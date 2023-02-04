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Армения (822) Грузия (3173) Казахстан (778) россия (92990) Таджикистан (92) Узбекистан (96) эмиграция (139) Монголия (42) мобилизация (2602)

В Центральную Азию в 2022-м выехало рекордное количество россиян, - пограничники

мігранти,росіяни

В 2022 году в Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Монголию и Армению уехало рекордное за последние пять лет количество граждан России.

Это следует из данных российской пограничной службы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Пик выездов пришелся на третий квартал. Это может быть связано с объявлением в России мобилизации в сентябре - тогда многие россияне, желая избежать призыва, уезжали из страны.

Также читайте: Россияне планируют призывать в армию трудовых мигрантов из других стран, - Генштаб ВСУ

Издание "Медуза", проанализировав предоставленные пограничной службой цифры, заключает, что выезд в Монголию за год вырос на 989%, в Грузию - на 475%, в Казахстан - на 234%, в Таджикистан - на 212%, в Узбекистан - на 99%. Кроме того, количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло вдвое и превысило 100 тысяч.

Статистика учитывает лишь количество пересечений границы, что не обязательно касается эмиграции: сюда входят также выезды на отдых, в деловых и личных целях, и многие россияне вскоре возвращаются.

Читайте также: С начала войны России против Украины более 60 тысяч евреев решили выехать из РФ в Израиль, - The Guardian

Однако "Новая газета" приводит мнение демографов Юлии Флоринской и Алексея Ракши, оценивающих прошлогоднюю волну эмиграции из России в 400-800 тысяч человек. Остальные специалисты называют цифры до миллиона. Из эмигрантов 2022 более 100 тысяч остались в Грузии, еще по крайней мере 100 тысяч - в Казахстане. 50-100 тысяч улетели в Сербию, около 40 тысяч - в Армению. Приблизительно по 35 тысяч российских граждан выехали в Израиль, Кыргызстан и страны Евросоюза.
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Топ комментарии
+20
На истарическую родину. А как смеялись над таджиками и прочими малыми народами. Надеюсь местные *отблагодарят* москвичей которые унижали гастарбайтеров приехавших в мацкву
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04.02.2023 16:07
+13
цены на зимние юрты взлетели на 500%, монгольские риэлторы получили невиданные сверхприбыли, и сейчас в стране наблюдается бум в юртостроении.
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04.02.2023 16:24
+8
До Шамшута -- чабанами .
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04.02.2023 16:02
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До Шамшута -- чабанами .
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04.02.2023 16:02 Ответить
В Монголии прям бум
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04.02.2023 16:04 Ответить
цены на зимние юрты взлетели на 500%, монгольские риэлторы получили невиданные сверхприбыли, и сейчас в стране наблюдается бум в юртостроении.
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04.02.2023 16:24 Ответить
Узбекистану, Киргизстану, Таджикистану, Монголії та Вірменії рускоязоне населення. Захищати. Дебіли.
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04.02.2023 16:05 Ответить
Ургроза из Китая.
Исполнвековые територии. Параша.
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04.02.2023 16:06 Ответить
На истарическую родину. А как смеялись над таджиками и прочими малыми народами. Надеюсь местные *отблагодарят* москвичей которые унижали гастарбайтеров приехавших в мацкву
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04.02.2023 16:07 Ответить
Дело в том, что Монголия принимает в первую очередь бурятов, а не москвичей. И я думаю для бурятов - это огромный шанс.
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04.02.2023 16:28 Ответить
В могнголії там є ті хробаки. Всі пропадуть без вісті.
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04.02.2023 16:08 Ответить
Там є де пропадати. Коли монгол цілий день їде на коні і надвечір бачить далеко на обрії іншого вершника - він відчуває, що йому тісно в степу
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04.02.2023 16:13 Ответить
Китайцы могут заходить на бывшую рашку в шлепанцах и с дубинками и занимать территории которые пожелают без особого сопротивления
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04.02.2023 16:10 Ответить
О. Виїхали? Шуба жінці?
Скоти.
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04.02.2023 16:12 Ответить
на органы их всех берите только мозги отравленные сожгите
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04.02.2023 16:12 Ответить
Пусть лучше там защищают узкий мир
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04.02.2023 16:15 Ответить
Який мир? Вивих?
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04.02.2023 16:17 Ответить
Попередній удар по інфраструктурі параші, отверезить суки на на ракетами. США не дає. В нас не має? Ще с початку писав. Наштампуйте 10000 дронів. І в путь.
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04.02.2023 16:16 Ответить
простих. І пару там несе.
Надувні танки, куйня.
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04.02.2023 16:18 Ответить
Зелені тільки яйця по 17 можуть штампувати. Ну й ще крадіїв колаборантів-зрадників!
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04.02.2023 16:18 Ответить
Тепер кацапи будуть "джамшутами" у Джамшутів.
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04.02.2023 16:19 Ответить
хіба "иванами та марями"
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04.02.2023 18:35 Ответить
Яйця? То воно куйло за такі гроші
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04.02.2023 16:20 Ответить
Баража бомба. Думаю
Смерть параши.
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04.02.2023 16:21 Ответить
погано.тепер розповзуться повсюди по країнах,і дальше будуть кричати за"рукє мір"
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04.02.2023 16:21 Ответить
Слава Україні.
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04.02.2023 16:24 Ответить
Ой. Корпо, давай сигналь.
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04.02.2023 16:22 Ответить
Ті вже розказав. Навіщо. Хоч піндос не встигне.
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04.02.2023 16:23 Ответить
А в Афган ?
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04.02.2023 16:26 Ответить
Што, насяйніка, припекло?
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04.02.2023 16:39 Ответить
"создана новая историческая общность парашных крепостных - постсовковые ***************"
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04.02.2023 16:41 Ответить
А росіяни уміють мить узбецькі унітази?
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04.02.2023 16:45 Ответить
після курсу школєнія кацап здатний мити унітаз. без курсів, кацап не знає, що таке унітаз
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04.02.2023 16:59 Ответить
скажіть хтось кацапам, що "на Берлин" в протилежному напрямку... ну, шоб павтаріть
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04.02.2023 16:52 Ответить
Повертаються на свої *історічєскіє зємлі".... Скоро і там "гражданскіє конфлікти" почнуться, бо де "русскіє" там і війна ..
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04.02.2023 16:56 Ответить
Гоніть лаптеногих на йух
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04.02.2023 17:02 Ответить
Руководство всех этих стран продажные. Поэтому такой наплыв расеян в эти страны
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04.02.2023 17:06 Ответить
А кацапи будуть вулиці Ташкента та Бішкека мести?
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04.02.2023 17:37 Ответить
Возвращение к истокам.
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04.02.2023 17:53 Ответить
а тепер заставляйте вчити їх узбекську, киргизьку, таджикську, монгольську та вірменську. маєте повне право сказати кацапам: "меня тебя не понималь".
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04.02.2023 18:34 Ответить
Невдовзі почнуть кричати путін ввєді...
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04.02.2023 18:45 Ответить
Не змогли повторить???
Або навигатор не туди завiв вони ж на Берлин хотiли)))
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07.02.2023 08:00 Ответить
 
 