Арахамія: Закликаю правоохоронців переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії за останні 6 місяців

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ за останні 6 місяців.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю СБУ і ДБР з викриттям заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ на системній корупції на темі ухилення від проходження служби", - зазначив нардеп.

"Закликаю правоохоронні органи переглянути рішення Комісії за останні 6 місяців, щоб не дати хабарникам і тим, хто їм платив, досягнути своїх цілей", - додає Арахамія.

Також читайте: Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР. ФОТОрепортаж