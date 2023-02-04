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Новини Війна
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У Силах оборони запровадять систему Delta, - рішення Кабміну

зсу

За поданням міністра оборони Олексія Резнікова Уряд прийняв рішення щодо запровадження системи Delta в Силах оборони.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідну постанову, за поданням Міністра оборони України Олексія Резнікова, прийнято сьогодні, 4 лютого, на засіданні Кабінету міністрів.

Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

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Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом.

Окрім використання платформи військовими, Уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога", - йдеться у повідомленні міністерства.

Автор: 

Кабмін (14087) Міноборони (7361) диджиталізація (276)


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Топ коментарі
+23
Это надо всем рассказывать?.... или нужен любой повод для упоминания Резникова?...
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04.02.2023 17:00
+22
Мистер Яйцо маячит в информпространстве уже чаще чем Люся.
Дурачок думает, что таким образом он отвлечет всех от своих тухлых яичных скандалов
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04.02.2023 17:04
+16
Резников хороший. Договор на яйца- тайна. А программа управлением военными действиями -это открытая информация.

Просто никчемный системный вор из обомы Ермака, решил попиариться.
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04.02.2023 17:15
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Это надо всем рассказывать?.... или нужен любой повод для упоминания Резникова?...
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04.02.2023 17:00 Відповісти
Зараз він головний за схід і захід сонця. Незаменима людина
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04.02.2023 17:06 Відповісти
дано указание ОПы упоминать резникова во всех позитивных новостях, даже если это связано с рождаемостью.
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04.02.2023 17:44 Відповісти
Мистер Яйцо маячит в информпространстве уже чаще чем Люся.
Дурачок думает, что таким образом он отвлечет всех от своих тухлых яичных скандалов
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04.02.2023 17:04 Відповісти
Казаху АбИсняю с помощью Д.Гордона. Написал бы In Ua 7395 a7cc на украинском, казах бы смог бы понять то шо он написал? https://www.youtube.com/watch?v=cIUvk3_ji0M
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04.02.2023 17:32 Відповісти
"Уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України"(с) - на рф-iї, наприклад.
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04.02.2023 17:10 Відповісти
на рф-її більше нема хмарних технологій.
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04.02.2023 18:34 Відповісти
"Сьогодні Україна представила НАТО програму ситуаційної обізнаності Delta. Вона забезпечує військових різними даними про ворога та допомагає координувати сили на полі бою. Презентували українську розробку офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України спільно з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

Про це повідомив Михайло Федоров у своїх соцмережах.

Презентація відбулася під час закритого заходу НАТО TIDE Sprint, який проводиться двічі на рік у США та Європі й нині триває у місті Вірджинія-Біч штату Вірджинія у США."

На закрытом, Федоров, закрытом мероприятии НАТО и всего лишь презентация! Так на.. фига трындеть об этом на весь мир? Тем более что в этой разработке участвовали и иностранные программисты. Их инновации ты тоже уже спалил, цифровой трансформер.
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04.02.2023 17:11 Відповісти
страна як кубік рубік-програми есть-не можем лішь собрать...
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04.02.2023 17:19 Відповісти
Ты дурачок? Эта программа уже год, как используется на поле боя. Разработана украинскими волонтёрами.
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04.02.2023 18:37 Відповісти
Нет, умнячок. Рассказать противнику о своих инновациях вот в чем дело. Вот таким тупым как ты хочется задать вопрос: ты хочешь чтобы противник именно от нас узнал как его отслеживают? Этого наши союзники не хотят делать.
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04.02.2023 19:05 Відповісти
як же ж без резнікова,постанова мусі бить.І так і сяк,вже як вуж на петельні,тільки б про яйця не питали.Цирк на дроті.Мда за розкрадання коштів платників податків сша буде бо-бо адже там українські закони не діють,і ніякий вже суд не відмаже.
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04.02.2023 17:15 Відповісти
Резников хороший. Договор на яйца- тайна. А программа управлением военными действиями -это открытая информация.

Просто никчемный системный вор из обомы Ермака, решил попиариться.
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04.02.2023 17:15 Відповісти
Это не программа управления, это программа ситуационной осведомлённости.
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04.02.2023 18:39 Відповісти
Мдаа, ''без нашого гриця і вода не осв'ятиця''. Щось його забагато стало. Не недривайтеся, ''зашкварені яйця'' вже не відбілити!
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04.02.2023 17:24 Відповісти
шо ещё расскажешь интересного для врага, резников? эти дебилы в погоне за рейтингами мать готовы продать.........
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04.02.2023 17:27 Відповісти
Резінка навіть не здогадується, що це все буде працювати і без.....
Це вже працює!
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04.02.2023 17:36 Відповісти
Давно як працює, але офіційне запровадження треба також. В арміі багато хто, скажемо так, чи то старої закалки, чи то просто обережні, але дотримуються виключно букві уставу, в якому Дельта не прописана.
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04.02.2023 18:32 Відповісти
Як звернення оформити на Зе про його відставку!!!????? розумію, що скажуть НЕ НА ЧАСІ !!!ХОЧУ.....
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04.02.2023 17:42 Відповісти
підтримую
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04.02.2023 17:56 Відповісти
У Валентина Пікуля є характеристика МО в царській Росії Сухомлинова, який у армії отримав поганяло "Корнет Отлетаев" через те, що ганяв по гарнізонах і витрачав у рік на прогонні (відрядження) третина фонду самого Міністерства. А сам пояснював, що його молодій жонці необхідно в Баден-Бадені лікуватись (кучеряве господарство), А потім його звинуватили в покровительстві шпигунам і афери з постачанням армії, ще до революції сидів арештовувався. І О.Голденяйц не хоче показуватись на очі писакам. Базарить тільки про успіхи.
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04.02.2023 18:10 Відповісти
О як, запрацював.🤣🤣🤣
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04.02.2023 18:27 Відповісти
Корупційний дайвінг резнікова зашкалює. Ось чом він має піти. Через брехню. А "не показувати" закупівельну ціну це взагалі нонсенс: це джерело(!) корупції.
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04.02.2023 18:40 Відповісти
а що нема у нас кому перевірити закупівлі та посадити яйцеголового
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04.02.2023 18:54 Відповісти
когда вы *** введете какую-нибудь человечную систему (кроме бюрократической) для ветеранов и нвалидов, толпящихся сутками чтобы попасть на военно-медицинскую комиссию ??


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04.02.2023 18:56 Відповісти
Згадки не маю що то за дельта.
Але якщо резніков її не блокує, то тут може бути два варіанта - чи вона на кшталт орахоміївських супердронів, чи він хоче її скомпрометувати своєю підтримкою, бо ж хто йому зараз вірить.
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04.02.2023 22:46 Відповісти
 
 