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Новини Війна
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Російська ППО не може відбити 80% атак, - ЗМІ

область,курська,курщина

Протиповітряна оборона Росії відбила лише 20% атак нібито з боку України в прикордонних областях - Бєлгородській, Курській, Воронезькій і Брянській.

Про це пише російське опозиційне видання "Новая газета Европа", повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку видання, найкраще "захищені" окуповані Росією Крим і Севастополь, де знаходяться військовий аеропорт Бельбек, штаб ВМФ і кораблі Чорноморського флоту. Як стверджують журналісти, 75% "атак" на них були перехоплені засобами ППО.

Читайте: Бєлгородський губернатор Гладков повідомив про обстріл Безлюдівки: Двоє чоловіків поранені

Найсильніше від "бавовни" невідомого походження постраждала Бєлгородська область РФ, у якій за 11 місяців війни вибухи зафіксовані в більш ніж 50 населених пунктах. Місто Шебекіно з населенням 40 тис. росіян і його околиці потрапили під "обстріли" щонайменше 27 разів.

Журналісти відзначають, що в тому ж Бєлгороді російська армія використовує комплекси малої дальності "Панцир-С1". Це останній рубіж оборони і їх використовують для прикриття об'єктів у безпосередній близькості - до 18 км. Але разом із ними повинні застосовуватися і далекобійні системи, такі як "Бук", "Тор" і С-300/С-400, щоб збивати цілі задовго до підльоту до міста.

Також читайте: Росіяни повідомляють про "бавовну" в Курській області

Курську область невідомі "обстріляли" з початку війни 100 разів, причому три "бавовни" зафіксовані в самому Курську. У Брянській області так званих "обстрілів" було 39. Тільки за поточну зиму друге за населенням місто області Клинці хтось "бомбив" чотири рази.

По окупованому Криму нібито було завдано як мінімум 36 ударів. Цілями ставали військові об'єкти в Севастополі, включаючи кораблі Чорноморського флоту.

Також читайте: На Бєлгородщині чули вибухи. Місцева влада повідомила про збиття ракети

Жителі російських прикордонних селищ також скаржаться на те, що система попередження майже ніколи не спрацьовувала вчасно і додають, що "коли починається стрілянина, неясно навіть, хто й по кому стріляє".

Автор: 

ППО (3176) росія (65073) Бєлгород (504) Курськ (1103)


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Топ коментарі
+14
https://sundries.com.ua/v-ukraini-bude-zapushcheno-seriine-vyrobnytstvo-bezpilotnykiv-sirko/ Стартап Skyassist, що працює на українському ринку, анонсував запуск серійного виробництва невидимих для радарів дронів Sirko. Щомісяця він планує збирати близько 400 літальних апаратів. ВІДЕО!

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03.02.2023 18:13
+9
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/13/7384744/ Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі - "Укроборонпром"


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03.02.2023 18:16
+8
Танков и ракет дохрена надувных, падымайте в воздух, будет вам певео и мы поржем.
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03.02.2023 18:05
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Танков и ракет дохрена надувных, падымайте в воздух, будет вам певео и мы поржем.
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03.02.2023 18:05 Відповісти
Наша русофобія недостатня!(с)
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03.02.2023 18:06 Відповісти
https://sundries.com.ua/v-ukraini-bude-zapushcheno-seriine-vyrobnytstvo-bezpilotnykiv-sirko/ Стартап Skyassist, що працює на українському ринку, анонсував запуск серійного виробництва невидимих для радарів дронів Sirko. Щомісяця він планує збирати близько 400 літальних апаратів. ВІДЕО!

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03.02.2023 18:13 Відповісти
російське ппо більше шкодить ніж збиває. Так навіщоі воно їм потрібне.
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03.02.2023 18:15 Відповісти
Хто ще застав службу в СА , то розуміє, що 20% це дуже непогано..
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03.02.2023 20:28 Відповісти
В них теріторія величезна. Ніяке ППО стільки перекрити не здатне навіть на прикордонні.

Могли б за рік війни налагодити виготовлення дронів, аби вони постійно атакували ті теріторії, навіть якщо б вони і не доставали цілей, але виснажували С-300-400, Буки, Тори та інше - вже добре, меньше до нас прилетить.
Але на жаль в нас два рази за 2 місяці серйозно атакують теріторію кацапів і з цього Подоляки роблять такий піар і побєдобесіє "да ми до Єкатерінбургу бити будемо, до Сибіру, да ми.... да вони...", немов всі ядерні шахти їх знищили.
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03.02.2023 18:16 Відповісти
Так повино бути, якщо б в МО були компетентні люди, але там якесь збіговисько непрофесійних хабарників. За рік жодної ракети.
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03.02.2023 18:31 Відповісти
За год сложно это сделать, но у нас было 8 лет. За 8 лет это было более чем реально. Я же сам смотрел десятки видео наших пацанов, которые делали беспилотники разнообразные. Очень круто делали с полным пониманием всех стадий производства и всех косяков возможных. Делали все на свои бабки с донатами.

Зато производство БПЛА дальнобойных после испытаний будет быстрым. Сделали матрицы, пошли из полиэфирной смолы десятки штук в неделю клепать, прошивать контроллеры и крепить взрывчатку тоже все очень просто, если сделать чертежи и документацию по сборке. По качеству даже хуже иранских мопедов будет, у них углепластик легче и прочнее, но нам и такого хватит кошмарить кацапов.

Просто так партию делать бессмысленно, детских болячек будет уйма, запотеет линзы внутри объектива и все, дрон слепнет сразу, надо месяцами все тестировать и тестировать, нам до иранских мопедов еще месяцы или даже год расти.
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03.02.2023 19:33 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2023/01/13/7384744/ Український ударний дрон на 1000 км уже випробували в небі - "Укроборонпром"


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03.02.2023 18:16 Відповісти
Усе ппо міст кримський охороняє, да гєлєнджик ***********. Взагалі, я вважаю, що в глиб за парєбрік ппо буде ще рідше, тому треба лупити в глибину
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03.02.2023 18:23 Відповісти
чим лупити?
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03.02.2023 18:33 Відповісти
яйцями
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03.02.2023 18:44 Відповісти
Рабсєйська ппо в попє...
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03.02.2023 18:30 Відповісти
Так це ми ще метали грудками асфальту.
А, якби Громами...
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03.02.2023 18:36 Відповісти
Бавовна є, а дохлих кацапів не має. Так звідкіля та бавовна?
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03.02.2023 18:40 Відповісти
А скільки в криснаш?
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03.02.2023 18:49 Відповісти
И если прилетят F-35 то ПВО орков не то что не сможет отбить их атаку а даже просто засечь на своих радарах.
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03.02.2023 19:17 Відповісти
Та яка користь з цих відсотків, коли по території кацапії ми все одно не б'ємо?
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03.02.2023 19:41 Відповісти
апять Абама?
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03.02.2023 20:04 Відповісти
Україна там де може дістати туди і б'є і звісно не кожного дня і не скрізь а було б добре щоб завдали ударів не по Білгороду чи Курську а по МОСКВІ це було б шоком для кацапів
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03.02.2023 20:28 Відповісти
ТЕПЕРЬ ДЛЯ УТИХОМИРИВАНИЯ МОСКВЫ И ПИТЕРА НЕОБХОДИМА ЛАСКА И СМАЗКА !)
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03.02.2023 23:39 Відповісти
 
 