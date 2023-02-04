В Україні масштабна повітряна тривога (оновлено)
Зранку 4 лютого в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Наразі тривогу по всій Україні, окрім Луганщини, скасовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі тривогу оголошено по всій території України, окрім Сумщини. Що стало причиною оголошення тривоги, наразі не зазначається.
За даними телеграм-каналів, у Білорусі спостерігається зліт ворожої авіації.
Зазначимо також, що Сумщина вже теж "почервоніла".
Топ коментарі
+19 Senator #518037
показати весь коментар04.02.2023 09:20
+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар04.02.2023 09:52
+4 First
показати весь коментар04.02.2023 09:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Денег нет но вы держитесь там чуваки...,🦍🦍🦍👹👺красная армия всех сильней переплюнет даже Енисей☠️👽🦍🔥💥
пистурис сибсельмашу педмедбалето трактору тоже
Чи ви з тих, що щоки підставляють?
Скільки ляпасів отримали?
А чому отримали, бо почали разом з клоуном роззброювати армію в 2019 році.
Не знаєте як і кого роззброювали?
Денег нет, но вы держитесь тама.. Обезьяны...🦍
Завтра 5 февраля включаются очередные санкции по газу и нефти...👹👺🦍 рабZeя встаётЬ с КАЛен..🦍😝
Напевно так.
Що стало причиною оголошення тривоги, наразі не зазначається.
Десь сидить спецільний "фахівець", який в кожний заголовок/речення вкидає те НАРАЗІ, чим і обмежується його проникнення в суть.
І таким чином, той спецільний "фахівецьне тільки підвищує свою самооцінку, а і демонструє редакторам свю ефективність.