, Буки, Тори та інше - вже добре, меньше до нас прилетить.
Але на жаль в нас два рази за 2 місяці серйозно атакують теріторію кацапів і з цього Подоляки роблять такий піар і побєдобесіє "да ми до Єкатерінбургу бити будемо, до Сибіру, да ми.... да вони...", немов всі ядерні шахти їх знищили.
Зато производство БПЛА дальнобойных после испытаний будет быстрым. Сделали матрицы, пошли из полиэфирной смолы десятки штук в неделю клепать, прошивать контроллеры и крепить взрывчатку тоже все очень просто, если сделать чертежи и документацию по сборке. По качеству даже хуже иранских мопедов будет, у них углепластик легче и прочнее, но нам и такого хватит кошмарить кацапов.
Просто так партию делать бессмысленно, детских болячек будет уйма, запотеет линзы внутри объектива и все, дрон слепнет сразу, надо месяцами все тестировать и тестировать, нам до иранских мопедов еще месяцы или даже год расти.
А, якби Громами...