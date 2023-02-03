В Україні лунала масштабна повітряна тривога (оновлено)

Масштабну повітряну тривогу було оголошено у всіх регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.

Наразі тривогу оголошено по всій території України. У Білорусі злетів ДРЛО А-50 ВКС рф, а також МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

Станом на 12.20 повітряну тривогу скасовано у всіх регіонах України, окрім Харківської та Луганської областей та АРК Крим.

Повітряна тривога тривала понад 1,5 години.

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