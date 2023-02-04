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Украина расторгла соглашение с Россией об исследовании космоса

космос

Кабинет Министров на заседании в субботу принял решение, которым прекратил действие соглашения с правительством России о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, которое было подписано в 1996 году.

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенное 27.08.1996, и Протокола между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о внесении изменений в Соглашение между Правительством Украины и Правительством РФ о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях, совершенном 26.11.2010", - отметил Мельничук.

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Топ комментарии
+28
на 340 день війни ..... сльози мешают мне гаварить
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04.02.2023 17:35
+14
Оперативно...
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04.02.2023 17:36
+14
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04.02.2023 17:38
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на 340 день війни ..... сльози мешают мне гаварить
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04.02.2023 17:35 Ответить
Її мабуть не виконували. Це лише формальність.
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04.02.2023 17:38 Ответить
Это просто попытка отвлечь от последних факапов власти. Знатно задницы горят.
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04.02.2023 17:54 Ответить
а те, що безвіз з мокшанами зупинили тільки в літку ЦЬОГО РОКА (!!!) - теж "формальність"!?!? А з бульбо-фюрером і досі - безвіз, це -ЯК!?
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05.02.2023 11:02 Ответить
+ 8 лет
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04.02.2023 17:39 Ответить
Ржунімагу яка Україна торопига, народна мудрість же глаголіт, - хто спішить,- той людей насмішить 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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04.02.2023 17:45 Ответить
Оперативно...
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04.02.2023 17:36 Ответить
Угода між УРСР та РРФСР?
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04.02.2023 17:36 Ответить
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04.02.2023 17:38 Ответить
а шо случилась?
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04.02.2023 17:39 Ответить
- что еще не рпзорвали?
вот в чем вопоос.
власть, которая ни за что не отвечает, преступна
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04.02.2023 17:41 Ответить
Ця новина не варта уваги.
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04.02.2023 17:41 Ответить
Леня ты космос.
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04.02.2023 17:43 Ответить
І року не минуло!
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04.02.2023 17:44 Ответить
в одному пакеті можна ще 1000 і одну розірвати! Як бобік грєлку!!!!
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04.02.2023 17:44 Ответить
И еще бывшему главе Роскосмоса Рогозину разорвали задницу.Не забудем не простим.
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04.02.2023 17:52 Ответить
тепер вони не зможуть отримати дані з нашого супутника? Який жах!
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04.02.2023 17:53 Ответить
Да...уж...
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04.02.2023 17:55 Ответить
Які угоди ще лишились? Список в студію!
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04.02.2023 17:55 Ответить
Та хоча б транзит газу через нашу ГТС.заробіток з ворогом маємо? Маємо.і таких моментів тьма
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04.02.2023 18:00 Ответить
Не минуло й 9 років...
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04.02.2023 17:58 Ответить
Ахах... Ну еще нужно чет отменить и яйца подевеют)
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04.02.2023 18:05 Ответить
"кацмический батут" тепер не буде обслуговуватись українцями
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04.02.2023 18:14 Ответить
До речі, "космічний батут" створив один миколаївський спортсмен, акробат та тренер.
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04.02.2023 18:37 Ответить
прошу не ототожнювати, "космічний батут" і "кацмический батут"
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04.02.2023 19:03 Ответить
Москвореповцам придётся самим клёпать батут для запуска Гениалиссимуса в орбиту.

А если честно, почему сейчас а не в 2014?
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04.02.2023 18:41 Ответить
Как сейчас модно говорить "неначаси" тогда было в 2014.
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04.02.2023 18:45 Ответить
тепер без нас на батуті

шо ми ще не розірвали з ними?
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04.02.2023 18:56 Ответить
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04.02.2023 19:53 Ответить
А що для рашистів існують якісь угоди?
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04.02.2023 19:55 Ответить
Це - дуже несподівано..
Як ми тепер,що ж ми тепер?..
Напевно,тому,що раісся підписала контракт з Є..,ее...Є ..,тьфу,як там,ту Бурунді?? Раісся - дуже адвансд в космосі!,як і у всіх технологіях

Доречі,нагадайте коли вони щось толкове востаннє зробили на орбіті..
Крім дірок на МКС,не можу згадати
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04.02.2023 20:16 Ответить
А,нє..
Ще іконкі тіхопєрдія пськовскаго на МКС висрали
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04.02.2023 20:23 Ответить
Проект Ан-70, который московия мурижила 15 лет, кончился тем, что "братья" угробили
один из двух летавших самолётов, и на этом - всё.
Уже этого должно было хватить.
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04.02.2023 21:01 Ответить
 
 