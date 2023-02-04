В Украине масштабная воздушная тревога (обновлено)
Утром 4 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время тревога по всей Украине, кроме Луганщины, отменена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Сумщины. Что явилось причиной объявления тревоги, пока не сообщается.
По данным телеграм-каналов, в Беларуси наблюдается взлет вражеской авиации.
Отметим также, что Сумщина уже тоже "покраснела".
Топ комментарии
+19 Senator #518037
показать весь комментарий04.02.2023 09:20
+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показать весь комментарий04.02.2023 09:52
+4 First
показать весь комментарий04.02.2023 09:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Денег нет но вы держитесь там чуваки...,🦍🦍🦍👹👺красная армия всех сильней переплюнет даже Енисей☠️👽🦍🔥💥
пистурис сибсельмашу педмедбалето трактору тоже
Чи ви з тих, що щоки підставляють?
Скільки ляпасів отримали?
А чому отримали, бо почали разом з клоуном роззброювати армію в 2019 році.
Не знаєте як і кого роззброювали?
Денег нет, но вы держитесь тама.. Обезьяны...🦍
Завтра 5 февраля включаются очередные санкции по газу и нефти...👹👺🦍 рабZeя встаётЬ с КАЛен..🦍😝
Напевно так.
Що стало причиною оголошення тривоги, наразі не зазначається.
Десь сидить спецільний "фахівець", який в кожний заголовок/речення вкидає те НАРАЗІ, чим і обмежується його проникнення в суть.
І таким чином, той спецільний "фахівецьне тільки підвищує свою самооцінку, а і демонструє редакторам свю ефективність.