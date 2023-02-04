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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Маріуполі загарбники заборонили діяльність всіх протестантських та неправославних церков, - Андрющенко

маріуполь

Російські загарбники продовжують тотально контролювати усі сфери життя окупованого Маріуполя. Тепер під заборону потрапили усі протестантські та неправославні церкви міста.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всі протестантські та неправославні церкви тепер під забороною в Маріуполі. Розпочато процес вилучення власності та примусу до завершення діяльності.
Кожний крок - крок до повернення в радянський Жданов. Контроль, заборони, дефіцит, партійна еліта та життя на рівні бідності всіх. Глобальне "урівняння", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти проводять "зачистки" в Маріуполі, перевіряють телефони навіть у першокласників, - Андрющенко

Автор: 

Маріуполь (3226) окупація (6683) церква (699) Андрющенко Петро (694)


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Топ коментарі
+3
Саме час поговорити про фашистів з різними ООН,ОБСЄ.
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04.02.2023 12:29
+3
А в нас з МП стільки років панькаємся
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04.02.2023 12:38
+2
Я до церкви не ходжу. Мені не потрібні посередники.
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04.02.2023 13:34
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Якщо вірити Андрющенко: у вщент зрйнованому Маріуполі, де зараз розміщена половина армії загарбників, до сьогодні працювали нехристиянські та протестантські церкви.
Здається, він те місто тільки у ГуглМепс бачив.
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04.02.2023 12:24 Відповісти
Протестантські церкви можуть працювати навіть у шалаші. Там проблем з атрибутикою та позолотою немає.
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04.02.2023 13:13 Відповісти
Можуть і в шалаші коли е дозволені …все залежить від покарань…. За збір більше двох…виселення , в'язниця , розстріл?}}}
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04.02.2023 13:24 Відповісти
Саме час поговорити про фашистів з різними ООН,ОБСЄ.
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04.02.2023 12:29 Відповісти
Маріуполь, парад
https://encyclopedia.ushmm.org/content/ru/film/hitler-campaign-speech
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04.02.2023 12:31 Відповісти
А в нас з МП стільки років панькаємся
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04.02.2023 12:38 Відповісти
Шо значить в нас? У вас Маріуполь вже шо, не Україна?
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04.02.2023 12:51 Відповісти
деколи і ворога потрібно вчитися- чому не викорінена фсб секта кацапопопіків в УКРАЇНІ....
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04.02.2023 12:48 Відповісти
В дивний час живемо,сатаністи які моляться чорту , забороняють протестантів
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04.02.2023 12:56 Відповісти
А почему в США жирует сатанинская РПЦ.
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04.02.2023 13:22 Відповісти
Повернення ссср….и……хто б сумнівався . Православна російська це не церква , а відділ фсб.., бо самий цей відділ там головний , а не БОГ..
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04.02.2023 13:26 Відповісти
Я до церкви не ходжу. Мені не потрібні посередники.
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04.02.2023 13:34 Відповісти
и эти ляди постоянно волают про утеснения...
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04.02.2023 14:12 Відповісти
Истинный лик православия как опиума для русского мира
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04.02.2023 15:02 Відповісти
А вот и отлично это---нам на руку! Пора давно отвечать теми же методами кацапам. Гундяевская артель---вон накуй отсюда и на века! И быстро указ о передаче что в аренде было у клятво-отступников по линии мин-культа и гос-земли за копейки а скорее бесплатно! Разорвать договора аренды по причине войны у же завтра! И если рада-зрада не ответит в эти дни---заменить её на Гос-комитет Обороны! У нас война кстати за свободу и независимость нашей Родины---напоминаю!
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04.02.2023 15:06 Відповісти
Православний рейх це жахливо.
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04.02.2023 15:53 Відповісти
 
 