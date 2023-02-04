В Силах обороны введут систему Delta, - решение Кабмина
По представлению министра обороны Алексея Резникова Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны.
Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее постановление, по представлению Министра обороны Украины Алексея Резникова, принято сегодня, 4 февраля, на заседании Кабинета министров.
Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.
Центр инноваций Минобороны постоянно усовершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом.
Кроме использования платформы военными, правительство разрешило разместить Delta в облаке за пределами Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак врага", - говорится в сообщении министерства.
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Дурачок думает, что таким образом он отвлечет всех от своих тухлых яичных скандалов
Про це повідомив Михайло Федоров у своїх соцмережах.
Презентація відбулася під час закритого заходу НАТО TIDE Sprint, який проводиться двічі на рік у США та Європі й нині триває у місті Вірджинія-Біч штату Вірджинія у США."
На закрытом, Федоров, закрытом мероприятии НАТО и всего лишь презентация! Так на.. фига трындеть об этом на весь мир? Тем более что в этой разработке участвовали и иностранные программисты. Их инновации ты тоже уже спалил, цифровой трансформер.
Просто никчемный системный вор из обомы Ермака, решил попиариться.
Це вже працює!
Але якщо резніков її не блокує, то тут може бути два варіанта - чи вона на кшталт орахоміївських супердронів, чи він хоче її скомпрометувати своєю підтримкою, бо ж хто йому зараз вірить.