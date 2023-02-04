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Польша обновила правила повторного въезда для украинцев

польща

Теперь для повторного въезда в Польшу нужно показать пограничникам электронный документ diia.pl.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше, передает Цензор.НЕТ.

Чтобы не потерять статус беженца в Польше, украинцы должны вернуться в страну не позднее 30 дней с момента выезда. При повторном возвращении на границе следует предъявить diia.pl.

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В посольстве предупреждают, что показывать электронный документ нужно даже в том случае, если украинец едет в Польшу на работу или в других целях, но при этом будет пользоваться защитой.

Если не выполнить указанные условия, украинец в Польше может потерять статус беженца, а значит, и социальные льготы.

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"Въезд на территорию Польши без уведомления о вышеуказанных обстоятельствах или без предъявления электронного документа diia.pl может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и который связан с многочисленными социальными правами", - говорится в сообщении.

Польша обновила правила повторного въезда для украинцев 01

Автор: 

беженцы (1639) граница (5264) Польша (8407) посольство (1081) украинцы (3862)


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Топ комментарии
+16
ну ми показали всьому світу, що буває з країнами, в яких безконтрольно шастають хтопопало
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04.02.2023 13:14
+8
Все хотят полного контроля над людьми. Матрица.
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04.02.2023 13:09
+8
Я вважаю це порушення прав людини. Наприклад у мене взагалі простий кнопковий телефон і смартфон заводити не збираюсь, для мережі тільки ноутбук і мене це цілком влаштовує і те що зараз підв'язують все до "Дій" мені геть не подобається. Паперового документу який засвідчує біженство має бути достатньо.
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04.02.2023 13:33
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Все хотят полного контроля над людьми. Матрица.
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04.02.2023 13:09 Ответить
ну ми показали всьому світу, що буває з країнами, в яких безконтрольно шастають хтопопало
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04.02.2023 13:14 Ответить
Кому потрібно, будуть шастать і далі.
У звичайної людини все менше приватного простору. Держава хоче пхати свого носа до усіх шпарин у житті людини. А потім ця інформація опинитися або у брудних лапах - у диктаторів, або у криміналу.
І кількість бажаючих збільшується.
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04.02.2023 13:24 Ответить
Я вважаю це порушення прав людини. Наприклад у мене взагалі простий кнопковий телефон і смартфон заводити не збираюсь, для мережі тільки ноутбук і мене це цілком влаштовує і те що зараз підв'язують все до "Дій" мені геть не подобається. Паперового документу який засвідчує біженство має бути достатньо.
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04.02.2023 13:33 Ответить
Ні. Ви можете повідомити польських прикордонників про особисті обставини при виїзді, а на в'їзді вас просто знову перевірять і все. Не потрібно нічого встановлювати. Просто потрібно попередити заздалегідь. Це не «обязалово». А взагалі, приймаюча сторона може сама вирішувати повинні ви щось, чи не повинні. Приймати паперові документи, чи не приймати. Вимагати ковідні тести чи не вимагати. Якщо вам щось не подобається - ласкаво просимо на батьківщину. Ви ж не в себе дома. Може й дурість, але це їх повне право.
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04.02.2023 14:20 Ответить
Это не дурость! Были находчивые жители приграничных областей, которые оформляли себе польский захыст, а потом уезжали домой, продолжая получать деньги на детей.
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04.02.2023 14:25 Ответить
Ну вот и я так думаю.
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04.02.2023 14:28 Ответить
О хитрожопых станет меньше. У меня в родном городе Сумы!!! До границы с Польшей оведофига, есть люди, которые просто ездят деньги получать в Польшу. И я б сказал так им и надо, но не от хорошей жизни они ездят. У меня друг условно годен. В армию не пойдет, зарубеж не пускают. 10 лет работал в Польше, в феврале не успел уехать. В Украине сидит с женой и ребенком на содержании родителей, которые в Польше. Но он жену туда-обратно не гоняет, хотя если бы не помощь родителей - она бы ездила. Ибо нет за что жить.
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04.02.2023 14:52 Ответить
А хіба Польща не припинила виплати? По які гроші їздять до Польщі? Знаю, що люди навпаки, повиїзджали з Польщі до Німеччини, бо перестали отримувати соціальні виплати. Ніякої підтримки для звичайних українців зараз у Польщі нема. Маєш здоров'я і знаєш мову, то можеш задешево вкалувати на поляків, от і вся допомога.
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04.02.2023 15:08 Ответить
Ну я певний що саме так усе. Моя тітка живе у Познані та працює, а її донька отримує фінансову допомогу, бо вчить польську, та сподівається працювати у відділі контролю якості.
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04.02.2023 15:23 Ответить
500 зл щомісяця на кожну дитину. 300 зл щороку на кожну дитину на шкільні витрати. якщо у сім'ї 2 дитини, це 12600 х 9.30=117 000 грн на рік
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04.02.2023 15:32 Ответить
Це подібно на маніпуляцію: ціна злотого, кількість дітей, відсутність вартості поїздок і т.д.
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04.02.2023 16:12 Ответить
В мене знайомі з Гостомеля виїхали до Італії. Подали документи, вказали місце проживання, звідки вони вимушені були поїхати. Так італійці робили квадратні очі, бо 99,9 відсотків біженців зі Львова, Тернополя, Закарпаття і Волині
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04.02.2023 14:57 Ответить
Всьо правільно - бидло в стойло!
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04.02.2023 14:59 Ответить
 
 