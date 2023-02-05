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Киев (24762) Киевская область (3918) Тарифы на электроэнергию (2138) ДТЭК (501) отключение света (397)

В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения, - ДТЭК

дтек

5 февраля будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"По команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

Это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области", - говорится в сообщении.

Читайте: В Одессе произошла масштабная авария на подстанции "Укрэнерго", обесточено несколько районов

Напомним, накануне сообщалось, что 5 февраля Киев, Киевская область и Днепропетровщина до 16:00 будут без ограничений электроэнергии.
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Топ комментарии
+5
як не срачка, так пердячка ©
вчора написали, що лімітів виділили достатньо, щоб не відключати. А сьогодні виявляється, що лімітів забагато і лінії перевантажені
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05.02.2023 11:27
+2
Про Київ, вірніше рішення оп. Ударні загони по визволенню України , Нацполіція в складі ЗСУ. Хто ними керує? Звільнені за порушення закону минулі менти. Потрапити туди без кума не можливо. Підтвердження є. Загони на хорошому забезпеченню і хорошої підготовки. Що це означає? Для мене одне- загони для підтримки оп,якщо Армія і народ запросять відповіді на питання корупції, ігнорування війни і мирні угоди не на користь України.
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05.02.2023 11:10
+1
дамбас паражняк ні гоніт,****** контора лугандонів дтек
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05.02.2023 11:12
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Про Київ, вірніше рішення оп. Ударні загони по визволенню України , Нацполіція в складі ЗСУ. Хто ними керує? Звільнені за порушення закону минулі менти. Потрапити туди без кума не можливо. Підтвердження є. Загони на хорошому забезпеченню і хорошої підготовки. Що це означає? Для мене одне- загони для підтримки оп,якщо Армія і народ запросять відповіді на питання корупції, ігнорування війни і мирні угоди не на користь України.
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05.02.2023 11:10 Ответить
дамбас паражняк ні гоніт,****** контора лугандонів дтек
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05.02.2023 11:12 Ответить
ЕС два гигавата дают. Мало зебилам и ахметкам? Уже и это ******.
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05.02.2023 11:27 Ответить
як не срачка, так пердячка ©
вчора написали, що лімітів виділили достатньо, щоб не відключати. А сьогодні виявляється, що лімітів забагато і лінії перевантажені
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05.02.2023 11:27 Ответить
Сьогодні і Сумській і Запорізькій областях відключень не буде.
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05.02.2023 11:30 Ответить
Та в нас в Сумській вже 4й чи 5й день зовсім без вимкнень! Це так чудотворні перевірки діють.
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05.02.2023 12:21 Ответить
Класно киянам.
Не те, що в Одесі.
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05.02.2023 11:40 Ответить
Жопорукі дебіли. Як не понос, то золотуха. Якщо система ще не може нормально працювати, на хрін було знімати стабілізацію? Тепер аварія на високовольтній, хз на скільки.
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05.02.2023 11:51 Ответить
Ви в цьому впевнені? Вони самі не в змозі визначитись, чи то аварія, чи то перебільшення якихось там вигаданих лімітів, які не можливо фізично контролювати. ДТЕК, як приватній конторі, вигідно водити за ніс лохторат, на цьому вони мають міліардні прибутки. При тому не зрозуміло, на чийому балансі перебуває те обладнання, яке отримала з Європи безкоштовно Україна, як Держава і надалі передано до ДТЕК з метою відбудови інфраструктури та скільки з нього було задіяно. на сьогодні.
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05.02.2023 14:46 Ответить
Та нажаль, таки аварія. Васильківщину і Фастів частково вирубило, Фастів вже наче відновили, у Вастлькові теж почали відновлення. Села ще сидять без світла. Обладнання скоріше всього старе, як гівно мамонта, тому й не витримує.
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05.02.2023 14:50 Ответить
Васильків Київська обл.- з 9-00 ранку електрики нема.
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05.02.2023 13:46 Ответить
Світлобот показує Васильків Кармелюка 53 вже з'явилося. Та й у нас щойно світло дали.
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05.02.2023 14:52 Ответить
Світлана, на Гетьмана Сагайдачного ввімкнули в 16-20
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05.02.2023 19:32 Ответить
>Через аварію також тимчасово відсутнє світло у Фастівському та Васильківському районах Київщини"

Ну написано ведь!
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05.02.2023 15:07 Ответить
 
 