Виробництво електроенергії зросло, дефіцит потужності зменшився, - "Укренерго"

Споживання електроенергії знизилось, порівняно з робочим днем, а також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанцій. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.

Водночас наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Дефіцит потужності зберігається.

"Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження", - йдеться у повідомленні.

"Причина дефіциту - внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям", - нагадують у компанії.

Також зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання. Кожний обленерго у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.