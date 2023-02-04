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Новости
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Администрация Дуды подтвердила визит Байдена в Польшу

байден,джо

Глава управления международной политики канцелярии президента Польши Мартин Пшидач подтвердил, что американский лидер Джо Байден в ближайшее время посетит Польшу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Пшидач сейчас находится в Вашингтоне, вместе с ним прилетел глава Бюро национальной безопасности Яцек Сивера. Политики провели встречи в Совете национальной безопасности и Белом доме. Обсуждались вопросы дальнейшей помощи Украине, военного присутствия США в Польше, передачи технологий и закупок вооружений, а также саммит Альянса в Вильнюсе.

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После переговоров Пшидач сообщил, что президент Байден в ближайшее время приедет в Польшу.

"Как мы знаем от самого президента Байдена, он намерен приехать в Польшу. Сегодняшний разговор был об этих планах на ближайшее будущее. Конечно, детали такого визита будут сообщены, когда будет определена конкретная дата, но этот мой сегодняшний разговор был большим шагом вперед", - сказал он.

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Напомним, ранее американское издание NBC сообщало, что Джо Байден в годовщину российского вторжения в Украину планирует визит в Европу. По данным журналистов, американский лидер планирует посетить Польшу, где объявит новый пакет помощи Украине.

СМИ сообщали, что в Польше Байден может встретиться с Зеленским. Но президент Украины ответил, что его пока не приглашали в эту страну.

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Байден Джо (2788) визит (3079) Польша (8407) Дуда Анджей (755)


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Це насправді дистанційний візит до України .
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04.02.2023 12:00 Ответить
від Польщі до .... Львова недалеко! Може і на каву "заскочити" випити .....
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04.02.2023 12:04 Ответить
очевидное невероятное))))
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Українські хакери зламали брифінг МЗС РФ з кібербезпеки - відео

https://youtu.be/uACYHu4uQG8

Міністерство закордонних справ РФ організувало брифінг із кібербезпеки для чиновників африканських країн з метою залучення їх до співпраці. Однак під час брифінгу деякі його учасники почали звинувачувати Росію у тероризмі, веденні колоніальної війни проти України та спробах використати африканські країни у власних цілях. Один із учасників навіть вирішив заспівати гімн України.
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04.02.2023 12:28 Ответить
Але президент України відповів, що .
Але все може бути, а вдруг в кустах раяль, а слабать "Мурку" нєкаму. Мабуть запросять, даже райдер узгодять.
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04.02.2023 14:27 Ответить
Кацапи на шоу ********** обов'язково скажуть, что Байден буде обговорювати з Дудою як захопити Західну Україну
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05.02.2023 07:02 Ответить
 
 