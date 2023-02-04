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Виробництво електроенергії зросло, дефіцит потужності зменшився, - "Укренерго"

Споживання електроенергії знизилось, порівняно з робочим днем, а також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанцій. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.

Водночас наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.

"Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження", - йдеться у повідомленні.

"Причина дефіциту - внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям", - нагадують у компанії.

Виробництво електроенергії зросло, дефіцит потужності зменшився, - Укренерго 01

Також зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Автор: 

енергетика (2591) електроенергія (6189) Укренерго (2691)


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Топ коментарі
+7
Це для кацапні сигнал?
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04.02.2023 12:18
+6
Свистеть не надо. ЕС дали два гигавата. Уже аферы с дефицитом генерации непроконают. Убирайте своих ************* отключения. Надеюсь ЕС ,с вас зебирял ******,спросит за те два гигавата,это не народ разводить.
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04.02.2023 12:44
+4
А про це точно всі в укренерго знають?
Бо світло вимикають стабільно по 12 годин
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04.02.2023 12:13
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А про це точно всі в укренерго знають?
Бо світло вимикають стабільно по 12 годин
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04.02.2023 12:13 Відповісти
Саме так. В нас останні дні і сьогодні навіть трохи більше вимикають. Зв'язку з дописами Укренерго взагалі ніякого не бачу. Більше мабуть залежить, який енергетик на зміні.
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04.02.2023 12:28 Відповісти
да ну нах)?
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04.02.2023 12:14 Відповісти
Це для кацапні сигнал?
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04.02.2023 12:18 Відповісти
Дурне ти. Кацапи і так знають стан справ, зайди на любий телеграм канал там інфи в рази більше про Україну чим в наших новинах
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04.02.2023 16:56 Відповісти
ну наконецто генераторы кончились в ИХ магазинах и запустили аферу с обменом лампочек и все сразу СТАБИЛИЗИРОВАЛОСЬ. ублюдки. а багИга порох и бизнес на крови у него.
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04.02.2023 12:26 Відповісти
Якщо мені буде потрібно то я куплю собі світлодіодну лямпочку, а ось лямпи розжарювання стануть діфсітом і будуть дорожчими за світлодіодні.
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04.02.2023 12:38 Відповісти
"ілліч" в мавзолеї встане
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04.02.2023 12:52 Відповісти
Субота. Багато підприємств і бюджетних організацій сьогодні не працюють.
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04.02.2023 12:27 Відповісти
Але в нас той пацанчик «Батя сказал спать» невтомно та сумлінно працює з самого ранку..
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04.02.2023 12:37 Відповісти
Свистеть не надо. ЕС дали два гигавата. Уже аферы с дефицитом генерации непроконают. Убирайте своих ************* отключения. Надеюсь ЕС ,с вас зебирял ******,спросит за те два гигавата,это не народ разводить.
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04.02.2023 12:44 Відповісти
Через аварію на трансформаторі відсутність світла в Одесі та районі буде більш тривалою - НЕК Укренерго

Через вихід з ладу автотрансформатора на одній з високовольтних підстанцій, які живлять Одесу, в місті - аварійні відключення світла. Через масштаб аварії обмеження електропостачання цього разу буде більш тривалим. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли світло повернуть. Про це https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/************************************************************************ повідомили в НЕК Укренерго.

Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. В більшості інших районів області, за даними Укренерго, не існує перешкод для доставлення електроенергії споживачам.

Під час декількох останніх ракетних атак була пошкоджена високовольтна інфраструктура Одещини. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Внаслідок цього пошкоджене обладнання працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи і призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання, повідомили в Укренерго.

В Одеському районі вранці 4 лютого сталася (2 за добу)0аварія на одному з об'єктів енергетичної інфраструктури, через що частина громад Одеського району та міста Одеси залишились без світла. Наразі заживлено критичну інфраструктуру міста.
https://suspilne.media/375197-cerez-avariu-na-transformatori-vidsutnist-svitla-v-odesi-ta-rajoni-bude-bils-trivalou-nek-ukrenergo
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04.02.2023 12:50 Відповісти
Захід України 4 на 2,4 години є світло 2 немає,поки що.
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04.02.2023 13:52 Відповісти
А обов'язково повідомляти, щоб виродки знали чи це якийсь заклик до дії.
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04.02.2023 14:11 Відповісти
 
 