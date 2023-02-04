В Центральную Азию в 2022-м выехало рекордное количество россиян, - пограничники

В 2022 году в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Армению уехало рекордное за последние пять лет количество граждан России.

Это следует из данных российской пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пик выездов пришелся на третий квартал. Это может быть связано с объявлением в России мобилизации в сентябре - тогда многие россияне, желая избежать призыва, уезжали из страны.

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Издание "Медуза", проанализировав предоставленные пограничной службой цифры, заключает, что выезд в Монголию за год вырос на 989%, в Грузию - на 475%, в Казахстан - на 234%, в Таджикистан - на 212%, в Узбекистан - на 99%. Кроме того, количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло вдвое и превысило 100 тысяч.

Статистика учитывает лишь количество пересечений границы, что не обязательно касается эмиграции: сюда входят также выезды на отдых, в деловых и личных целях, и многие россияне вскоре возвращаются.

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Однако "Новая газета" приводит мнение демографов Юлии Флоринской и Алексея Ракши, оценивающих прошлогоднюю волну эмиграции из России в 400-800 тысяч человек. Остальные специалисты называют цифры до миллиона. Из эмигрантов 2022 более 100 тысяч остались в Грузии, еще по крайней мере 100 тысяч - в Казахстане. 50-100 тысяч улетели в Сербию, около 40 тысяч - в Армению. Приблизительно по 35 тысяч российских граждан выехали в Израиль, Кыргызстан и страны Евросоюза.