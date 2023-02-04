У Силах оборони запровадять систему Delta, - рішення Кабміну
За поданням міністра оборони Олексія Резнікова Уряд прийняв рішення щодо запровадження системи Delta в Силах оборони.
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
"Відповідну постанову, за поданням Міністра оборони України Олексія Резнікова, прийнято сьогодні, 4 лютого, на засіданні Кабінету міністрів.
Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міністерства оборони України.
Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом.
Окрім використання платформи військовими, Уряд дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога", - йдеться у повідомленні міністерства.
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Дурачок думает, что таким образом он отвлечет всех от своих тухлых яичных скандалов
Про це повідомив Михайло Федоров у своїх соцмережах.
Презентація відбулася під час закритого заходу НАТО TIDE Sprint, який проводиться двічі на рік у США та Європі й нині триває у місті Вірджинія-Біч штату Вірджинія у США."
На закрытом, Федоров, закрытом мероприятии НАТО и всего лишь презентация! Так на.. фига трындеть об этом на весь мир? Тем более что в этой разработке участвовали и иностранные программисты. Их инновации ты тоже уже спалил, цифровой трансформер.
Просто никчемный системный вор из обомы Ермака, решил попиариться.
Це вже працює!
Але якщо резніков її не блокує, то тут може бути два варіанта - чи вона на кшталт орахоміївських супердронів, чи він хоче її скомпрометувати своєю підтримкою, бо ж хто йому зараз вірить.