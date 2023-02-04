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Новини
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Адміністрація Дуди підтвердила візит Байдена до Польщі

байден,джо

Керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що американський лідер Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Пшидач зараз перебуває у Вашингтоні, разом із ним прилетів голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера. Політики провели зустрічі у Раді національної безпеки та Білому домі. Обговорювалися питання подальшої допомоги Україні, військової присутності США у Польщі, передачі технологій та закупівель озброєнь, а також саміт Альянсу у Вільнюсі.

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Після переговорів Пшидач повідомив, що президент Байден найближчим часом приїде до Польщі.

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але ця моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", - сказав він.

Також читайте: Зеленський про можливу зустріч із Байденом: Мене не запрошували у Польщу

Нагадаємо, раніше американське видання NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.

ЗМІ повідомляли, що в Польщі Байден може зустрітися із Зеленським. Але президент України відповів, що його поки не запрошували до цієї країни.

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Байден Джо (2886) візит (1582) Польща (8492) Дуда Анджей (771)


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Це насправді дистанційний візит до України .
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04.02.2023 12:00 Відповісти
від Польщі до .... Львова недалеко! Може і на каву "заскочити" випити .....
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04.02.2023 12:04 Відповісти
очевидное невероятное))))
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Українські хакери зламали брифінг МЗС РФ з кібербезпеки - відео

https://youtu.be/uACYHu4uQG8

Міністерство закордонних справ РФ організувало брифінг із кібербезпеки для чиновників африканських країн з метою залучення їх до співпраці. Однак під час брифінгу деякі його учасники почали звинувачувати Росію у тероризмі, веденні колоніальної війни проти України та спробах використати африканські країни у власних цілях. Один із учасників навіть вирішив заспівати гімн України.
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04.02.2023 12:28 Відповісти
Але президент України відповів, що .
Але все може бути, а вдруг в кустах раяль, а слабать "Мурку" нєкаму. Мабуть запросять, даже райдер узгодять.
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04.02.2023 14:27 Відповісти
Кацапи на шоу ********** обов'язково скажуть, что Байден буде обговорювати з Дудою як захопити Західну Україну
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05.02.2023 07:02 Відповісти
 
 