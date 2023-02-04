Украина расторгла соглашение с Россией об исследовании космоса
Кабинет Министров на заседании в субботу принял решение, которым прекратил действие соглашения с правительством России о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое было подписано в 1996 году.
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенное 27.08.1996, и Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенном 26.11.2010", - отметил Мельничук.
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вот в чем вопоос.
власть, которая ни за что не отвечает, преступна
А если честно, почему сейчас а не в 2014?
шо ми ще не розірвали з ними?
Як ми тепер,що ж ми тепер?..
Напевно,тому,що раісся підписала контракт з Є..,ее...Є ..,тьфу,як там,ту Бурунді?? Раісся - дуже адвансд в космосі!,як і у всіх технологіях
Доречі,нагадайте коли вони щось толкове востаннє зробили на орбіті..
Крім дірок на МКС,не можу згадати
Ще іконкі тіхопєрдія пськовскаго на МКС висрали
один из двух летавших самолётов, и на этом - всё.
Уже этого должно было хватить.