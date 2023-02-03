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В Україні лунала масштабна повітряна тривога (оновлено)

тривога

Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі тривогу оголошено по всій території України. У Білорусі злетів ДРЛО А-50 ВКС рф, а також МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". 

Станом на 12.20 повітряну тривогу скасовано у всіх регіонах України,  окрім Харківської та Луганської областей та АРК Крим.

Повітряна тривога тривала понад 1,5 години. 

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Автор: 

обстріл (28378) ракети (4021)


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Топ коментарі
+14
Ех ''шандарахнути'' туди! Хоча б асфальтом, або яйцями по 17..
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03.02.2023 10:47
+12
МіГ-31К може взяти одну ракету "кинджал". Одну (у більшості випадків він виконує функцію супроводу літака А-50, це його основне завдання).

Якщо немає масового вильоту кацапської стратегічної авіації, то нам загрожує приліт однієї ракети кинджал на всю Україну.

Оголошення кожної повітряної тривоги коштує економіці України декілька мільйонів доларів за годину тривоги.
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03.02.2023 10:55
+10
Это ты там в голландии обосрался. В Украине тревога -это обычная вещь. Это чтобы каждый мог выбрать:продолжать ему обычные дела или переждать в бомбоубежище. Лично я ниразу в убежище не спускался. А Кинжалы-ихнесколько десятков штук и они погоды не делают. Будь у Украины Гром2 или те крылаьые ракеты которые США ЗАСТАВИЛА Украину передать России-то ни тревоги ни вобще войны-бы не было. Поскрльку Украина расстреляла-бы военные аэродромы рашки и белорашки а так-же морские порты базирования ракетоносцев этими самыми ракетами.
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03.02.2023 11:09
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Ех ''шандарахнути'' туди! Хоча б асфальтом, або яйцями по 17..
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03.02.2023 10:47 Відповісти
или ракетами, уничтоженных на складах с 2014 по 2019
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03.02.2023 10:55 Відповісти
Какими ракетами? Точкой У, бьющей до 120 км в лучшем случае? Ну и ну, лишь бы зелупу не осквернить...
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03.02.2023 11:01 Відповісти
Ви особисто знищували? А який тип ракет?
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03.02.2023 11:03 Відповісти
Например?
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03.02.2023 11:16 Відповісти
Яйцями невигідно. АсХВальтом гешефт смачніший...
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03.02.2023 10:58 Відповісти
Надо что бы в Украине взлетало что то подобное и белокацапы слышали сигналы воздушной тревоги.
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03.02.2023 10:48 Відповісти
Вам з Франції невже все видно?
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03.02.2023 10:55 Відповісти
Та це "месьє" з такої Франції, де ******* ле коньяк із ле боярою... 🐷🐶
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03.02.2023 10:59 Відповісти
Какой weather погода город тебя native Сыктывкар this morning быть, собаки of the свинское you are?
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03.02.2023 10:56 Відповісти
Тролі з іноземним ір та свіжою реєстрацією на цьому сайті живуть не більше години
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03.02.2023 11:00 Відповісти
Одноразові гіндони. Як чмобіки на фронті
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03.02.2023 11:05 Відповісти
P.S.: годину - це сильно сказано. Кілька хвилин, і "хранцузу" le pisdéc 😵
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03.02.2023 11:26 Відповісти
Гаспадіну д'єрмаку?
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03.02.2023 11:45 Відповісти
Файна ідея 🙂 але поки що тільки одному кібер-чмобіку.
Хоча слід зазначити, що цей персонаж у них, ймовірно, рівня VIP, бо робить вкиди українською (причому за певними ознаками це не гугл-транслейтні борошна... є жаргонізми, живі розмовні форми... Якийсь манкурт із хвомілієм на -енко(в), скоріше за все. Тож треба пильнувати - 100% знову десь виповзе).
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03.02.2023 11:59 Відповісти
"Свіжа" реєстрація - це фокуси Фейсбука із присвоєнням номерів
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03.02.2023 11:58 Відповісти
Don't полагать за mandatory корректный спеллинг of the твоим language, and chosen to форгет тхис ас соон ас moЖlыvo
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03.02.2023 11:03 Відповісти
Кацапня прокинулась, похмелилась і продовжує асвабаждать.
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03.02.2023 10:50 Відповісти
МіГ-31К може взяти одну ракету "кинджал". Одну (у більшості випадків він виконує функцію супроводу літака А-50, це його основне завдання).

Якщо немає масового вильоту кацапської стратегічної авіації, то нам загрожує приліт однієї ракети кинджал на всю Україну.

Оголошення кожної повітряної тривоги коштує економіці України декілька мільйонів доларів за годину тривоги.
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03.02.2023 10:55 Відповісти
Это ты там в голландии обосрался. В Украине тревога -это обычная вещь. Это чтобы каждый мог выбрать:продолжать ему обычные дела или переждать в бомбоубежище. Лично я ниразу в убежище не спускался. А Кинжалы-ихнесколько десятков штук и они погоды не делают. Будь у Украины Гром2 или те крылаьые ракеты которые США ЗАСТАВИЛА Украину передать России-то ни тревоги ни вобще войны-бы не было. Поскрльку Украина расстреляла-бы военные аэродромы рашки и белорашки а так-же морские порты базирования ракетоносцев этими самыми ракетами.
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03.02.2023 11:09 Відповісти
Так, трохи незрозуміла логіка такої масштабної тривоги із-за одного пердольота з однією ракетою.
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03.02.2023 11:29 Відповісти
Та море ще "хвилюється"! Корита маневрують.
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03.02.2023 11:42 Відповісти
на русне также ожидаются такие тревоги...
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03.02.2023 11:21 Відповісти
 
 