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Великобритания готовится признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, - The Telegraph

пригожин

В Министерстве внутренних дел Великобритании работают над вопросом признания российской ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Telegraph.

Если Великобритания признает российскую ЧВК террористической организацией, то членство в ней будет признано уголовным преступлением. Также будет запрещено посещение всех мероприятий группировки и публичное ношение ее символики. Кроме того, эта инициатива может повлиять на возможности ЧВК привлекать деньги через финансовые учреждения Великобритании.

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По данным The Telegraph, планы объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией обсуждаются с января 2023 года, но их отложили после того, как британское Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность последствиями такого решения. Ожидается, что эту тему снова поднимут в МИД 6 февраля.

В британском правительстве пока не подтвердили и не опровергли информацию газеты.

Автор: 

Великобритания (4947) терроризм (18690) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399)


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А які такі наслідки цього рішення,через які стурбувалось МЗС Британії?😧
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04.02.2023 13:33 Ответить
Крупный пожар в Белгородской области после удара по нефтебазе.
https://twitter.com/i/status/1621767868818903040

Горит Борисовский завод мостовых металлоконструкций им. В. А. Скляренко - который производил конструкции для Крымского моста
https://twitter.com/i/status/1621768015338504192
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04.02.2023 13:37 Ответить
І шо Вагнеру від того визнання?
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04.02.2023 13:52 Ответить
У міністерствО .... працюють.
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04.02.2023 13:55 Ответить
Ну что-то же делать нужно.) Ну будет вместо вагнера чвк патриот, а потом чвк чебурашка. Что по факту это изменит?
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04.02.2023 15:22 Ответить
Вся московитська 3,14дерація це терористична організація, не замилюйте очі собі і іншим лише вагіновцями.
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04.02.2023 15:34 Ответить
После этого Прижопин станет законной мишенью везде.
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04.02.2023 15:41 Ответить
Пасан до успіху йшов. Нарешті дочекався.
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04.02.2023 16:05 Ответить
И сборищем питухов насильников нацистов дегенератов детеубийц
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04.02.2023 19:47 Ответить
 
 