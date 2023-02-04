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Жизненно важно, чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, - Сунак
Премьер Великобритании Риши Сунак заверил президента Владимира Зеленского, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы британская военная техника доставлялась на передовую как можно быстрее.
Об этом сообщает канцелярия премьера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.
"Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на том, чтобы оборонная военная техника Великобритании как можно быстрее достигла линии фронта", – говорится в заявлении канцелярии Сунака.
Также в пресс-службе Сунака сообщили, что оба лидера согласились с тем, что "жизненно важно", чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, чтобы помочь ВСУ воспользоваться возможностью отбросить российские войска.
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+10 Opera GX
показать весь комментарий04.02.2023 18:35
+7 Саша Пончик
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+4 Luk Viktor
показать весь комментарий04.02.2023 18:42
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А главное, без авиации. В то время как основные свои потери рашисты получили именно от украинской авиации в первые месяцы войны.
Бо навідмінно від Британців він з Леопардами тягнув - доти , доки не отримав ляпаса з США
І забезпечення власних інтересів та збагачення за рахунок інших.
На превеликий жаль, Захід дуже сильно деградував за останній час і продовжує деградувати.
рашка мусить щезнути і, звичайно, щезне.
Правда, я не бачу, що Захід так вважає.
Більше того, якраз-таки останнє "перезавантаження" відбулося не так давно, у 2009 з голубком "миру" і його заступничком, який зараз теж так само "знищує" довголітніх партнерів.