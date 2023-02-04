Польша обновила правила повторного въезда для украинцев
Теперь для повторного въезда в Польшу нужно показать пограничникам электронный документ diia.pl.
Об этом сообщило посольство Украины в Польше, передает Цензор.НЕТ.
Чтобы не потерять статус беженца в Польше, украинцы должны вернуться в страну не позднее 30 дней с момента выезда. При повторном возвращении на границе следует предъявить diia.pl.
В посольстве предупреждают, что показывать электронный документ нужно даже в том случае, если украинец едет в Польшу на работу или в других целях, но при этом будет пользоваться защитой.
Если не выполнить указанные условия, украинец в Польше может потерять статус беженца, а значит, и социальные льготы.
"Въезд на территорию Польши без уведомления о вышеуказанных обстоятельствах или без предъявления электронного документа diia.pl может привести к тому, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR, и который связан с многочисленными социальными правами", - говорится в сообщении.
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