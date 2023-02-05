Из тела раненого украинского защитника достали боевую часть гранаты
Медики достали из тела раненого военного гранату ВОГ, которая не разорвалась.
Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"При осмотре врачом-хирургом, у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирург принял немедленное решение об оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.
Через несколько минут боеприпас успешно достали из тела раненого и передали саперам. В ближайшее время военный эвакуируется для дальнейшей реабилитации и выздоровления.
Топ комментарии
+32 Luk Viktor
показать весь комментарий05.02.2023 11:14
+22 Яр Холодний
показать весь комментарий05.02.2023 11:14
+22 Саша Пончик
показать весь комментарий05.02.2023 11:17
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
чи це сарказм???
Відправили за кордон !! Батько там за свої лікувати буде ?? Не пишіть єрунди.
" ... чим поранені на фронті і поранені при катастрофі відрізняються?" - звичайно відрізняються !!
Про усе інше нижче написав Вася Шевченко.
Напишу цинічно зі слів солдат- це поранення має ціну по новому тарифу, сім'я буде лікувати за свої кошти, а оплата лікарняного буде знижена. Бо не на фронті ж.
Відповісти Керування спамом Мені подобається 8
1. У Ваших твердженнях плутанина і пересмикування почалася ще з "першого" посту.
2. Ви згодні з постом Шевченка, я з ним згодний, то у чому тоді різниця ???
Тому простіше з Вами погодитися і відчалити.
щасти.
тиловий шпиталь (або лікарня) робить все можливе...але є дійсно складні операції на які держава на жаль не виділяє коштів, як і на протезування (особливо на *******, біонічне), так і на інші операції наприклад у офтальмолога, або щелепного хірурга... як немає коштів в лікарнях на одяг-взуття і предмети особистої гігієни (пелюшки, станки для гоління, туалетний папір і таке інше), на смаколики і фрукти... про це дбають волонтери (ну так виходить в нас в країні), як і розмістити рідних, які приїхали доглядати за пораненим, теж лягає на плечі волонтерів і небайдужих
тому про тарифи і розцінки в загальному масштабі говорити важко (єдине що є це сума на утримання одного пораненого за добу, яка включає в себе стандартний набір ліків (а цей набір у кожного свій і інколи більш дорогі ліки або "пластини" рідні чи волонтери докупають самі) і харчування...
тому поранені на передовій всі є пораненими на передовій - тут статус один, поранений або скалічений в тилу - це інше, поранений у бійці у відпустці - це зрозуміло зовсім інше...
тобто кожне поранення має свою статистичну ціну, як для лікарні так і для пораненого (його рідних або волонтерів) в залежності від ступеня важкості цього поранення - так було, є і буде...
зовсім інша річ лікування за кордоном або реабілітація після поранення...тут вже як кому повезло...більшість це робить за свій кошт (або за кошти волонтерів)
просто слово "тариф" воно таке всеосяжне...
(фото в редакції дійсно може бути одне на всі випадки)))
бо непрофесійні військові лікарі і піротехніки написали - бойова частина гранати типу ВОГ...
а як би ви оте назвали? ну щоби без брехні..
другий випадок - сердечник бронебійного снаряду 30мм (взагалі не має вибухівки)
і хіба Ви бачили що написали піротехніки ? Ви бачили те що написали "професійні" журналісти
інша справа що в тілі воїна лікарю так точно важко розрізнити що то таке...і яка може бути небезпека...
на то щоб лікарю було простіше розрізнити там був піротехнік
дуже цікаво...
хоча думаю все одно лікарям треба дякувати...вони не специ і не вміють в кривавій рані розрізняти види зброї і її небезпеку...як напевно і журналісти...інша справа піротехніки, які могли зробити висновок і заперечити неточність журналюг...
і ще потрібно докладати зусиль щоб не поширювати недостовірну інформацію
нажаль, люди, якщо не можуть перевірити то вірять в те що їм просто подобається - і це породжує надзвичайно велику кількість абсурду - каменти на цензорі тому дуже яскраве підтвердження
якщо маєте мізки то не приймайте в цьому процесі участь, або хоч намагайтеся не приймати.
Бережи та допомагай вам, хлопці, Господь і Матінка Богородиця