Украинские военные отправились учиться управлять комплексами ПВО SAMP/T-Mamba, - Воздушные силы
Украина получит от Франции и Италии системы ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba для защиты от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства, и украинские военные уже отправились на учебу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.
"Благодарю Правительства Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/О SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора россии и усиления системы противовоздушной обороны государства.
Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути.
Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", – отметил Олещук.
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От би ще можновладці вирушил кудись навчатися державою керувати!
"вирушили".
Як і їх дурнів-виборців.
чорна мамба))) кацапёз**лам амба !!! )))))