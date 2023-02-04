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Польща оновила правила повторного в’їзду для українців

польща

Тепер для повторного в’їзду до Польщі необхідно показати прикордонникам електронний документ diia.pl.

Про це повідомило посольство України в Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

Щоб не втратити статус біженця у Польщі, українці повинні повернутися до країни не пізніше, ніж за 30 днів з моменту виїзду. Під час повторного  повернення на кордоні потрібно пред'явити diia.pl.

Читайте: В Європі зареєстровано 4,8 млн біженців з України, найбільше у Польщі, Німеччині та Чехії, - ООН

У посольстві попереджають, що показувати електронний документ потрібно навіть у тому випадку, якщо українець їде до Польщі на роботу чи з іншою метою, але при цьому користуватиметься захистом.

Якщо не виконати вказані умови, українець у Польщі може втратити статус біженця, а, отже, і соціальні пільги.

Також читайте: Понад половини українських біженців у Польщі досі не знайшли роботу

"В'їзд на територію Польщі без повідомлення про вищезазначені обставини або без пред'явлення електронного документа diia.pl може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстрів, на основі яких надається статус PESEL UKR, і який пов'язаний з численними соціальними правами", - йдеться у повідомленні.

Польща оновила правила повторного в’їзду для українців 01

Автор: 

біженці (1864) кордон (4761) Польща (8492) посольство (944) українці (2538)


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Топ коментарі
+16
ну ми показали всьому світу, що буває з країнами, в яких безконтрольно шастають хтопопало
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04.02.2023 13:14
+8
Все хотят полного контроля над людьми. Матрица.
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04.02.2023 13:09
+8
Я вважаю це порушення прав людини. Наприклад у мене взагалі простий кнопковий телефон і смартфон заводити не збираюсь, для мережі тільки ноутбук і мене це цілком влаштовує і те що зараз підв'язують все до "Дій" мені геть не подобається. Паперового документу який засвідчує біженство має бути достатньо.
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04.02.2023 13:33
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Все хотят полного контроля над людьми. Матрица.
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04.02.2023 13:09 Відповісти
ну ми показали всьому світу, що буває з країнами, в яких безконтрольно шастають хтопопало
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04.02.2023 13:14 Відповісти
Кому потрібно, будуть шастать і далі.
У звичайної людини все менше приватного простору. Держава хоче пхати свого носа до усіх шпарин у житті людини. А потім ця інформація опинитися або у брудних лапах - у диктаторів, або у криміналу.
І кількість бажаючих збільшується.
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04.02.2023 13:24 Відповісти
Я вважаю це порушення прав людини. Наприклад у мене взагалі простий кнопковий телефон і смартфон заводити не збираюсь, для мережі тільки ноутбук і мене це цілком влаштовує і те що зараз підв'язують все до "Дій" мені геть не подобається. Паперового документу який засвідчує біженство має бути достатньо.
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04.02.2023 13:33 Відповісти
Ні. Ви можете повідомити польських прикордонників про особисті обставини при виїзді, а на в'їзді вас просто знову перевірять і все. Не потрібно нічого встановлювати. Просто потрібно попередити заздалегідь. Це не «обязалово». А взагалі, приймаюча сторона може сама вирішувати повинні ви щось, чи не повинні. Приймати паперові документи, чи не приймати. Вимагати ковідні тести чи не вимагати. Якщо вам щось не подобається - ласкаво просимо на батьківщину. Ви ж не в себе дома. Може й дурість, але це їх повне право.
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04.02.2023 14:20 Відповісти
Это не дурость! Были находчивые жители приграничных областей, которые оформляли себе польский захыст, а потом уезжали домой, продолжая получать деньги на детей.
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04.02.2023 14:25 Відповісти
Ну вот и я так думаю.
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04.02.2023 14:28 Відповісти
О хитрожопых станет меньше. У меня в родном городе Сумы!!! До границы с Польшей оведофига, есть люди, которые просто ездят деньги получать в Польшу. И я б сказал так им и надо, но не от хорошей жизни они ездят. У меня друг условно годен. В армию не пойдет, зарубеж не пускают. 10 лет работал в Польше, в феврале не успел уехать. В Украине сидит с женой и ребенком на содержании родителей, которые в Польше. Но он жену туда-обратно не гоняет, хотя если бы не помощь родителей - она бы ездила. Ибо нет за что жить.
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04.02.2023 14:52 Відповісти
А хіба Польща не припинила виплати? По які гроші їздять до Польщі? Знаю, що люди навпаки, повиїзджали з Польщі до Німеччини, бо перестали отримувати соціальні виплати. Ніякої підтримки для звичайних українців зараз у Польщі нема. Маєш здоров'я і знаєш мову, то можеш задешево вкалувати на поляків, от і вся допомога.
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04.02.2023 15:08 Відповісти
Ну я певний що саме так усе. Моя тітка живе у Познані та працює, а її донька отримує фінансову допомогу, бо вчить польську, та сподівається працювати у відділі контролю якості.
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04.02.2023 15:23 Відповісти
500 зл щомісяця на кожну дитину. 300 зл щороку на кожну дитину на шкільні витрати. якщо у сім'ї 2 дитини, це 12600 х 9.30=117 000 грн на рік
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04.02.2023 15:32 Відповісти
Це подібно на маніпуляцію: ціна злотого, кількість дітей, відсутність вартості поїздок і т.д.
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04.02.2023 16:12 Відповісти
В мене знайомі з Гостомеля виїхали до Італії. Подали документи, вказали місце проживання, звідки вони вимушені були поїхати. Так італійці робили квадратні очі, бо 99,9 відсотків біженців зі Львова, Тернополя, Закарпаття і Волині
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04.02.2023 14:57 Відповісти
Всьо правільно - бидло в стойло!
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04.02.2023 14:59 Відповісти
 
 