РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13064 посетителя онлайн
Новости Война
11 436 21

Российская ПВО не может отразить 80% атак, - СМИ

область,курська,курщина

Противовоздушная оборона России отразила лишь 20% атак якобы со стороны Украины в приграничных областях – Белгородской, Курской, Воронежской и Брянской.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Новая газета Европа", сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению издания, лучше "защищены" оккупированные Россией Крым и Севастополь, где находятся военный аэропорт Бельбек, штаб ВМФ и корабли Черноморского флота. Как утверждают журналисты, 75% "атак" на них были перехвачены средствами ПВО.

Сильнее всего от "хлопков" неизвестного происхождения пострадала Белгородская область РФ, в которой за 11 месяцев войны взрывы зафиксированы в более чем 50 населенных пунктах. Город Шебекино с населением 40 тыс. россиян и его окрестности попадали под "обстрелы" не менее 27 раз.

Журналисты отмечают, что в том же Белгороде российская армия использует комплексы малой дальности "Панцирь-С1". Это последний рубеж обороны и используется для прикрытия объектов в непосредственной близости - до 18 км. Но вместе с ними должны применяться и дальнобойные системы, такие как Бук, Тор и С-300/С-400, чтобы сбивать цели задолго до подлета в город.

Читайте также: В Белгороде раздались взрывы. Губернатор Гладков сообщил о работе ПВО

Курскую область неизвестные "обстреляли" с начала войны 100 раз, причем три "хлопка" зафиксированы в самом Курске. В Брянской области так называемых "обстрелов" было 39. Только за текущую зиму второй по населению город области Клинцы кто-то "бомбил" четыре раза.

По оккупированному Крыму якобы было нанесено как минимум 36 ударов. Целями становились военные объекты в Севастополе, включая корабли Черноморского флота.

Жители российских пограничных поселков также жалуются на то, что система предупреждения почти никогда не срабатывала вовремя и добавляют, что "когда начинается стрельба, неясно даже, кто и по ком стреляет".

Автор: 

ПВО (2736) россия (95467) Белгород (449) Курск (1092)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
https://sundries.com.ua/v-ukraini-bude-zapushcheno-seriine-vyrobnytstvo-bezpilotnykiv-sirko/ Стартап Skyassist, що працює на українському ринку, анонсував запуск серійного виробництва невидимих для радарів дронів Sirko. Щомісяця він планує збирати близько 400 літальних апаратів. ВІДЕО!

показать весь комментарий
03.02.2023 18:13
+9
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/13/7384744/ Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі - "Укроборонпром"


показать весь комментарий
03.02.2023 18:16
+8
Танков и ракет дохрена надувных, падымайте в воздух, будет вам певео и мы поржем.
показать весь комментарий
03.02.2023 18:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Танков и ракет дохрена надувных, падымайте в воздух, будет вам певео и мы поржем.
показать весь комментарий
03.02.2023 18:05 Ответить
Наша русофобія недостатня!(с)
показать весь комментарий
03.02.2023 18:06 Ответить
https://sundries.com.ua/v-ukraini-bude-zapushcheno-seriine-vyrobnytstvo-bezpilotnykiv-sirko/ Стартап Skyassist, що працює на українському ринку, анонсував запуск серійного виробництва невидимих для радарів дронів Sirko. Щомісяця він планує збирати близько 400 літальних апаратів. ВІДЕО!

показать весь комментарий
03.02.2023 18:13 Ответить
російське ппо більше шкодить ніж збиває. Так навіщоі воно їм потрібне.
показать весь комментарий
03.02.2023 18:15 Ответить
Хто ще застав службу в СА , то розуміє, що 20% це дуже непогано..
показать весь комментарий
03.02.2023 20:28 Ответить
В них теріторія величезна. Ніяке ППО стільки перекрити не здатне навіть на прикордонні.

Могли б за рік війни налагодити виготовлення дронів, аби вони постійно атакували ті теріторії, навіть якщо б вони і не доставали цілей, але виснажували С-300-400, Буки, Тори та інше - вже добре, меньше до нас прилетить.
Але на жаль в нас два рази за 2 місяці серйозно атакують теріторію кацапів і з цього Подоляки роблять такий піар і побєдобесіє "да ми до Єкатерінбургу бити будемо, до Сибіру, да ми.... да вони...", немов всі ядерні шахти їх знищили.
показать весь комментарий
03.02.2023 18:16 Ответить
Так повино бути, якщо б в МО були компетентні люди, але там якесь збіговисько непрофесійних хабарників. За рік жодної ракети.
показать весь комментарий
03.02.2023 18:31 Ответить
За год сложно это сделать, но у нас было 8 лет. За 8 лет это было более чем реально. Я же сам смотрел десятки видео наших пацанов, которые делали беспилотники разнообразные. Очень круто делали с полным пониманием всех стадий производства и всех косяков возможных. Делали все на свои бабки с донатами.

Зато производство БПЛА дальнобойных после испытаний будет быстрым. Сделали матрицы, пошли из полиэфирной смолы десятки штук в неделю клепать, прошивать контроллеры и крепить взрывчатку тоже все очень просто, если сделать чертежи и документацию по сборке. По качеству даже хуже иранских мопедов будет, у них углепластик легче и прочнее, но нам и такого хватит кошмарить кацапов.

Просто так партию делать бессмысленно, детских болячек будет уйма, запотеет линзы внутри объектива и все, дрон слепнет сразу, надо месяцами все тестировать и тестировать, нам до иранских мопедов еще месяцы или даже год расти.
показать весь комментарий
03.02.2023 19:33 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/13/7384744/ Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі - "Укроборонпром"


показать весь комментарий
03.02.2023 18:16 Ответить
Усе ппо міст кримський охороняє, да гєлєнджик ***********. Взагалі, я вважаю, що в глиб за парєбрік ппо буде ще рідше, тому треба лупити в глибину
показать весь комментарий
03.02.2023 18:23 Ответить
чим лупити?
показать весь комментарий
03.02.2023 18:33 Ответить
яйцями
показать весь комментарий
03.02.2023 18:44 Ответить
Рабсєйська ппо в попє...
показать весь комментарий
03.02.2023 18:30 Ответить
Так це ми ще метали грудками асфальту.
А, якби Громами...
показать весь комментарий
03.02.2023 18:36 Ответить
Бавовна є, а дохлих кацапів не має. Так звідкіля та бавовна?
показать весь комментарий
03.02.2023 18:40 Ответить
А скільки в криснаш?
показать весь комментарий
03.02.2023 18:49 Ответить
И если прилетят F-35 то ПВО орков не то что не сможет отбить их атаку а даже просто засечь на своих радарах.
показать весь комментарий
03.02.2023 19:17 Ответить
Та яка користь з цих відсотків, коли по території кацапії ми все одно не б'ємо?
показать весь комментарий
03.02.2023 19:41 Ответить
апять Абама?
показать весь комментарий
03.02.2023 20:04 Ответить
Україна там де може дістати туди і б'є і звісно не кожного дня і не скрізь а було б добре щоб завдали ударів не по Білгороду чи Курську а по МОСКВІ це було б шоком для кацапів
показать весь комментарий
03.02.2023 20:28 Ответить
ТЕПЕРЬ ДЛЯ УТИХОМИРИВАНИЯ МОСКВЫ И ПИТЕРА НЕОБХОДИМА ЛАСКА И СМАЗКА !)
показать весь комментарий
03.02.2023 23:39 Ответить
 
 