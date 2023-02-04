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Новости Война
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Производство электроэнергии выросло, дефицит мощности уменьшился, - "Укрэнерго"

Потребление электроэнергии снизилось по сравнению с рабочим днем, а также несколько увеличилось производство на тепловых электростанциях. Соответственно, уменьшился дефицит мощности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции. Также благодаря восстановлению трансформаторного оборудования на подстанции "Укрэнерго" включен в работу еще один блок на одной из электростанций.

В то же время имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется.

"Произведенная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Одесской области сохраняются сетевые ограничения", - говорится в сообщении.

"Причина дефицита - в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям", - напоминают в компании.

Производство электроэнергии выросло, дефицит мощности уменьшился, - Укрэнерго 01

Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведеного лимита. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

энергетика (2558) Тарифы на электроэнергию (2164) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+7
Це для кацапні сигнал?
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04.02.2023 12:18
+6
Свистеть не надо. ЕС дали два гигавата. Уже аферы с дефицитом генерации непроконают. Убирайте своих ************* отключения. Надеюсь ЕС ,с вас зебирял ******,спросит за те два гигавата,это не народ разводить.
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04.02.2023 12:44
+4
А про це точно всі в укренерго знають?
Бо світло вимикають стабільно по 12 годин
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04.02.2023 12:13
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А про це точно всі в укренерго знають?
Бо світло вимикають стабільно по 12 годин
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04.02.2023 12:13 Ответить
Саме так. В нас останні дні і сьогодні навіть трохи більше вимикають. Зв'язку з дописами Укренерго взагалі ніякого не бачу. Більше мабуть залежить, який енергетик на зміні.
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04.02.2023 12:28 Ответить
да ну нах)?
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04.02.2023 12:14 Ответить
Це для кацапні сигнал?
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04.02.2023 12:18 Ответить
Дурне ти. Кацапи і так знають стан справ, зайди на любий телеграм канал там інфи в рази більше про Україну чим в наших новинах
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04.02.2023 16:56 Ответить
ну наконецто генераторы кончились в ИХ магазинах и запустили аферу с обменом лампочек и все сразу СТАБИЛИЗИРОВАЛОСЬ. ублюдки. а багИга порох и бизнес на крови у него.
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04.02.2023 12:26 Ответить
Якщо мені буде потрібно то я куплю собі світлодіодну лямпочку, а ось лямпи розжарювання стануть діфсітом і будуть дорожчими за світлодіодні.
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04.02.2023 12:38 Ответить
"ілліч" в мавзолеї встане
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04.02.2023 12:52 Ответить
Субота. Багато підприємств і бюджетних організацій сьогодні не працюють.
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04.02.2023 12:27 Ответить
Але в нас той пацанчик «Батя сказал спать» невтомно та сумлінно працює з самого ранку..
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04.02.2023 12:37 Ответить
Свистеть не надо. ЕС дали два гигавата. Уже аферы с дефицитом генерации непроконают. Убирайте своих ************* отключения. Надеюсь ЕС ,с вас зебирял ******,спросит за те два гигавата,это не народ разводить.
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04.02.2023 12:44 Ответить
Через аварію на трансформаторі відсутність світла в Одесі та районі буде більш тривалою - НЕК Укренерго

Через вихід з ладу автотрансформатора на одній з високовольтних підстанцій, які живлять Одесу, в місті - аварійні відключення світла. Через масштаб аварії обмеження електропостачання цього разу буде більш тривалим. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли світло повернуть. Про це https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/************************************************************************ повідомили в НЕК Укренерго.

Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. В більшості інших районів області, за даними Укренерго, не існує перешкод для доставлення електроенергії споживачам.

Під час декількох останніх ракетних атак була пошкоджена високовольтна інфраструктура Одещини. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Внаслідок цього пошкоджене обладнання працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи і призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання, повідомили в Укренерго.

В Одеському районі вранці 4 лютого сталася (2 за добу)0аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Наразі заживлено критичну інфраструктуру міста.
https://suspilne.media/375197-cerez-avariu-na-transformatori-vidsutnist-svitla-v-odesi-ta-rajoni-bude-bils-trivalou-nek-ukrenergo
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04.02.2023 12:50 Ответить
Захід України 4 на 2,4 години є світло 2 немає,поки що.
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04.02.2023 13:52 Ответить
А обов'язково повідомляти, щоб виродки знали чи це якийсь заклик до дії.
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04.02.2023 14:11 Ответить
 
 