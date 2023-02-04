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Призываю правоохранителей пересмотреть решение Центральной военно-врачебной комиссии за последние 6 месяцев, - Арахамия

дбр

Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия призывает правоохранительные органы пересмотреть решение Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ за последние 6 месяцев.

Об этом он сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляю СБУ и ГБР с разоблачением заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ на системной коррупции на теме уклонения от прохождения службы", - отметил нардеп.

"Призываю правоохранительные органы пересмотреть решение Комиссии за последние 6 месяцев, чтобы не дать взяточникам и тем, кто им платил, достичь своих целей", - добавляет Арахамия.

Смотрите также: Заместитель начальника Центральной военно-врачебной комиссии за $5 тыс. обещал предоставить справку о непригодности к военной службе, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

взятка (6156) коррупция (8560) мобилизация (2756) Арахамия Давид (989)


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Топ комментарии
+112
Браво, Агрохимия. Власть уклонистов требует проверять все ВЛК и вручать повестки всем подряд прямо на улице. Ну а чтобы с фронта не возвращались усиление уголовной ответственности. А тем временем прдолжать спкойно пилить бюджет и транши.
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04.02.2023 09:00
+93
перевірити треба того, хто дав цій абхазьскій тваринці українське громадянство
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04.02.2023 09:04
+92
Фразу "Тримай злодія!" найголосніше кричить сам злодій.
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04.02.2023 08:59
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Макака
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05.02.2023 00:54 Ответить
Не вірю жодному його слову.
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05.02.2023 02:34 Ответить
Интересно что Арахамия обсуждал в ресторане Ишак с завхозом Януковича Андреем Кравцем сын которого зам главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете
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05.02.2023 06:00 Ответить
а у семейства сукисов в монако справки будут проверять , особенно подписи врачей , где и кем выданы
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05.02.2023 06:44 Ответить
Хламидия!!! начни с вашего ваЗЕлиновского Хероя слесоренко и его Халуя небрата в Черниговском госпитале, эти два Петуха превратили госпиталь в кооператив пятерочка, такса такая же...
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05.02.2023 07:04 Ответить
Та ви декларації верніть і подивіться хто на скільки збагатився та спитайте де гроші взялись, та прозоро поверніть, та виконайте вимоги ЕС для вступу , дєятілі
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05.02.2023 08:41 Ответить
Таракамія найголовніший анткорупціонер? Тоді я бачив все
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05.02.2023 09:44 Ответить
А може зробіть так щоб ВЛК виконувало свою роботу і принципово відсіювало реально хворих людей. Ато зробили посміховісько - в інвалідах не бачать проблем із здоровям, усе тільки за гроші!
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05.02.2023 10:16 Ответить
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