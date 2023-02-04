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Кабмин (13505) Минобороны (9023) диджитализация (219)

В Силах обороны введут систему Delta, - решение Кабмина

зсу

По представлению министра обороны Алексея Резникова Правительство приняло решение о внедрении системы Delta в Силах обороны.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее постановление, по представлению Министра обороны Украины Алексея Резникова, принято сегодня, 4 февраля, на заседании Кабинета министров.

Delta – это платформа по ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

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Центр инноваций Минобороны постоянно усовершенствует платформу Delta и добавляет новый функционал, дающий нашим военным значительное преимущество над врагом.

Кроме использования платформы военными, правительство разрешило разместить Delta в облаке за пределами Украины. Это позволит оградить систему от ракетных и кибератак врага", - говорится в сообщении министерства.
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Топ комментарии
+23
Это надо всем рассказывать?.... или нужен любой повод для упоминания Резникова?...
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04.02.2023 17:00
+22
Мистер Яйцо маячит в информпространстве уже чаще чем Люся.
Дурачок думает, что таким образом он отвлечет всех от своих тухлых яичных скандалов
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04.02.2023 17:04
+16
Резников хороший. Договор на яйца- тайна. А программа управлением военными действиями -это открытая информация.

Просто никчемный системный вор из обомы Ермака, решил попиариться.
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04.02.2023 17:15
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Это надо всем рассказывать?.... или нужен любой повод для упоминания Резникова?...
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04.02.2023 17:00 Ответить
Зараз він головний за схід і захід сонця. Незаменима людина
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04.02.2023 17:06 Ответить
дано указание ОПы упоминать резникова во всех позитивных новостях, даже если это связано с рождаемостью.
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04.02.2023 17:44 Ответить
Мистер Яйцо маячит в информпространстве уже чаще чем Люся.
Дурачок думает, что таким образом он отвлечет всех от своих тухлых яичных скандалов
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04.02.2023 17:04 Ответить
Казаху АбИсняю с помощью Д.Гордона. Написал бы In Ua 7395 a7cc на украинском, казах бы смог бы понять то шо он написал? https://www.youtube.com/watch?v=cIUvk3_ji0M
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04.02.2023 17:32 Ответить
"Уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України"(с) - на рф-iї, наприклад.
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04.02.2023 17:10 Ответить
на рф-її більше нема хмарних технологій.
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04.02.2023 18:34 Ответить
"Сьогодні Україна представила НАТО програму ситуаційної обізнаності Delta. Вона забезпечує військових різними даними про ворога та допомагає координувати сили на полі бою. Презентували українську розробку офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України спільно з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Про це повідомив Михайло Федоров у своїх соцмережах.

Презентація відбулася під час закритого заходу НАТО TIDE Sprint, який проводиться двічі на рік у США та Європі й нині триває у місті Вірджинія-Біч штату Вірджинія у США."

На закрытом, Федоров, закрытом мероприятии НАТО и всего лишь презентация! Так на.. фига трындеть об этом на весь мир? Тем более что в этой разработке участвовали и иностранные программисты. Их инновации ты тоже уже спалил, цифровой трансформер.
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04.02.2023 17:11 Ответить
страна як кубік рубік-програми есть-не можем лішь собрать...
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04.02.2023 17:19 Ответить
Ты дурачок? Эта программа уже год, как используется на поле боя. Разработана украинскими волонтёрами.
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04.02.2023 18:37 Ответить
Нет, умнячок. Рассказать противнику о своих инновациях вот в чем дело. Вот таким тупым как ты хочется задать вопрос: ты хочешь чтобы противник именно от нас узнал как его отслеживают? Этого наши союзники не хотят делать.
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04.02.2023 19:05 Ответить
як же ж без резнікова,постанова мусі бить.І так і сяк,вже як вуж на петельні,тільки б про яйця не питали.Цирк на дроті.Мда за розкрадання коштів платників податків сша буде бо-бо адже там українські закони не діють,і ніякий вже суд не відмаже.
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04.02.2023 17:15 Ответить
Резников хороший. Договор на яйца- тайна. А программа управлением военными действиями -это открытая информация.

Просто никчемный системный вор из обомы Ермака, решил попиариться.
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04.02.2023 17:15 Ответить
Это не программа управления, это программа ситуационной осведомлённости.
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04.02.2023 18:39 Ответить
Мдаа, ''без нашого гриця і вода не осв'ятиця''. Щось його забагато стало. Не недривайтеся, ''зашкварені яйця'' вже не відбілити!
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04.02.2023 17:24 Ответить
шо ещё расскажешь интересного для врага, резников? эти дебилы в погоне за рейтингами мать готовы продать.........
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04.02.2023 17:27 Ответить
Резінка навіть не здогадується, що це все буде працювати і без.....
Це вже працює!
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04.02.2023 17:36 Ответить
Давно як працює, але офіційне запровадження треба також. В арміі багато хто, скажемо так, чи то старої закалки, чи то просто обережні, але дотримуються виключно букві уставу, в якому Дельта не прописана.
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04.02.2023 18:32 Ответить
Як звернення оформити на Зе про його відставку!!!????? розумію, що скажуть НЕ НА ЧАСІ !!!ХОЧУ.....
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04.02.2023 17:42 Ответить
підтримую
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04.02.2023 17:56 Ответить
У Валентина Пікуля є характеристика МО в царській Росії Сухомлинова, який у армії отримав поганяло "Корнет Отлетаев" через те, що ганяв по гарнізонах і витрачав у рік на прогонні (відрядження) третина фонду самого Міністерства. А сам пояснював, що його молодій жонці необхідно в Баден-Бадені лікуватись (кучеряве господарство), А потім його звинуватили в покровительстві шпигунам і афери з постачанням армії, ще до революції сидів арештовувався. І О.Голденяйц не хоче показуватись на очі писакам. Базарить тільки про успіхи.
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04.02.2023 18:10 Ответить
О як, запрацював.🤣🤣🤣
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04.02.2023 18:27 Ответить
Корупційний дайвінг резнікова зашкалює. Ось чом він має піти. Через брехню. А "не показувати" закупівельну ціну це взагалі нонсенс: це джерело(!) корупції.
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04.02.2023 18:40 Ответить
а що нема у нас кому перевірити закупівлі та посадити яйцеголового
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04.02.2023 18:54 Ответить
когда вы *** введете какую-нибудь человечную систему (кроме бюрократической) для ветеранов и нвалидов, толпящихся сутками чтобы попасть на военно-медицинскую комиссию ??


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04.02.2023 18:56 Ответить
Згадки не маю що то за дельта.
Але якщо резніков її не блокує, то тут може бути два варіанта - чи вона на кшталт орахоміївських супердронів, чи він хоче її скомпрометувати своєю підтримкою, бо ж хто йому зараз вірить.
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04.02.2023 22:46 Ответить
 
 