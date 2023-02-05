РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11395 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
51 997 459
Зеленский (19011) путин (30474) Беннет (18)

Путин заверил, что не убьет Зеленского, - бывший премьер Израиля Беннет

беннет,путін

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет год назад приезжал в Москву как посредник. Он общался с президентом России Владимиром Путиным.

О деталях этой встречи Беннет рассказал в интервью изданию The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я сказал ему (Путину — прим. ред): "Ты собираешься убить Зеленского?". Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского", - вспоминает Беннет разговор, состоявшийся 5 марта 2022 года.

После разговора с российским диктатором, по словам Беннета, позвонил по телефону президенту Украины.

"Сказал ему: "Я только что пришел со встречи, он не собирается вас убивать". Он спросил меня: "Ты уверен?". Я сказал - 100 процентов. Через два часа Зеленский пошел в свой кабинет и сделал в кабинете селфи, сказав " Я не боюсь". Вот и все", - рассказал собственную версию тех событий Беннет.

Также бывший израильский премьер отметил, что тогда Путин также согласился не настаивать на разоружении Украины, а Зеленский в тот же день якобы отказался от стремления вступить в НАТО.

"Все, что я делал [в рамках посреднических усилий], было согласовано с США", - добавил Беннетт.

Читайте: Путин на встрече с Беннетом признал, что украинцы оказались крепче, чем ему рассказывали, - The New York Times
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+132
Таємні накази перед початком війни

На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було наших військ, лише прикордонники;

Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону

Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції, ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;

За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;

Наприкінці 2021 року будуть розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;

Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;

Татьяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;

Окружний адміністративний суд Києва, що належить судді Вовку, приймає від адвокатів Януковича позов про незаконне відсторонення його з посади президента, незважаючи на закінчення терміну;

Цей список можна продовжувати ще довго. Тут і раптове зникнення брехливого президента Єрмака на тиждень, і парад форми орків, і боєкомплект з їжею на 3 дні, і списки осіб, які будуть знищені орками, і багато багато багато іншого.

У мене сильне відчуття, що орки виконали свою частину домовленості - типу ми просто тихо зайдемо, нікого поки не чіпаючи. А "шановні партнери" здають оркам без бою Київ, Харків, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв.

Дуже схоже на договірняк. І я повністю вірю, що наш малий герой Зе ні до чого, його просто грали в темряві. В Україні Єрмак і його команда давно керують і економікою, і міжнародними відносинами, і поліцією з Нацгвардією, і навіть ЗСУ намагається очолити. Окрім Єрмака, всі коридори влади повно шанувальників тухлої моркви.

Все, що я перелічив вище, не може бути пояснено простим запамороченням та ухиленням від виконання службових обов'язків людьми на високих посадах. Один Баканов не зміг зрадити Україну. А Баканову навіть не пред'явили звинувачення. А заарештовані лучники на кшталт Богуслаєва підтверджують мою гіпотезу - Україну готували до здачі оркам. Готували на найвищому рівні. І я не виключаю, що були відповідні словесні і можливо навіть письмові накази правоохоронним органам не чинити опір.

Що стало на шляху? Виручило те, що ЗСУ, командування ЗСУ, офіцери та бійці, нацгвардія, поліція та прості громадяни почали просто виконувати свої обов'язки згідно Конституції - знищувати окупантів. І всі домовленості впали. Орків почали мінусувати сотнями і тисячами, пуйло відчув себе покинутим/обманутим лохом, а карусель смерті і геноциду почала крутитися...

-----------------------------

Чонгар - то "фігня" - «просто ********»?? так от вам факти що не потребують розслідувань.

у 19-20 році Зеленський оголосив оптимізацію та скорочення ЗСУ. - в нуль розформована одна частина.

І згадки про це ви не знайдете ніде - інфу про її розформування знайдено у судовому рішенні, бо там з ЗП накосячили:

Як ви думаєте без гугля що то за частина - А0229 ? -ТАНКОВИЙ батальйон ДШВ в Овруцькому районі .....Овруцький район є прикордонним районом, що межує з Республікою Білорусь.!!!!!

Тож .. ВЧ А0229 це був зачаток бригади, що мала бути розгорнута на прикриття Київа із сторони Білорусі.!!!

Сформована вона була указом Порошенко.

Розформована указом Зеленського.!!!!

І жодної заміни цій бригаді Зеленский не зробив.

Напрямок з Білорусі таким чином був оголений.

І під цим рішенням стоїть підпис Зеленского ОСОБИСТО!

За дивним збігом обставин саме з напрямку, що мала прикривати ця частина стався основний удар рф.!!! ПОЯСНЕННЯ ТРЕБА?????

А тепер вишенька на торті - пам'ятаєте повідомлення про багатокілометрову корку з військової техніки рф у напрямі Київа? ... так от пропускна здатність доріг була дуже важлива при плануванні удару на Київ.

У рамках великого будівництва під егідою та патронатом президента України - пана Зеленськго!!!!!!!! траса на Чорнобиль була реконструйована ТА РОЗШИРЕНА!!!! Розширена блдь!! дорога по якій їздить 1-2 авто на день.
показать весь комментарий
05.02.2023 09:56
+77
Все домовлено в Омані.
показать весь комментарий
05.02.2023 09:54
+73
Без Буратіно і його смотрящєго - дєрьмака і татрова, перемогти Україну буде значно складніше. Бо як кажуть: довпойоп у кріслі пріZідєнта - знахідка для ворога.
показать весь комментарий
05.02.2023 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
Убийство одного Зеленского ничего в военном и политическом плане тогда не меняло... Если б даже это произошло, разве армия, ТрО и др.защитники как-то по другому стали бы воевать ? Вот если бы высшее военное руководство: Залужный, Сирский и т.п., тогда точно была бы временная дезорганизация в управлении. А так был бы не Зеленский, а Шмыгаль к примеру, в результате этого - что изменилось бы что-то на фронтах? Сомневаюсь...
показать весь комментарий
05.02.2023 14:38 Ответить
«Беннет и раньше https://www.nytimes.com/2022/12/17/world/europe/russia-war-putin-facts.html?searchResultPosition=1#:~:text=Days%2*****%20the,enabler%20of%20Nazism.%E2%80%9D рассказывал , как пытался примирить Украину и Россию в первые недели полномасштабной войны. По его словам, через несколько дней после вторжения Путин сказал ему, что украинцы оказались "крепче, чем мне говорили". Но, предупредил он премьер-министра Нафтали Беннета, "мы большая страна, и у нас есть терпение". Бенет также вспоминал, что в октябре 2021 года, во время их первой встречи, Путин обрушился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского: "Какой он еврей? Он пособник нацизма"».
(https://www.bbc.com/russian/live/news-64355909 онлайн-стрічка ВВС "Война в Украине", інфа "Путин обещал мне не убивать Зеленского" 05/02 в 13:30)
показать весь комментарий
05.02.2023 14:43 Ответить
Самозакоханий Бенет намалював все так, ніби це пуйло вирішує долю України, а над пуйлом стоїть Бенет, якому пуйло дає обіцянки.
Натомість українці пошили обох півнів у дурні і показали, хто господар на своїй землі.
показать весь комментарий
05.02.2023 14:55 Ответить
Беннет просто вел переговоры, вот теперь рассказывает о чем. Там еще новость, что Украина отказалась от НАТО, но для России было этого мало. Вот такая героическая Украина. Будь Путин не таким неадекватным, то прогнулись бы давно.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:13 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
05.02.2023 15:36 Ответить
То что Зеленский трус было ясно с его истерики 24 числа, когда он вечером вышел в панике и кричал что его убивают. Это потом появился имидж Боневтика, а тогда он чувствовал себя крысой загнанной в угол.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:12 Ответить
Ні про що
показать весь комментарий
05.02.2023 15:27 Ответить
Единственная надежда на то, что после войны к власти придут настоящие патриоты Украины, а именно - военные и наведут порядок (как Пиночет в Чили).
И все мрази, предатели, кроты, казнокрады и прочая нечисть сядут надолго...
Другого пути у Украины нет.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:28 Ответить
Беннет- путлеровская подстилка падло.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:49 Ответить
Він запитав мене: "Ти впевнений?". Я сказав - 100 відсотків. Через дві години Зеленський пішов до свого кабінету і зробив у кабінеті селфі, сказавши "Я не боюся".

терпеть не могу зеленского, но тут беннет начинает его просто презрительно унижать. Для чего он вывернул сейчас на его голову эту кучу г*на? Это на часи? Глумление от какого-то ж*да в такой момент выглядит отвратительно. Хотя ничего удивительного от них.
показать весь комментарий
05.02.2023 16:02 Ответить
Он премьером был.
показать весь комментарий
05.02.2023 16:09 Ответить
Мабуть таки зельц багато наобіцяв союзникам України і нічого з цього не виконав, а лише показав по ящику продовження свого жалюгідного низькосортного серіалу, виставивши союзників ідіотами, сподіваючись, що хтось в це повірить.
Всім цим своїм саботажем, покриванням ворожої агентури зельц довів, що працює на ворога України, тому отримав по заслузі. У майбутньому його чекає лише лава підсудних, якщо ще так пощастить.
показать весь комментарий
05.02.2023 16:26 Ответить
)
показать весь комментарий
05.02.2023 16:04 Ответить
в мене одне єдине бажання від нашого бідосіка, щоб він виправдав це ім'я з плакатом "***********"
показать весь комментарий
05.02.2023 16:42 Ответить
"Нету воина сильней, чем испуганний еврей" Товариш Пу так налякав Беннета та його дружину, що той аж 10 місяців мовчав. І обоє ні праи з вуст. А Натаньяху поступив просто - вдарив і всі замовкли.
показать весь комментарий
05.02.2023 16:49 Ответить
Я так понимаю этот бенет пытается рассказать, как он что-то решает? Т.е чувак чужой страны, не готовой открыто стать на сторону добра, пытается попиариться на войне, показывая свою в прошлом важность на мировой арене, при,этом выставляя Президента Украины ссыклом (я б вообще обосрался)? Ну-ну, ну-ну. На Киев ехали поговорить.... А в Буче разминались в разговорах. Простите конечно ну и шмат говна этот беннетб
показать весь комментарий
05.02.2023 16:53 Ответить
Жид до жида по своє...
показать весь комментарий
05.02.2023 16:57 Ответить
Х**** врет всегда, если сказал, что не убьет, значит, попытается убить.
показать весь комментарий
05.02.2023 17:20 Ответить
бенет хамить
може в Ізраїлі все вирішує Президент
в Україні все вирішує Народ
показать весь комментарий
05.02.2023 17:33 Ответить
Не вбье не пападе не кине - може кацапня і вірить.
показать весь комментарий
05.02.2023 17:46 Ответить
Путлера українськп влада також не вб'є. Він буде сидіти в клітці пожиттєво. І цю клітку будуть возити по всій Європі і північній Америці і стояти на центральних площах. По дорозі і в Японію клітка заїде. Нехай всі побачать.
показать весь комментарий
05.02.2023 18:02 Ответить
ПУТЛЕР не зміг вбити Зеленського з початку війни а тепер заявляє про те що не збирається вбивати
Збирався бо війною пішов щоб встановити свою владу
показать весь комментарий
05.02.2023 18:03 Ответить
не прошло и года войны, как бывший премьер-министр вспомнил. Это склероз и деменция?
показать весь комментарий
05.02.2023 18:15 Ответить
Ні це просто піарне інтерв'ю, бо він залишається в політиці. Чому тільки зараз? Ну тому що він вже бувший ПМ, і має право на деякі мемуари. Але не думаю, що він бреше. Бо це можна легко спростувати при бажанні.
показать весь комментарий
05.02.2023 22:08 Ответить
Нехай той підер вб'є себе!
показать весь комментарий
05.02.2023 18:48 Ответить
***** обоссут публично
показать весь комментарий
05.02.2023 19:02 Ответить
ЛИБО ВОЙНЫ БУДУТ ПОВТОРЯТЬСЯ ПОСТОЯННО !!!
показать весь комментарий
05.02.2023 19:51 Ответить
КСТАТИ, А ЗЕЛЕНСКИЙ НИЧЕГО НЕ ОБЕЩАЛ !)
показать весь комментарий
05.02.2023 19:58 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2023 20:14 Ответить
Залізні яйця начепив зеленському хутін.
Цікаво, а хто ж на зелю покушався разів 20 ?
показать весь комментарий
05.02.2023 20:18 Ответить
Залізні яйця вже давно замінили на ті що по 17 грн за кіло. Слідкуйте за повідомленнями МО.
показать весь комментарий
05.02.2023 21:53 Ответить
бувший PM Ізраїлю реально дурник. пуйло багато чого iкому обiцяло. надавати цьому такого значення...

якась провiнцiйна наiвнicть та дурiсть. слабенько, дуже слабенько для цiлого прем'єр-міністру, навiть колишнього.
показать весь комментарий
05.02.2023 20:35 Ответить
По перше він вже бувший прем'єр міністр. По друге, при всіх претензіях до нього з боку ізраїльтян, більш менш нормально залишив свій пост. При наймі яйця по 17 шекелей за одиницю Цагалу не продавав. По третє, інтерв'ю котре він давав розраховане на ізраїльську аудиторію і тому як кожний політик, Бенет підкреслює свою значимість. Але не думаю, що він бреше. Бо це все, при бажанні кожної з сторон можна легко підтвердити, чи спростувати
показать весь комментарий
05.02.2023 22:03 Ответить
проста перевірка дат показує, що Бенет збрехав

показать весь комментарий
06.02.2023 04:00 Ответить
Кто бы сомневался ,что Он -"херой"!?Как все говно всегда всплывает,как бы ты себя не выставлял " Рэмбо" , все помнят твои неоднократные со сцены извинения Кадырову ,Так и сейчас ..будь каким есть,и не хххр с себя лепить то ,кем ты не являешься!
показать весь комментарий
05.02.2023 21:12 Ответить
Ну предположим, что Путин каким-то образом убивает Зеленского.
Что тогда? И.О президента становится Шмыгаль. Ермак теряет должность. Залужный как был главнокоммандующим, так и остается, но может усилить общественное давление на парламент/ИО Президента.
показать весь комментарий
05.02.2023 21:32 Ответить
Egor Tilpunov 7a91c609 Раші клоун потрібний живий. Для того, щоб розмінувать Чонгар. Знищить ракетну програму. Відвести війська
показать весь комментарий
05.02.2023 23:06 Ответить
В.О. Президента за законом стане Голова Ради Стефанчук.

І щось мені підказує, він буде більш зговірливим і готовим до поступок.
Захід нав'яже йому якийсь план по збереженню фейса морди путлера шляхом залишення частини України окупованою, і полегшено зніме санкції.

Зеленський відчув себе героєм (при героїчних перемогах ЗСУ то не так вже й важко), і від того іміджу його авантюристичній натурі вже важко відмовитись.
А Стефанчук, наскільки я розумію його психологічний портрет, керуватиметься інстинктом самозбереження.
показать весь комментарий
06.02.2023 06:30 Ответить
Так Стефанчук становится ИО или монархом-вседержителем? Пох кто- куда там его будет склонять - получит дюлей на раз-два о патриотического крыла
показать весь комментарий
11.02.2023 16:03 Ответить
Якщо можна трохи підкорегуйте інформацію. Бенет не їздив на початку березня в Москву, а спілкувався з пуйлом по телефону. Був медіатором між Зе і пу, з його слів. Хоча таким медіатором був скоріш за все не він один. Можливо нам ще і Макрон може багато чого цікавого доповісти.
показать весь комментарий
05.02.2023 21:50 Ответить
они там все шизанытые....
показать весь комментарий
05.02.2023 22:08 Ответить
Із повідомлення Беннетта чітко випливає, що 5.ІІІ 2022р. він їхав у Москву вже погодивши свої дії із США. Путлер же саме після розмови з Беннеттом заявив про відмову від страти Зеленського. А до того? Та й, взагалі, хіба можна вірити Путлеру й після його заяв? Разом з тим, страх Путлера перед США (Китаєм і Туреччиною) - очевидна реальність. Для українців дивина в тому, що головний СБУ-шник Харкова вже 24.ІІ готовий був повністю здати східну столицю (про це натякнув на днях Синєгубов). Вкупі з одкровеннями Арістовича про Суми, раптовим взяттям Каховки, Мелітополя та обеззброєнням Херсона все виглядає так, що з Путлером була досягнута домовленість про перехід майже всієї Лівобережної України до Московщини. В обмін на збереження куцої автономії для решти України. Проте за день чи два до вторгнення Путлер і цю домовленість торпедував. Подяка Беннеттові за "крапку над і".
показать весь комментарий
05.02.2023 22:37 Ответить
Настало время охренительных историй то старая **********-спасительница минская вылезла то "это" теперь пасть открыло, за бегали яди, заметушились, подгорело байден же лично приезжал-как людей уговаривал-не дошло, только после вывоза американцами своих снарядов из иZраиля поняли что довыделовались, сказки лепить начали
показать весь комментарий
06.02.2023 00:08 Ответить
Потому что путлер - самый честный человек на свете и НИКОГДА не врет! Я прошу прощения, Беннету самому не смешно себя слышать?
показать весь комментарий
06.02.2023 01:04 Ответить
брешет Бенят, Зеленский в первые дни войны по три раза на день записывал видео с улицы под ОП. Все видели это в онлайне. Какой бункер?
показать весь комментарий
06.02.2023 08:03 Ответить
100 %.

а зi слiв цього вiдставного придурка виходить, що Зеленський нiбито перестав боятися лише пiсля розмови з ним.
показать весь комментарий
06.02.2023 09:54 Ответить
А ты не догадываешься - зачем по три раза на день снимать такие видео

Только чтобы *******, в клоунском стиле!

Там хромакей в полный рост (на фоне зелёной тряпки черти где все снято и потом подложен фон с Банковой)
показать весь комментарий
11.02.2023 19:18 Ответить
А може Беннет бабушка?
показать весь комментарий
06.02.2023 11:02 Ответить
у сбитой бабушки словесный понос, недержание и путанное сознание.))
показать весь комментарий
06.02.2023 11:25 Ответить
Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского" - ему ж патрушев в Омане сказал уже ! Шо он переспрашивает ? Да и кому он нужен.... "
показать весь комментарий
06.02.2023 16:00 Ответить
бенет. якщо ти так переживаеш за евреів в украіні..забери іх собі..ми будемо краще воювати . на 99 процентів зменьшиться корупція..зрада.
показать весь комментарий
11.02.2023 16:39 Ответить
Страница 5 из 5
 
 