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Призываю правоохранителей пересмотреть решение Центральной военно-врачебной комиссии за последние 6 месяцев, - Арахамия
Глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия призывает правоохранительные органы пересмотреть решение Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ за последние 6 месяцев.
Об этом он сообщил в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляю СБУ и ГБР с разоблачением заместителя начальника Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ на системной коррупции на теме уклонения от прохождения службы", - отметил нардеп.
"Призываю правоохранительные органы пересмотреть решение Комиссии за последние 6 месяцев, чтобы не дать взяточникам и тем, кто им платил, достичь своих целей", - добавляет Арахамия.
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