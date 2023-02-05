РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11375 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
2 779 11
ПВО (2485) военные учения (3434) Воздушные силы (1994)

Украинские военные отправились учиться управлять комплексами ПВО SAMP/T-Mamba, - Воздушные силы

mamba

Украина получит от Франции и Италии системы ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba для защиты от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства, и украинские военные уже отправились на учебу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Благодарю Правительства Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/О SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора россии и усиления системы противовоздушной обороны государства.

Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути.

Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", – отметил Олещук.

Смотрите: Военное руководство Австралии посетило украинских воинов, проходящих подготовку в Британии. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Кацапні буде мамба.
показать весь комментарий
05.02.2023 13:00
+2
Чорна мамба (Dendroaspis polylepis) - вид змій, що населяє Африку. Вона має небезпечну отруту, яка вбиває за декілька годин. Її довжина сягає до 4,5 метрів. Вона є найшвидшою змією на Землі і розганяється до 19 км/год. Отруйна змія, така, як чорна мамба завжди наводять жах в тих краях, в яких вони мешкають. Вільні від цієї загрози тільки жителі північних районів, де для цих плазунів дуже холодно, і ті, хто живе на деяких віддалених та ізольованих островах, на зразок островів Кука. Чорна мамба широко відома у всьому світі, як одна з найотруйніших змій, зустріч з якою запросто може закінчитися дуже сумно
показать весь комментарий
05.02.2023 13:10
+2
Їм це непотрібно і діюча ситуація їх цілком влаштовує.
Як і їх дурнів-виборців.
показать весь комментарий
05.02.2023 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапні буде мамба.
показать весь комментарий
05.02.2023 13:00 Ответить
Чорна мамба (Dendroaspis polylepis) - вид змій, що населяє Африку. Вона має небезпечну отруту, яка вбиває за декілька годин. Її довжина сягає до 4,5 метрів. Вона є найшвидшою змією на Землі і розганяється до 19 км/год. Отруйна змія, така, як чорна мамба завжди наводять жах в тих краях, в яких вони мешкають. Вільні від цієї загрози тільки жителі північних районів, де для цих плазунів дуже холодно, і ті, хто живе на деяких віддалених та ізольованих островах, на зразок островів Кука. Чорна мамба широко відома у всьому світі, як одна з найотруйніших змій, зустріч з якою запросто може закінчитися дуже сумно
показать весь комментарий
05.02.2023 13:10 Ответить
(мрійливо):
От би ще можновладці вирушил кудись навчатися державою керувати!
показать весь комментарий
05.02.2023 13:08 Ответить
Недодрукував:
"вирушили".
показать весь комментарий
05.02.2023 13:09 Ответить
Їм це непотрібно і діюча ситуація їх цілком влаштовує.
Як і їх дурнів-виборців.
показать весь комментарий
05.02.2023 13:17 Ответить
Mamba-kacapne -hujamba )))
показать весь комментарий
05.02.2023 13:12 Ответить
от в нашому "звіринці" тільки мамаби бракувало...
чорна мамба))) кацапёз**лам амба !!! )))))
показать весь комментарий
05.02.2023 13:58 Ответить
Вася! Я не знаю, звідки у тебе фото Але "чорна мамба" не тому, що вона має тіло чорного кольору Мамби трьох основних кольорів : *********-сірі, жовтувато-сірі та зелені(деревний підвид) Чорною є тільки внутрішня поверїня її рота, яку видно коли вона його розкриває! Саме тому її так і називають
показать весь комментарий
05.02.2023 16:43 Ответить
https://youtu.be/HYKT5jIxxMo https://youtu.be/HYKT5jIxxMo

показать весь комментарий
05.02.2023 16:49 Ответить
 
 