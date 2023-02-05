Под Кременной погиб львовский археолог Андрей Филипчук

На войне погиб 33-летний львовский археолог, заместитель директора историко-культурного заповедника "Давній Пліснеськ" Андрей Филипчук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу директора заповедника "Давній Пліснеськ" Владимира Шелепа.

Он рассказал, что Филипчук служил в 103-й бригаде ТрО, ушел на войну добровольцем 25 февраля.

"Это не первый тяжелый момент, который он там пережил. Были обстрелы страшные и прилеты. Все разы, когда ему удалось выжить, была надежда на Бога", - говорит Шелеп.

Филипчук – автор более 100 научных статей, монографий. Исследовал славянское городище в Плиснеске, являлся руководителем археологической экспедиции в заповеднике и окраинах. Его отец Михаил Филипчук являлся директором Института археологии ЛНУ им. И. Франко, совершил феноменальные открытия и привлек внимание к Плеснесскому городищу украинских и европейских исследователей.

У Андрея Филипчука осталась жена, сын и сестра.

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