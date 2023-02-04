В окупованому Маріуполі загарбники заборонили діяльність всіх протестантських та неправославних церков, - Андрющенко
Російські загарбники продовжують тотально контролювати усі сфери життя окупованого Маріуполя. Тепер під заборону потрапили усі протестантські та неправославні церкви міста.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Всі протестантські та неправославні церкви тепер під забороною в Маріуполі. Розпочато процес вилучення власності та примусу до завершення діяльності.
Кожний крок - крок до повернення в радянський Жданов. Контроль, заборони, дефіцит, партійна еліта та життя на рівні бідності всіх. Глобальне "урівняння", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Іво Бобул
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+3 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+2 Єроменко Генадій
показати весь коментар04.02.2023 13:34
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Здається, він те місто тільки у ГуглМепс бачив.
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/film/hitler-campaign-speech