Из тела раненого украинского защитника достали боевую часть гранаты

Медики достали из тела раненого военного гранату ВОГ, которая не разорвалась.

Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"При осмотре врачом-хирургом, у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирург принял немедленное решение об оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.

Через несколько минут боеприпас успешно достали из тела раненого и передали саперам. В ближайшее время военный эвакуируется для дальнейшей реабилитации и выздоровления.

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