У Силах оборони запровадять систему Delta, - рішення Кабміну

За поданням міністра оборони Олексія Резнікова Уряд прийняв рішення щодо запровадження системи Delta в Силах оборони.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"Відповідну постанову, за поданням Міністра оборони України Олексія Резнікова, прийнято сьогодні, 4 лютого, на засіданні Кабінету міністрів.

Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.

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Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом.

Окрім використання платформи військовими, Уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога", - йдеться у повідомленні міністерства.