Виробництво електроенергії зросло, дефіцит потужності зменшився, - "Укренерго"
Споживання електроенергії знизилось, порівняно з робочим днем, а також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанцій. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.
Водночас наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.
"Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження", - йдеться у повідомленні.
"Причина дефіциту - внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям", - нагадують у компанії.
Також зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
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Бо світло вимикають стабільно по 12 годин
Через вихід з ладу автотрансформатора на одній з високовольтних підстанцій, які живлять Одесу, в місті - аварійні відключення світла. Через масштаб аварії обмеження електропостачання цього разу буде більш тривалим. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли світло повернуть. Про це https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/************************************************************************ повідомили в НЕК Укренерго.
Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. В більшості інших районів області, за даними Укренерго, не існує перешкод для доставлення електроенергії споживачам.
Під час декількох останніх ракетних атак була пошкоджена високовольтна інфраструктура Одещини. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Внаслідок цього пошкоджене обладнання працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи і призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання, повідомили в Укренерго.
В Одеському районі вранці 4 лютого сталася (2 за добу)0аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Наразі заживлено критичну інфраструктуру міста.
https://suspilne.media/375197-cerez-avariu-na-transformatori-vidsutnist-svitla-v-odesi-ta-rajoni-bude-bils-trivalou-nek-ukrenergo