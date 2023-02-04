Зеленський і Сунак обговорили підтримку України
Президент України Володимир Зеленський обговорив підтримку України з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це глава держави повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"У розмові з Ріші Сунаком подякував за старт тренувань українських екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей української армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року" - йдеться в дописі.
У розмові з @RishiSunak подякував за старт тренувань 🇺🇦 екіпажів на Challenger. Також говорили про подальше розширення спроможностей 🇺🇦 армії, різнобічну підтримку України на коротку й довгу перспективу. Окремо наголосив: представникам агресора не місце на @Paris2024.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2023
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