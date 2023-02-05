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Новости Агрессия России против Украины
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граната (994) ранение (3357) врачи (1503)

Из тела раненого украинского защитника достали боевую часть гранаты

граната

Медики достали из тела раненого военного гранату ВОГ, которая не разорвалась.

Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"При осмотре врачом-хирургом, у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирург принял немедленное решение об оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.

Через несколько минут боеприпас успешно достали из тела раненого и передали саперам. В ближайшее время военный эвакуируется для дальнейшей реабилитации и выздоровления.

Смотрите: Украинские бойцы обстреливают из ручных гранатометов позиции оккупантов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+32
народився в сорочці!!!!!!!!
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05.02.2023 11:14
+22
"В сорочці народився!"
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05.02.2023 11:14
+22
Просто ужас вытерпеть эту боль. Здоровья и скорого выздоровления нашему Козаку
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05.02.2023 11:17
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Правила форума Совет форумчан
народився в сорочці!!!!!!!!
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05.02.2023 11:14 Ответить
Скоріше в бронежилеті.
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05.02.2023 11:18 Ответить
Бронежилет рятує від кулі, сорочка - від смерті.
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05.02.2023 11:33 Ответить
Взагалі-то фігурально.
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05.02.2023 11:48 Ответить
"сорочка" то майже вірна смерть - якщо комусь в ній вдалось вижити то його вважають фартовим
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05.02.2023 13:21 Ответить
вам відомий вираз "народився у сорочці" ?
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05.02.2023 13:25 Ответить
мені так, а Вам?
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05.02.2023 13:34 Ответить
Аби попало у бронік а не тіло то гайки, а так м'які тканини заблокували детонатор, а може вог бракований, у будь якому випадку Герой виявився фартовий, якнайшвидшого Йому одужання!
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05.02.2023 11:36 Ответить
Зараз у людей туго з почуттям гумору.)
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05.02.2023 11:49 Ответить
🤣
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05.02.2023 12:08 Ответить
"В сорочці народився!"
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05.02.2023 11:14 Ответить
Самоліквідатор не спрацював. Ото хлопцю підфартило!
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05.02.2023 13:20 Ответить
звідки візьметься "самоліквідатор" в сердечнику від бронебійного снаряду 30мм ?
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05.02.2023 14:12 Ответить
Вибач, то не ВОГ....
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05.02.2023 16:19 Ответить
Просто ужас вытерпеть эту боль. Здоровья и скорого выздоровления нашему Козаку
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05.02.2023 11:17 Ответить
Напишу цинічно зі слів солдат- це поранення має ціну по новому тарифу, сім'я буде лікувати за свої кошти, а оплата лікарняного буде знижена. Бо не на фронті ж.
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05.02.2023 11:19 Ответить
Стиць-*******, до чого це тут
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05.02.2023 11:25 Ответить
Граната вог з подствольника, не на фронті? Ти що - ChatGPT3?
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05.02.2023 11:27 Ответить
це ви відповідально за свої слова заявляєте?
чи це сарказм???
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05.02.2023 11:30 Ответить
Це зі слів солдат, реальних і після закону про нові тарифи. Що я написала не так? Маєте другі дані? Тоді як бути з захисником з трахеальною канюлею і доглядом батька, коли з гвинтокрила поранених відправили за кордон?
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05.02.2023 11:47 Ответить
Що це доводить ? Війна, поранених багато, випадки різні ...

Відправили за кордон !! Батько там за свої лікувати буде ?? Не пишіть єрунди.
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05.02.2023 12:37 Ответить
Ви про що? Я чітко написала про нові тарифи оплати для захисників, їх це турбує і вони мають рацію. Що не так з прикладом ,які були тут? І чим поранені на фронті і поранені при катастрофі відрізняються?
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05.02.2023 12:44 Ответить
Ви продовжуєте творити сумбур і плутанину.

" ... чим поранені на фронті і поранені при катастрофі відрізняються?" - звичайно відрізняються !!

Про усе інше нижче написав Вася Шевченко.
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05.02.2023 14:20 Ответить
Я уважно прочитала і згодна з Шевченком, але не з вами. Моє про зниження зарплати військовим і тарифи .Ви хоч прочитайте. А Шевченком підтверджено, що усе лягає на плечі інших, а не уряду. При тім,що при аварії чиновників відправили за впш кошт за кордон. Ви не маніпулюйте інформацією,а просто послухайте захисників
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05.02.2023 22:38 Ответить


Напишу цинічно зі слів солдат- це поранення має ціну по новому тарифу, сім'я буде лікувати за свої кошти, а оплата лікарняного буде знижена. Бо не на фронті ж.

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1. У Ваших твердженнях плутанина і пересмикування почалася ще з "першого" посту.
2. Ви згодні з постом Шевченка, я з ним згодний, то у чому тоді різниця ???

Тому простіше з Вами погодитися і відчалити.
щасти.
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06.02.2023 12:04 Ответить
Читайте Шевченко. Він писав про етапи евакуації, я ж про нові тарифи оплати. Так що валіть
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06.02.2023 13:19 Ответить
на передовій пораненого тільки стабілізують (рідкі випадки коли приходиться робити більш складні втручання) і передають далі - прифронтовий шпиталь і далі тиловий шпиталь... на цьому ланцюжку ніхто ніколи і ніде не має ніяких "тарифів"...
тиловий шпиталь (або лікарня) робить все можливе...але є дійсно складні операції на які держава на жаль не виділяє коштів, як і на протезування (особливо на *******, біонічне), так і на інші операції наприклад у офтальмолога, або щелепного хірурга... як немає коштів в лікарнях на одяг-взуття і предмети особистої гігієни (пелюшки, станки для гоління, туалетний папір і таке інше), на смаколики і фрукти... про це дбають волонтери (ну так виходить в нас в країні), як і розмістити рідних, які приїхали доглядати за пораненим, теж лягає на плечі волонтерів і небайдужих
тому про тарифи і розцінки в загальному масштабі говорити важко (єдине що є це сума на утримання одного пораненого за добу, яка включає в себе стандартний набір ліків (а цей набір у кожного свій і інколи більш дорогі ліки або "пластини" рідні чи волонтери докупають самі) і харчування...
тому поранені на передовій всі є пораненими на передовій - тут статус один, поранений або скалічений в тилу - це інше, поранений у бійці у відпустці - це зрозуміло зовсім інше...
тобто кожне поранення має свою статистичну ціну, як для лікарні так і для пораненого (його рідних або волонтерів) в залежності від ступеня важкості цього поранення - так було, є і буде...
зовсім інша річ лікування за кордоном або реабілітація після поранення...тут вже як кому повезло...більшість це робить за свій кошт (або за кошти волонтерів)
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05.02.2023 12:46 Ответить
Я про тарифи, а ви про евакуацію. Що і де проводять, прекрасно знаю, бо сама медик. Давайте не будемо змішувати нову оплату військових з наданням послуг пораненим. Моє написане,що і хто отримує при різних ситуаціях. Ви говорили хоч з одним із військових? А я говорила сьогодні
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05.02.2023 22:43 Ответить
так здається ми розмовляли про різні речі...
просто слово "тариф" воно таке всеосяжне...
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05.02.2023 23:15 Ответить
Міняйте методички, бо рублів куратор не заплатить, в х.уйню що несуть пі.дарососійські боти вже ніхто не вірить
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05.02.2023 11:39 Ответить
це перший випадок - 9 січня 2023 року... а другий - про який йдеться в статті
(фото в редакції дійсно може бути одне на всі випадки)))

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05.02.2023 11:33 Ответить
ось так брехня і народжується - ні в першому ні в другому випаду ВОГа не було
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05.02.2023 12:47 Ответить
а шо то було? ви індентифікували вже?
бо непрофесійні військові лікарі і піротехніки написали - бойова частина гранати типу ВОГ...
а як би ви оте назвали? ну щоби без брехні..
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05.02.2023 13:04 Ответить
перший випадок - головна частина ВОГа який вже вибухнув (другий раз не вибухне)
другий випадок - сердечник бронебійного снаряду 30мм (взагалі не має вибухівки)

і хіба Ви бачили що написали піротехніки ? Ви бачили те що написали "професійні" журналісти
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05.02.2023 13:16 Ответить
дуже добре що ви так роз"яснили... головне що життя збережене...
інша справа що в тілі воїна лікарю так точно важко розрізнити що то таке...і яка може бути небезпека...
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05.02.2023 13:23 Ответить
по першому випадку був навіть рентгенівський знімок - чітко видно тільки головна частина, без запала який уже спрацював і тим більше без корпусу з вибухівкою

на то щоб лікарю було простіше розрізнити там був піротехнік
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05.02.2023 13:38 Ответить
ой...а як ви побачили що вже вибухнув? (фото з статті) хіба він остався б таким цілим???
дуже цікаво...
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05.02.2023 13:27 Ответить
подивіться як виглядає цілий ВОГ - думаю Вам також буде це не складно зрозуміти
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05.02.2023 13:40 Ответить
подивлюсь...
хоча думаю все одно лікарям треба дякувати...вони не специ і не вміють в кривавій рані розрізняти види зброї і її небезпеку...як напевно і журналісти...інша справа піротехніки, які могли зробити висновок і заперечити неточність журналюг...
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05.02.2023 13:51 Ответить
лікарям завжди потрібно дякувати
і ще потрібно докладати зусиль щоб не поширювати недостовірну інформацію

нажаль, люди, якщо не можуть перевірити то вірять в те що їм просто подобається - і це породжує надзвичайно велику кількість абсурду - каменти на цензорі тому дуже яскраве підтвердження

якщо маєте мізки то не приймайте в цьому процесі участь, або хоч намагайтеся не приймати.
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05.02.2023 14:09 Ответить
Це вже другий випадок, до речі
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05.02.2023 11:32 Ответить
другий випадок чого ?
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05.02.2023 13:18 Ответить
Це не ВОГ. Це сердечник від бронебійно-трасуючого снаряду БТ для стрільби із 30-мм автоматичної гармати
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05.02.2023 11:33 Ответить
Так, це бронебійний сердечник 30мм. БТ. Думаю, що зловив рикошет, вже немає балістичного ковпачка. Як би там не було, хлопаці повезло, здоров'я йому.
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05.02.2023 11:57 Ответить
на излете мелкашка была крохотулька пулька
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05.02.2023 13:56 Ответить
Дай Боже скорішого виздоровлення нашому воїну!
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05.02.2023 11:36 Ответить
Хірургу, уклін і велика подяка за сміливість та самопожертву, у порятунку життя нашого захисника.
Бережи та допомагай вам, хлопці, Господь і Матінка Богородиця
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05.02.2023 12:00 Ответить
вопрос как такой бочонок летя с низкой скоростью может встрять через бронекостюм..
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05.02.2023 13:55 Ответить
про який "бронекостюм" іде мова ?
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05.02.2023 16:27 Ответить
пиксель вольфштурм панцер камуфляжен)
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05.02.2023 17:51 Ответить
 
 