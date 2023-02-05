От приграничья с Украиной отведено 12 российских вертолетов, - "Беларускі Гаюн"
5 февраля в Беларуси от приграничья с Украиной отвели 12 вертолетов Воздушно-космических сил РФ.
Об этом сообщает "Беларускі Гаюн", передает Цензор.НЕТ.
По информации "Беларускі Гаюн", 5 февраля в период 09:00-10:30 с аэродрома "Лунинец" на аэродром "Мачулищи" перебазировались 12 вертолетов ПКС РФ, среди которых были Ми-8 и Ми-24.
Ранее сообщалось, что из "Мачулищ" в "Лунинец" была переброшена группа из 11 вертолетов ПКС РФ, теперь они все вернулись обратно. Иными словами, отведено значительно дальше границы с Украиной.
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