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В Україні лунала масштабна повітряна тривога (оновлено)
Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі тривогу оголошено по всій території України. У Білорусі злетів ДРЛО А-50 ВКС рф, а також МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
Станом на 12.20 повітряну тривогу скасовано у всіх регіонах України, окрім Харківської та Луганської областей та АРК Крим.
Повітряна тривога тривала понад 1,5 години.
Топ коментарі
+14 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар03.02.2023 10:47
+12 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар03.02.2023 10:55
+10 Иван Шумейко #551661
показати весь коментар03.02.2023 11:09
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Хоча слід зазначити, що цей персонаж у них, ймовірно, рівня VIP, бо робить вкиди українською (причому за певними ознаками це не гугл-транслейтні борошна... є жаргонізми, живі розмовні форми... Якийсь манкурт із хвомілієм на -енко(в), скоріше за все. Тож треба пильнувати - 100% знову десь виповзе).
Якщо немає масового вильоту кацапської стратегічної авіації, то нам загрожує приліт однієї ракети кинджал на всю Україну.
Оголошення кожної повітряної тривоги коштує економіці України декілька мільйонів доларів за годину тривоги.