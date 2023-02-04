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Зеленский и Сунак обсудили поддержку Украины

зеленський,сунак

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поддержку Украины с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом глава государства сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"В разговоре с Риши Сунаком поблагодарил за старт тренировок украинских экипажей на Challenger. Также говорили о дальнейшем расширении возможностей украинской армии, разносторонней поддержке Украины на короткую и длинную перспективу. Отдельно подчеркнул: представителям агрессора не место на Олимпийских играх в Париже 2024 года" - в сообщении.

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У розмові з @RishiSunak подякував за старт тренувань 🇺🇦 екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей 🇺🇦 армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на @Paris2024.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2023
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судячі по пиці- він на похмельон просив у сунака
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04.02.2023 17:20 Ответить
Зе!!! Боря Джонсонюк - твій кумир! Не зраджуй!!!!
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04.02.2023 17:33 Ответить
У зеледента олдин кумир. И это, как ни странно, его бородатая бабушка. Кстати у которой недавно провели показательный шмон. И, о чудо небес, так ничего и не нашли...
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04.02.2023 17:54 Ответить
у нього не вистачило бабосіків купити яйці по 17??? Це уже не кумир... ЗДАВ його! Пішов на 2-й термін!
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04.02.2023 18:23 Ответить
Та забудьте уже про яйца по 17. Вы вообще нормальный? У нас города в руинах лежат, дети погибают и остаются калеками, лучшие сыны Украины гибнут на фронте, а Вам все яйца по 17 не дают покоя. Да нашим защитникам надо не то что яйца по 17, им надо просто все, от слова "все" чтобы они чувствовали нашу поддержку. И да, я так понимаю что вы совок раз так Вас возбуждает тема про яйца когда уже свои отказываются работать как положено?
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04.02.2023 18:31 Ответить
показовий - 100%
Взуття зняли біля брами, при -5 по Цельсію))))))
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04.02.2023 18:25 Ответить
Правильно.
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05.02.2023 02:56 Ответить
 
 