Путин заверил, что не убьет Зеленского, - бывший премьер Израиля Беннет
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет год назад приезжал в Москву как посредник. Он общался с президентом России Владимиром Путиным.
О деталях этой встречи Беннет рассказал в интервью изданию The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
"Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я сказал ему (Путину — прим. ред): "Ты собираешься убить Зеленского?". Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского", - вспоминает Беннет разговор, состоявшийся 5 марта 2022 года.
После разговора с российским диктатором, по словам Беннета, позвонил по телефону президенту Украины.
"Сказал ему: "Я только что пришел со встречи, он не собирается вас убивать". Он спросил меня: "Ты уверен?". Я сказал - 100 процентов. Через два часа Зеленский пошел в свой кабинет и сделал в кабинете селфи, сказав " Я не боюсь". Вот и все", - рассказал собственную версию тех событий Беннет.
Также бывший израильский премьер отметил, что тогда Путин также согласился не настаивать на разоружении Украины, а Зеленский в тот же день якобы отказался от стремления вступить в НАТО.
"Все, что я делал [в рамках посреднических усилий], было согласовано с США", - добавил Беннетт.
Пожалуйста, подождите...
(https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине", інфа "Путин обещал мне не убивать Зеленского" 05/02 в 13:30)
Натомість українці пошили обох півнів у дурні і показали, хто господар на своїй землі.
И все мрази, предатели, кроты, казнокрады и прочая нечисть сядут надолго...
Другого пути у Украины нет.
терпеть не могу зеленского, но тут беннет начинает его просто презрительно унижать. Для чего он вывернул сейчас на его голову эту кучу г*на? Это на часи? Глумление от какого-то ж*да в такой момент выглядит отвратительно. Хотя ничего удивительного от них.
Всім цим своїм саботажем, покриванням ворожої агентури зельц довів, що працює на ворога України, тому отримав по заслузі. У майбутньому його чекає лише лава підсудних, якщо ще так пощастить.
може в Ізраїлі все вирішує Президент
в Україні все вирішує Народ
Збирався бо війною пішов щоб встановити свою владу
Цікаво, а хто ж на зелю покушався разів 20 ?
якась провiнцiйна наiвнicть та дурiсть. слабенько, дуже слабенько для цiлого прем'єр-міністру, навiть колишнього.
Что тогда? И.О президента становится Шмыгаль. Ермак теряет должность. Залужный как был главнокоммандующим, так и остается, но может усилить общественное давление на парламент/ИО Президента.
І щось мені підказує, він буде більш зговірливим і готовим до поступок.
Захід нав'яже йому якийсь план по збереженню фейса морди путлера шляхом залишення частини України окупованою, і полегшено зніме санкції.
Зеленський відчув себе героєм (при героїчних перемогах ЗСУ то не так вже й важко), і від того іміджу його авантюристичній натурі вже важко відмовитись.
А Стефанчук, наскільки я розумію його психологічний портрет, керуватиметься інстинктом самозбереження.
а зi слiв цього вiдставного придурка виходить, що Зеленський нiбито перестав боятися лише пiсля розмови з ним.
Только чтобы *******, в клоунском стиле!
Там хромакей в полный рост (на фоне зелёной тряпки черти где все снято и потом подложен фон с Банковой)