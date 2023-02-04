Производство электроэнергии выросло, дефицит мощности уменьшился, - "Укрэнерго"
Потребление электроэнергии снизилось по сравнению с рабочим днем, а также несколько увеличилось производство на тепловых электростанциях. Соответственно, уменьшился дефицит мощности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Как отмечается, вышел из ремонта один блок на тепловой электростанции. Также благодаря восстановлению трансформаторного оборудования на подстанции "Укрэнерго" включен в работу еще один блок на одной из электростанций.
В то же время имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Дефицит мощности сохраняется.
"Произведенная электроэнергия распределяется на обеспечение процессов, необходимых для работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Одесской области сохраняются сетевые ограничения", - говорится в сообщении.
"Причина дефицита - в результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям", - напоминают в компании.
Также отмечается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления. Каждый облэнерго в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений, которые должны обеспечивать потребление области на уровне доведеного лимита. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
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Бо світло вимикають стабільно по 12 годин
Через вихід з ладу автотрансформатора на одній з високовольтних підстанцій, які живлять Одесу, в місті - аварійні відключення світла. Через масштаб аварії обмеження електропостачання цього разу буде більш тривалим. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли світло повернуть. Про це https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/************************************************************************ повідомили в НЕК Укренерго.
Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. В більшості інших районів області, за даними Укренерго, не існує перешкод для доставлення електроенергії споживачам.
Під час декількох останніх ракетних атак була пошкоджена високовольтна інфраструктура Одещини. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Внаслідок цього пошкоджене обладнання працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи і призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання, повідомили в Укренерго.
В Одеському районі вранці 4 лютого сталася (2 за добу)0аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Наразі заживлено критичну інфраструктуру міста.
https://suspilne.media/375197-cerez-avariu-na-transformatori-vidsutnist-svitla-v-odesi-ta-rajoni-bude-bils-trivalou-nek-ukrenergo