В оккупированном Мариуполе захватчики запретили деятельность всех протестантских и неправославных церквей, - Андрющенко

Российские захватчики продолжают тотально контролировать все сферы жизни оккупированного Мариуполя. Теперь под запрет попали все протестантские и неправославные церкви города.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Все протестантские и неправославные церкви теперь под запретом в Мариуполе. Начат процесс изъятия собственности и принуждения к завершению деятельности.

Каждый шаг – шаг к возвращению в советский Жданов. Контроль, запреты, дефицит, партийная элита и жизнь на уровне нищеты всех. Глобальное "уравнивание", – говорится в сообщении.

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