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Жизненно важно, чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, - Сунак

ріші,сунак

Премьер Великобритании Риши Сунак заверил президента Владимира Зеленского, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы британская военная техника доставлялась на передовую как можно быстрее.

Об этом сообщает канцелярия премьера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на том, чтобы оборонная военная техника Великобритании как можно быстрее достигла линии фронта", – говорится в заявлении канцелярии Сунака.

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Также в пресс-службе Сунака сообщили, что оба лидера согласились с тем, что "жизненно важно", чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, чтобы помочь ВСУ воспользоваться возможностью отбросить российские войска.
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Топ комментарии
+10
А пока что вы бросили Украину истекать кровью без оружия. Всё, что в последнее время обещанно, поступит через месяцы и в малых, недостаточных количествах.
А главное, без авиации. В то время как основные свои потери рашисты получили именно от украинской авиации в первые месяцы войны.
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04.02.2023 18:35
+7
Сунак не подвёл Джонсонюка. Респект Британцам.
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04.02.2023 18:34
+4
Заміна хороша! Але Б.Джойсонюк - наш на 100, не на 99%
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04.02.2023 18:42
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Сунак не подвёл Джонсонюка. Респект Британцам.
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04.02.2023 18:34 Ответить
Сунакенко послідовник Джонсонюка.
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04.02.2023 18:58 Ответить
А пока что вы бросили Украину истекать кровью без оружия. Всё, что в последнее время обещанно, поступит через месяцы и в малых, недостаточных количествах.
А главное, без авиации. В то время как основные свои потери рашисты получили именно от украинской авиации в первые месяцы войны.
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04.02.2023 18:35 Ответить
От ти б так від шмальця свого вимагав

Бо навідмінно від Британців він з Леопардами тягнув - доти , доки не отримав ляпаса з США
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04.02.2023 21:15 Ответить
Заміна хороша! Але Б.Джойсонюк - наш на 100, не на 99%
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04.02.2023 18:42 Ответить
Основна зброя Заходу проти диктатури ***** це санкції. На жаль виявилось що 10 пакетів санкцій досі не спричинили відчутого впливу на життя та добробут кацапів, а багато фірм системно продовжують постачати заборонені компоненти та послуги...
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04.02.2023 19:28 Ответить
Основна "зброя" Заходу - тріпологія, демагогія та лицемірне і відверто брехливе базікання про "захист цінностей, демократії та свободи".

І забезпечення власних інтересів та збагачення за рахунок інших.
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04.02.2023 19:50 Ответить
Я багато років прожив "на Заході" тому можу з усією впевненістю стверджувати що Ви сильно помиляєтесь вважаючи колективний Захід слабким і недолугим. Так, там "довго запрягають"! Але якщо механізм запущено то діє він безвідмовно і без будь яких сентиментів. Кацапи приречені на зникнення з історії. І нікого вже не хвилюють їх повискування. Рішення прийняте. В ********** немає нічого крім природних ресурсів. Населення генетично пошкоджене століттями алкоголізму тому в чомусь переконувати або перевиховувати таких осіб не має сенсу. Коли у Вас в компютері ламається жорсткий диск Ви його викидуєте і ставите новий. В випадку з *********** "переформатування" або "перезавантаження" не мають сенсу. Тому однозначно на смітник!
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04.02.2023 20:15 Ответить
Я теж там довго живу.

На превеликий жаль, Захід дуже сильно деградував за останній час і продовжує деградувати.

рашка мусить щезнути і, звичайно, щезне.

Правда, я не бачу, що Захід так вважає.

Більше того, якраз-таки останнє "перезавантаження" відбулося не так давно, у 2009 з голубком "миру" і його заступничком, який зараз теж так само "знищує" довголітніх партнерів.
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04.02.2023 21:32 Ответить
Ф-15 давай! Джонсон просив не тягти кота за х...віст...
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04.02.2023 21:35 Ответить
Ага одни слова. Даже против Китая который помогает параше не могут нормальные санкции ввести.
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05.02.2023 05:48 Ответить
 
 