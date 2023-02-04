В Україні масштабна повітряна тривога (оновлено)

Зранку 4 лютого в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Наразі тривогу по всій Україні, окрім Луганщини, скасовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі тривогу оголошено по всій території України, окрім Сумщини. Що стало причиною оголошення тривоги, наразі не зазначається.

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За даними телеграм-каналів, у Білорусі спостерігається зліт ворожої авіації.

Зазначимо також, що Сумщина вже теж "почервоніла".