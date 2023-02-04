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Новини Хабарники
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Арахамія: Закликаю правоохоронців переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії за останні 6 місяців

дбр

Голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія закликає правоохоронні органи переглянути рішення Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ за останні 6 місяців.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю СБУ і ДБР з викриттям заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ на системній корупції на темі ухилення від проходження служби", - зазначив нардеп.

"Закликаю правоохоронні органи переглянути рішення Комісії за останні 6 місяців, щоб не дати хабарникам і тим, хто їм платив, досягнути своїх цілей", - додає Арахамія.

Також читайте: Заступник начальника Центральної військово-лікарської комісії за $5 тис. обіцяв надати довідку про непридатність до військової служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4702) корупція (4683) мобілізація (3054) Арахамія Давид (1104)


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Топ коментарі
+112
Браво, Агрохимия. Власть уклонистов требует проверять все ВЛК и вручать повестки всем подряд прямо на улице. Ну а чтобы с фронта не возвращались усиление уголовной ответственности. А тем временем прдолжать спкойно пилить бюджет и транши.
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04.02.2023 09:00
+93
перевірити треба того, хто дав цій абхазьскій тваринці українське громадянство
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04.02.2023 09:04
+92
Фразу "Тримай злодія!" найголосніше кричить сам злодій.
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04.02.2023 08:59
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Макака
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05.02.2023 00:54 Відповісти
Не вірю жодному його слову.
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05.02.2023 02:34 Відповісти
Интересно что Арахамия обсуждал в ресторане Ишак с завхозом Януковича Андреем Кравцем сын которого зам главы постоянной земельной комиссии в Киевсовете
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05.02.2023 06:00 Відповісти
а у семейства сукисов в монако справки будут проверять , особенно подписи врачей , где и кем выданы
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05.02.2023 06:44 Відповісти
Хламидия!!! начни с вашего ваЗЕлиновского Хероя слесоренко и его Халуя небрата в Черниговском госпитале, эти два Петуха превратили госпиталь в кооператив пятерочка, такса такая же...
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05.02.2023 07:04 Відповісти
Та ви декларації верніть і подивіться хто на скільки збагатився та спитайте де гроші взялись, та прозоро поверніть, та виконайте вимоги ЕС для вступу , дєятілі
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05.02.2023 08:41 Відповісти
Таракамія найголовніший анткорупціонер? Тоді я бачив все
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05.02.2023 09:44 Відповісти
А може зробіть так щоб ВЛК виконувало свою роботу і принципово відсіювало реально хворих людей. Ато зробили посміховісько - в інвалідах не бачать проблем із здоровям, усе тільки за гроші!
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05.02.2023 10:16 Відповісти
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