Арахамія: Закликаю правоохоронців переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії за останні 6 місяців
Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ за останні 6 місяців.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю СБУ і ДБР з викриттям заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ на системній корупції на темі ухилення від проходження служби", - зазначив нардеп.
"Закликаю правоохоронні органи переглянути рішення Комісії за останні 6 місяців, щоб не дати хабарникам і тим, хто їм платив, досягнути своїх цілей", - додає Арахамія.
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