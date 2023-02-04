Украина расторгла соглашение с Россией об исследовании космоса

Кабинет Министров на заседании в субботу принял решение, которым прекратил действие соглашения с правительством России о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое было подписано в 1996 году.

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенное 27.08.1996, и Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенном 26.11.2010", - отметил Мельничук.

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