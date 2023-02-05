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Под Кременной погиб львовский археолог Андрей Филипчук

археолог

На войне погиб 33-летний львовский археолог, заместитель директора историко-культурного заповедника "Давній Пліснеськ" Андрей Филипчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу директора заповедника "Давній Пліснеськ" Владимира Шелепа.

Он рассказал, что Филипчук служил в 103-й бригаде ТрО, ушел на войну добровольцем 25 февраля.

"Это не первый тяжелый момент, который он там пережил. Были обстрелы страшные и прилеты. Все разы, когда ему удалось выжить, была надежда на Бога", - говорит Шелеп.

Филипчук – автор более 100 научных статей, монографий. Исследовал славянское городище в Плиснеске, являлся руководителем археологической экспедиции в заповеднике и окраинах. Его отец Михаил Филипчук являлся директором Института археологии ЛНУ им. И. Франко, совершил феноменальные открытия и привлек внимание к Плеснесскому городищу украинских и европейских исследователей.

У Андрея Филипчука осталась жена, сын и сестра.

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Топ комментарии
+27
Мда, знову видатна людина. А з слуг,що нікого видатного не має? Вічна Пам'ять Героям. Смерть ворогам
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05.02.2023 10:54
+21
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.02.2023 10:54
+15
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05.02.2023 11:00
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Мда, знову видатна людина. А з слуг,що нікого видатного не має? Вічна Пам'ять Героям. Смерть ворогам
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05.02.2023 10:54 Ответить
им низзяя..кошевой покушав а на полный живот бегать опасно..просто кость широкая))
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05.02.2023 11:00 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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05.02.2023 10:54 Ответить
Хто просується наші далі наступають на кремінну
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05.02.2023 11:01 Ответить
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05.02.2023 11:00 Ответить
їСмерть усім москалям
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05.02.2023 11:02 Ответить
та кацапам !!!
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05.02.2023 11:03 Ответить
Опохмiлись болезный.
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12.04.2023 07:27 Ответить
Напийся перед смертью, москаль, довбаний.
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16.04.2023 15:39 Ответить
Мы теряем самых лучших а орки разный биологический мусор.
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05.02.2023 11:41 Ответить
С.У.М.
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05.02.2023 12:37 Ответить
На боротьбу з силами зла світлі сили обирають тільки своїх найкращих воїнів.
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05.02.2023 12:50 Ответить
Слава Воїну!
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05.02.2023 14:41 Ответить
R.I.P. Воїну!
Герою Слава!

Співчуття рідним...
Той, хто хоть раз бачив щиру посмішку Андрія, пам'ятатиме її завжди
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05.02.2023 20:54 Ответить
Ещё один бандеровец сгинул..
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12.04.2023 07:25 Ответить
 
 