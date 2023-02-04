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Новости Война
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В Украине масштабная воздушная тревога (обновлено)

тривога

Утром 4 февраля в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. В настоящее время тревога по всей Украине, кроме Луганщины, отменена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

В настоящее время тревога объявлена по всей территории Украины, кроме Сумщины. Что явилось причиной объявления тревоги, пока не сообщается.

Читайте также: В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога (обновлено)

По данным телеграм-каналов, в Беларуси наблюдается взлет вражеской авиации.

Отметим также, что Сумщина уже тоже "покраснела".

Автор: 

обстрел (27057) ракеты (3567)


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Топ комментарии
+19
Завод Сибсельмаш в Новосибирске накрылся медным тазом...,злые языки кажуть,шо обезьяны в год производили там 20 млн. снарядов разного калибра..
Денег нет но вы держитесь там чуваки...,🦍🦍🦍👹👺красная армия всех сильней переплюнет даже Енисей☠️👽🦍🔥💥
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04.02.2023 09:20
+5
д'єрмак не дозволяє-"ми жє нє ахрєсарі''! У них там бітум потрібен ''зеленим'' на дороги!
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04.02.2023 09:52
+4
Влада не чула про хлопчика, що постійно кричав "вовки".
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04.02.2023 09:45
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та то бульбеныки так что пох)
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04.02.2023 09:16 Ответить
Завод Сибсельмаш в Новосибирске накрылся медным тазом...,злые языки кажуть,шо обезьяны в год производили там 20 млн. снарядов разного калибра..
Денег нет но вы держитесь там чуваки...,🦍🦍🦍👹👺красная армия всех сильней переплюнет даже Енисей☠️👽🦍🔥💥
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04.02.2023 09:20 Ответить
вот что, что, а на снаряды деньги всегда найдутся. Так что не переживайте за этот завод.
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04.02.2023 09:45 Ответить
Дмитрий Потапенко уже рассказал о вяличие говна мавзолейного..не парься 🤣🤣🤣
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04.02.2023 10:04 Ответить
а жрать тоже кто сеялки веялки делал или лапу митьки медведева сосать будут ?
пистурис сибсельмашу педмедбалето трактору тоже
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04.02.2023 11:23 Ответить
Влада не чула про хлопчика, що постійно кричав "вовки".
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04.02.2023 09:45 Ответить
коли ракети запущені то вже пізно "кричати" тому що підлітний час декілька хвилин
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04.02.2023 09:49 Ответить
Вся країна по 2 год на гачку. Від однієї ракети, яка все одно не може бути збитою. Якось то не адекватно.
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04.02.2023 10:26 Ответить
відповідальність влади - повідомити, а далі вже кожен сам вирішує на гачку він чи ні
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05.02.2023 01:56 Ответить
У скільки нам обходиться кожна повітряна тривога? Нема ніякої можливості вдарити по білоруських аеродромах?
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04.02.2023 09:49 Ответить
немає
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04.02.2023 09:50 Ответить
І взагалі ніякої реакції немає.
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04.02.2023 09:55 Ответить
висловити занепокоєння ?
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04.02.2023 09:57 Ответить
Вдарити тим, чим вдарили по расіі за тисячу кілометрів. Білорусія набагато ближче. Очевидно, що немає для цього лише політичної волі.
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04.02.2023 10:01 Ответить
тих стрижів і рейсів були одиниці і не факт що їх ще залишилося, а якщо декілька залишилося то Залужному видніше куди ними пульнути. чи таки Вам видніше?
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04.02.2023 10:05 Ответить
Залужний Верховний Головнокомандувач?
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04.02.2023 10:11 Ответить
д'єрмак не дозволяє-"ми жє нє ахрєсарі''! У них там бітум потрібен ''зеленим'' на дороги!
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04.02.2023 09:52 Ответить
суботні ранкові фантазії ?
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04.02.2023 10:06 Ответить
Не бити по білорусіі не є політичним рішенням?
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04.02.2023 10:14 Ответить
Тільки ворги бажають збільшити ділянку фронту. все інше слова.
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04.02.2023 10:29 Ответить
Ділянка фронту уже збільшена.
Чи ви з тих, що щоки підставляють?
Скільки ляпасів отримали?
А чому отримали, бо почали разом з клоуном роззброювати армію в 2019 році.
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04.02.2023 10:40 Ответить
І як роззброювали, якщо не секрет? Невже всі ті тисячі танків, Громів, Вільх і т.д., випущених в 3 зміни при попередньому, здали на металобрухт?
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04.02.2023 11:19 Ответить
А ви не з України, що таки питання ставите?
Не знаєте як і кого роззброювали?
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04.02.2023 11:40 Ответить
я з тих, хто має то захищати. А тих хто ля ля ля розвелося занадто.
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04.02.2023 12:24 Ответить
Росія виводить війська з України, розміщує їх вздовж всього кордону з Україною і починає цілодобовий обстріл України зі своєї території. Україна проголосить довічну повітряну тривогу?
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04.02.2023 10:56 Ответить
код страны:-США, регион:- Калифорния, город:- Сан-Франциско, широта:- 37.7757, долгота:--122.3952, так вот откуда печатают такие "новости и комментарии, а что им не нравится - банят... кто то там есть рашистский... скорее всего я тут больше не появлюсь - забанят...
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04.02.2023 11:35 Ответить
Страны НАТО посадили Мавзолейный концлагерный ГУЛАГ на дно ..в гости к подлодке Курск....
Денег нет, но вы держитесь тама.. Обезьяны...🦍
Завтра 5 февраля включаются очередные санкции по газу и нефти...👹👺🦍 рабZeя встаётЬ с КАЛен..🦍😝
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04.02.2023 10:08 Ответить
З політичної точки зору...Якшо вдарити по Білорусії-це буде вважатись нападом на Бульбофюрера,він з усіх прасок буде викрикати про "карту нападу" з боку України, і ще є у них "договір про ОДКБ"-це буде привід для втягування у війну країн ОДКБ,і формально дасть ,те що країни можуть відрядити війська ОДКБ для захисту Білорусії.
Напевно так.
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04.02.2023 10:09 Ответить
Тому і американці,нам кажуть , і не дають дальнобійні ракети ,щоб саме ЇХ зброєю не були атаковані рашистські міста ,тим більше бульбостанські.
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04.02.2023 10:11 Ответить
..Якшо вдарити по росіі -це буде вважатись нападом на путіна ,він з усіх прасок буде викрикати про "карту нападу" з боку України, і ще є у них "договір про ОДКБ"-це буде привід для втягування у війну країн ОДКБ,і формально дасть ,те що країни можуть відрядити війська ОДКБ для захисту росіі.
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04.02.2023 10:13 Ответить
якшо ви пам'ятаєте.. На зустрічі в Астані бульбофюрер вимагав і вимолював,щоб країни ОДКБ вступили у війну і надавали військову допомогу рашці,але всі країни проінорували,ссилаючись на те, що не було прямого нападу військ України на територію рашки та білорусії.
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04.02.2023 10:20 Ответить
То я й кажу, що не треба казати, що нема чим вдарити.
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04.02.2023 10:27 Ответить
Если ЗСУ ударять по Белоруси...,не буде тоді допомоги НАТО... та USA...😝
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04.02.2023 10:24 Ответить
https://vesti.ua/uk/politika-uk/derzhdep-ssha-ne-budut-vkazuvati-********-kudi-zavdavati-udariv https://vesti.ua/uk/politika-uk/derzhdep-ssha-ne-budut-vkazuvati-********-kudi-zavdavati-udariv

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04.02.2023 10:45 Ответить
Наразі тривогу оголошено по всій території України, окрім Сумщини.

Що стало причиною оголошення тривоги, наразі не зазначається.
Десь сидить спецільний "фахівець", який в кожний заголовок/речення вкидає те НАРАЗІ, чим і обмежується його проникнення в суть.
І таким чином, той спецільний "фахівецьне тільки підвищує свою самооцінку, а і демонструє редакторам свю ефективність.
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04.02.2023 10:46 Ответить
 
 