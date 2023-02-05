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Беларусь (7764) вертолёт (1065)

От приграничья с Украиной отведено 12 российских вертолетов, - "Беларускі Гаюн"

5 февраля в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 вертолетов Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.

По информации "Беларускі Гаюн", 5 февраля в период 09:00-10:30 с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи" перебазировались 12 вертолетов ПКС РФ, среди которых были Ми-8 и Ми-24.

Ранее сообщалось, что из "Мачулищ" в "Лунинец" была переброшена группа из 11 вертолетов ПКС РФ, теперь они все вернулись обратно. Иными словами, отведено значительно дальше границы с Украиной.

Читайте: Авиация РФ остается в Беларуси после завершения учений, - Игнат

От приграничья с Украиной отведено 12 российских вертолетов, - Беларускі Гаюн 01
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Диверсионные группы завезли на границу и вернулись.
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05.02.2023 12:02 Ответить
Не розумію, якщо ворог був в зоні досяжності, чому не знищили?
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05.02.2023 12:05 Ответить
не встигли швидше за все.
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05.02.2023 12:10 Ответить
д'єрмак не дозволяє, ''ми жє нє ахрєсарі''. Та й ''зеленим'' бітум буде потрібен.
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05.02.2023 12:19 Ответить
Бг-ггг... отвели вглубь... Значит девайс к химерам, в 800-1000 км дальностью, - уже у нас... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ... Кацапам - трында. АМИНЬ !!!
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05.02.2023 12:29 Ответить
3.14здець! Та їм повернутися - це 10 хвилин льоту! Ну 20.... Думайте гаюни що пишите!!! Немає про що!!!
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05.02.2023 13:07 Ответить
Навіть якось дихати легше стало...
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05.02.2023 19:48 Ответить
 
 