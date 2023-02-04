Польща оновила правила повторного в’їзду для українців
Тепер для повторного в’їзду до Польщі необхідно показати прикордонникам електронний документ diia.pl.
Про це повідомило посольство України в Польщі, інформує Цензор.НЕТ.
Щоб не втратити статус біженця у Польщі, українці повинні повернутися до країни не пізніше, ніж за 30 днів з моменту виїзду. Під час повторного повернення на кордоні потрібно пред'явити diia.pl.
У посольстві попереджають, що показувати електронний документ потрібно навіть у тому випадку, якщо українець їде до Польщі на роботу чи з іншою метою, але при цьому користуватиметься захистом.
Якщо не виконати вказані умови, українець у Польщі може втратити статус біженця, а, отже, і соціальні пільги.
"В'їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред'явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов'язаний з численними соціальними правами", - йдеться у повідомленні.
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