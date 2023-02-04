Адміністрація Дуди підтвердила візит Байдена до Польщі

Керівник управління міжнародної політики канцелярії президента Польщі Мартін Пшидач підтвердив, що американський лідер Джо Байден найближчим часом відвідає Польщу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Пшидач зараз перебуває у Вашингтоні, разом із ним прилетів голова Бюро національної безпеки Яцек Сівера. Політики провели зустрічі у Раді національної безпеки та Білому домі. Обговорювалися питання подальшої допомоги Україні, військової присутності США у Польщі, передачі технологій та закупівель озброєнь, а також саміт Альянсу у Вільнюсі.

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Після переговорів Пшидач повідомив, що президент Байден найближчим часом приїде до Польщі.

"Як ми знаємо від самого президента Байдена, він має намір приїхати до Польщі. Сьогоднішня розмова була про ці плани на найближче майбутнє. Звичайно, деталі такого візиту будуть повідомлені, коли буде визначено конкретну дату, але ця моя сьогоднішня розмова була великим кроком уперед", - сказав він.

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Нагадаємо, раніше американське видання NBC повідомляло, що Джо Байден на річницю російського вторгнення в Україну планує візит до Європи. За даними журналістів, американський лідер планує відвідати Польщу, де оголосить новий пакет допомоги Україні.

ЗМІ повідомляли, що в Польщі Байден може зустрітися із Зеленським. Але президент України відповів, що його поки не запрошували до цієї країни.