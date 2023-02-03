Російська ППО не може відбити 80% атак, - ЗМІ

Протиповітряна оборона Росії відбила лише 20% атак нібито з боку України в прикордонних областях - Бєлгородській, Курській, Воронезькій і Брянській.

Про це пише російське опозиційне видання "Новая газета Европа", повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку видання, найкраще "захищені" окуповані Росією Крим і Севастополь, де знаходяться військовий аеропорт Бельбек, штаб ВМФ і кораблі Чорноморського флоту. Як стверджують журналісти, 75% "атак" на них були перехоплені засобами ППО.

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Найсильніше від "бавовни" невідомого походження постраждала Бєлгородська область РФ, у якій за 11 місяців війни вибухи зафіксовані в більш ніж 50 населених пунктах. Місто Шебекіно з населенням 40 тис. росіян і його околиці потрапили під "обстріли" щонайменше 27 разів.

Журналісти відзначають, що в тому ж Бєлгороді російська армія використовує комплекси малої дальності "Панцир-С1". Це останній рубіж оборони і їх використовують для прикриття об'єктів у безпосередній близькості - до 18 км. Але разом із ними повинні застосовуватися і далекобійні системи, такі як "Бук", "Тор" і С-300/С-400, щоб збивати цілі задовго до підльоту до міста.

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Курську область невідомі "обстріляли" з початку війни 100 разів, причому три "бавовни" зафіксовані в самому Курську. У Брянській області так званих "обстрілів" було 39. Тільки за поточну зиму друге за населенням місто області Клинці хтось "бомбив" чотири рази.

По окупованому Криму нібито було завдано як мінімум 36 ударів. Цілями ставали військові об'єкти в Севастополі, включаючи кораблі Чорноморського флоту.

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Жителі російських прикордонних селищ також скаржаться на те, що система попередження майже ніколи не спрацьовувала вчасно і додають, що "коли починається стрілянина, неясно навіть, хто й по кому стріляє".