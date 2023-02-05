Украинские военные отправились учиться управлять комплексами ПВО SAMP/T-Mamba, - Воздушные силы

Украина получит от Франции и Италии системы ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba для защиты от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства, и украинские военные уже отправились на учебу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Благодарю Правительства Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/О SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора россии и усиления системы противовоздушной обороны государства.



Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути.



Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", – отметил Олещук.

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