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Новости Агрессия России против Украины
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В оккупированном Мариуполе захватчики запретили деятельность всех протестантских и неправославных церквей, - Андрющенко

маріуполь

Российские захватчики продолжают тотально контролировать все сферы жизни оккупированного Мариуполя. Теперь под запрет попали все протестантские и неправославные церкви города.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Все протестантские и неправославные церкви теперь под запретом в Мариуполе. Начат процесс изъятия собственности и принуждения к завершению деятельности.
Каждый шаг – шаг к возвращению в советский Жданов. Контроль, запреты, дефицит, партийная элита и жизнь на уровне нищеты всех. Глобальное "уравнивание", – говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне вблизи оккупированного Мариуполя готовят войска и технику для атак на Угледар, - Андрющенко

Автор: 

Мариуполь (5708) оккупация (10133) церковь (1323) Андрющенко Петр (581)


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Топ комментарии
+3
Саме час поговорити про фашистів з різними ООН,ОБСЄ.
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04.02.2023 12:29
+3
А в нас з МП стільки років панькаємся
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04.02.2023 12:38
+2
Я до церкви не ходжу. Мені не потрібні посередники.
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04.02.2023 13:34
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Якщо вірити Андрющенко: у вщент зрйнованому Маріуполі, де зараз розміщена половина армії загарбників, до сьогодні працювали нехристиянські та протестантські церкви.
Здається, він те місто тільки у ГуглМепс бачив.
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04.02.2023 12:24 Ответить
Протестантські церкви можуть працювати навіть у шалаші. Там проблем з атрибутикою та позолотою немає.
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04.02.2023 13:13 Ответить
Можуть і в шалаші коли е дозволені …все залежить від покарань…. За збір більше двох…виселення , в'язниця , розстріл?}}}
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04.02.2023 13:24 Ответить
Саме час поговорити про фашистів з різними ООН,ОБСЄ.
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04.02.2023 12:29 Ответить
Маріуполь, парад
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/film/hitler-campaign-speech
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04.02.2023 12:31 Ответить
А в нас з МП стільки років панькаємся
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04.02.2023 12:38 Ответить
Шо значить в нас? У вас Маріуполь вже шо, не Україна?
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04.02.2023 12:51 Ответить
деколи і ворога потрібно вчитися- чому не викорінена фсб секта кацапопопіків в УКРАЇНІ....
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04.02.2023 12:48 Ответить
В дивний час живемо,сатаністи які моляться чорту , забороняють протестантів
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04.02.2023 12:56 Ответить
А почему в США жирует сатанинская РПЦ.
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04.02.2023 13:22 Ответить
Повернення ссср….и……хто б сумнівався . Православна російська це не церква , а відділ фсб.., бо самий цей відділ там головний , а не БОГ..
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04.02.2023 13:26 Ответить
Я до церкви не ходжу. Мені не потрібні посередники.
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04.02.2023 13:34 Ответить
и эти ляди постоянно волают про утеснения...
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04.02.2023 14:12 Ответить
Истинный лик православия как опиума для русского мира
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04.02.2023 15:02 Ответить
А вот и отлично это---нам на руку! Пора давно отвечать теми же методами кацапам. Гундяевская артель---вон накуй отсюда и на века! И быстро указ о передаче что в аренде было у клятво-отступников по линии мин-культа и гос-земли за копейки а скорее бесплатно! Разорвать договора аренды по причине войны у же завтра! И если рада-зрада не ответит в эти дни---заменить её на Гос-комитет Обороны! У нас война кстати за свободу и независимость нашей Родины---напоминаю!
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04.02.2023 15:06 Ответить
Православний рейх це жахливо.
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04.02.2023 15:53 Ответить
 
 