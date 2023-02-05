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Минобороны (9023) самолет (3551) Резников (1168)

Украина получит самолеты, вопросы просто - какие, - Резников

винищувач

Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры предоставят Украине самолеты.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма — самолеты тоже будут, вопрос просто - какие", - отметил Резников.

Читайте также: Самолеты – в фокусе разговоров. Надеюсь, мы преодолеем все трудности, - Маркарова о переговорах о предоставлении F-16

Он отметил, что партнеры Украины постоянно слышат о необходимости самолетов, поскольку это также часть противовоздушной обороны.

По его словам, Украина может получить как F-16, так и другие самолеты.
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Топ комментарии
+33
просто какой-то понос у яйцеголового
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05.02.2023 17:06
+30
словесний понос почався після яешні по 17 евро за куб метр
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05.02.2023 17:06
+19
"А напаслєдок я скажу..." (с)
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05.02.2023 17:08
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просто какой-то понос у яйцеголового
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05.02.2023 17:06 Ответить
Да, дожились. Был у нас яйцомвдаренный, теперь вот яйцеликий. Что же у них не так то с яйцами?
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05.02.2023 17:18 Ответить
він - вже списана з балансу використана ганчірка... відробляє тринадцяту зарплату...
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05.02.2023 17:26 Ответить
сподіваюсь
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05.02.2023 17:27 Ответить
Які, які літаки ? Яйценосні.
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05.02.2023 18:51 Ответить
мав би знати прислівя: мовчи язичку, будеш їсти паляничку, а не яйця по 17 грн за кг.
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05.02.2023 19:07 Ответить
И тут Остапа понесло (с)
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05.02.2023 20:12 Ответить
словесний понос почався після яешні по 17 евро за куб метр
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05.02.2023 17:06 Ответить
Почав імітувати бурну діяльність після того,як схопили за яйця
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05.02.2023 19:46 Ответить
может сложенные из листика, более тупой заявы представить сложно...
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05.02.2023 17:07 Ответить
"А напаслєдок я скажу..." (с)
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05.02.2023 17:08 Ответить
щось його сьогодні забагато..можна все лайно в одну купку скласти?
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05.02.2023 17:08 Ответить
Перед отставкой неназаявляешься.
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05.02.2023 17:10 Ответить
Перед РОЗСТРІЛОМ!
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05.02.2023 17:15 Ответить
оп + рада + кабмін - вот вам и кучка. давно готова и гниет
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05.02.2023 17:54 Ответить
Ну кто заткнет наконец этот фонтан у яйцеликого? Все - поздно пить "Боржоми".
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05.02.2023 17:09 Ответить
Він під міністра ще довго буде косити !
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05.02.2023 17:10 Ответить
Дуже гарна новина...
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05.02.2023 17:10 Ответить
І питання -"коли''.Та ще далекобійних ракет нам не дали
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05.02.2023 17:11 Ответить
щлсь цей яйлекуп розходився...
кожна четверта інфа від нього
йшов би вже накуй,
ні, млять, ще щось кукурікає
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05.02.2023 17:11 Ответить
Навіщо нам літаки якщо "не можна стріляти" по ********** з західної зброї? А флот нам навіщо якщо не можна топити кацапські кораблі в Чорному морі бо треба "зернова угода"? І взагалі якщо Міністр Оборони безкарно і відкрито краде мільярдами армійські кошти, а Головнокомандуючий його лише заохочує та прикриває, то залишається вивчати еміграційне законодавтво інших країн, милити шию під жидобільшовицьке ярмо, або ... повстати і перестріляти корумпованих покидьків...
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05.02.2023 17:13 Ответить
Ох і мразота! Ну і мразото!
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05.02.2023 17:13 Ответить
А тебе какое уже дело, клетчатоспинжачная МРАЗЬ? Ты сейчас осваивай швейную машинку и разрабатывай свой анус! Будешь на зоне шить рукавицы для армии и по совместительству работать отрядным петушарой!
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05.02.2023 17:13 Ответить
Ці слова би Богу в душу
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05.02.2023 20:26 Ответить
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05.02.2023 17:13 Ответить
ДЕЛЬТАПЛАНЫ.
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05.02.2023 17:13 Ответить
почему вор и мародер Резников до сих пор не в тюрьме? если так и дальше пойдет, Украине гвоздя ржавого не дадут. не то что танки и самолеты
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05.02.2023 17:13 Ответить
Як це "отримали все"? А підводний човен...
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05.02.2023 17:14 Ответить
Чтоб ты съел чтобы не ******
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05.02.2023 17:14 Ответить
зе*ды полностью облажались по всем фронтам
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05.02.2023 17:14 Ответить
Кожного дня, по декілька раз одне й те саме переливання з пустого у порожнє.
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05.02.2023 17:15 Ответить
Що, і ракети великої дальності вже отримали, щ лише літчки залишилось отримати? 🤔 Рєзніков сенсацію озвучує?
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05.02.2023 17:15 Ответить
почему не можно поставить бутусова на эту должность, а какого-то гнилого зебуданова
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05.02.2023 17:16 Ответить
Может быть потому, что Бутусов - журналист. Или вы думаете, что журналист может вот так прийти и быть эффективным министром сходу? Бутусова можно было бы замом для начала назначить, чтобы хоть немного в курс дел вошел, но не сразу же министром.
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05.02.2023 17:30 Ответить
а вы думаете что такой молодой дружбан зелоха может быть начальником гру, вы такой же конченый как зеля
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05.02.2023 17:36 Ответить
Буданов не дружбан Зеленского, а кадровый офицер ГРУ, который руководил операциями ГРУ еще при Порошенко. Вы бы хоть поинтересовались тем, кто это такой, а не проявляли свое хамство и тупость.
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05.02.2023 17:38 Ответить
злб пнх, даже время на тебя тратить жалко
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05.02.2023 17:40 Ответить
Ты банально не способен вести аргументированный спор - ибо слишком глуп и невоспитан. И это весьма заметно. Твой уровень - это под забором с бутылкой в руках дружками матами крыть власть.
Ты даже не проверил, чтобы убедиться, что я написал правду про Буданова - ибо для тебя это не важно - ты будешь обсирать абсолютно ЛЮБОЕ назначение.
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05.02.2023 17:44 Ответить
тот кто ходит под парашкинской зе-гнидой, сам вызывает большие вопросы...
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05.02.2023 18:58 Ответить
Во-во - по-твоему убогому мнению - при приходе Зеленского Залужный, Беданов и вообще вся армия, сбу, гру, походу, должны были уволиться - и пусть путлер захватывает Украину - при Зеленском ее не нужно защищать, так, что ли, дятел?
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05.02.2023 19:46 Ответить
такой красень не может служить зеле, бо это зашквар, значит чо...
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05.02.2023 17:44 Ответить
Он не зеле служит, дурачек, он служит Украине.
Или по-твоему сейчас, когда Зеля президент, все нормальные офицеры ГРУ, СБУ, армии и тд должны уволиться и не защищать свою страну? Только чтобы не быть при зеле??? Ты серьезно?? Сдать Украину из-за Зели???
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05.02.2023 17:46 Ответить
сам ты дурачок, и скоро в этом убедишься.... зеленые какие-то припизженые
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05.02.2023 17:48 Ответить
зеля всех послал кто не за него, а значит всех кто за украину, па остались только гниды...
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05.02.2023 17:49 Ответить
Какая чушь. Зеля оставил большинство из тех, кто работал в ГРУ/СБУ/армии до него.

Залужный тоже не дружок зелин, между прочим. И генералом его не Зеля сделал. Но Зеля его поставил командовать войсками. И, как по мне, он гораздо лучше того же Муженко.
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05.02.2023 18:33 Ответить
а чем зелины лучше папередников? что яйца по 17 грн покупают?
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05.02.2023 18:36 Ответить
За яйца по 17 гривен все причастные уже уволены и будут наказаны.
Так что там - Залужный тоже "гнилой"? И все командование ВСУ - "гнилое"? Так по-твоему, гнида?
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05.02.2023 19:47 Ответить
Україна не використовуватиме зброю більшої дальності, обіцяну Сполученими Штатами, для ударів по території Росії. Вони будуть використовуватися для ударів лише по російських підрозділах на тимчасово окупованій території України.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Reuters.

"Ми завжди офіційно говоримо нашим партнерам, що не використовуватимемо зброю, що поставляється іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", - заявив він.
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05.02.2023 17:16 Ответить
И? Он вынужден так заявлять, это условие американцев...к сожалению.
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05.02.2023 17:39 Ответить
літаки, оні летять бамбить...
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05.02.2023 17:20 Ответить
За рік неспромігся хоча б совкові МІГи отримати. Копійки не вклав в апгрейд наявних літаків.
Він хоч знає, якими застарілими ракетами пілоти користуються? Вони як смертники, стають мішенню тільки-но підсвітили ворожий модернізований літак.
Яйцекрад огидний, розкажи ще за машину часу чи гіперлуп. Тьху на тебе.
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05.02.2023 17:21 Ответить
Гидко, коли замість того, щоб визнати свої помилки з честю піти у відставку, починається оця інформаційна карусель піару
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05.02.2023 17:25 Ответить
гидко було в 2019 році проголосувать за гнусавого підора тонзілітніка.
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05.02.2023 17:27 Ответить
і зараз настояща война і ****** рибакі хотдять і ловлять хлопців. а зебоби ***** ніразу не хотять іти захищать країну
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05.02.2023 17:29 Ответить
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05.02.2023 17:26 Ответить
Питання? Питання у тому, що після визначення які саме літаки, потрібно мінімум пів-року на перепідготовку українських пілотів на ці літаки...тому цю перепідготовку потрібно було б розпочати заздалегідь...
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05.02.2023 17:28 Ответить
Звідки знає адвокат, що потрібно для воюючої армії.
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05.02.2023 17:28 Ответить
Таке враження наче цей Яйцеголовий з Будановим місцями помінялися, щось дуже багато триндить в останній час
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05.02.2023 17:29 Ответить
Киевский предприниматель Алексей Полищук по указанию министра обороны Резникова открыл сбор средств на машину времени.

Цифровая децентрализованная автономная организация (DAO) намерена собрать средства, чтобы тайский профессор мог реализовать свое изобретение.

Полищук в 2022 году узнал о группе ученых из Юго-Восточной Азии, которая изобрела машину времени, работа которой базируется на релятивистской электродинамике и квантовых эффектах.

Теория, лежащая в ее основе, описана в нескольких статьях, опубликованных в рецензируемых журналах (что означает, что она была одобрена независимыми экспертами), говорится в релизе DAO

Первый этап предполагает создание прототипа, который сможет отправлять в будущее или в прошлое информацию, а не материальные объекты. Его стоимость около 3 миллионов долларов. Далее будет построена «полноценная машина времени, способная перевозить пассажиров».

Предполагается, что машина времени будет создана в Таиланде, где базируется 64-летний профессор Прича Юпапин, автор концепции. Если удастся привлечь достаточное количество других энтузиастов, то машина времени будет управляться децентрализованной автономной организацией. Любой может внести вклад и стать ее совладельцем.

Машина будет базироваться на так называемой «концепции квантового цикла Раби», что означает, что «уровни энергии изменяются с низшего на более высокий и наоборот», пока не произойдет квантовый коллапс и «временная шкала не откроется в будущее или в зависимости от частоты».

По оценкам Полищука, строительство займет 10-11 месяцев и найдет широкое применение в ВСУ. От партии " Слуга народа" строительство машины в Таиланде контролирует Николай Тищенко.
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05.02.2023 17:31 Ответить
Наша аэродромная инфраструктура не готова принять ни один из НАТОвских самолетов. Поэтому и обещают что дадут, но не говорят когда.
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05.02.2023 17:32 Ответить
Ага, Леопард-1 и Ф-4 Фантом- все, как обычно. К Рождеству.
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05.02.2023 17:34 Ответить
не "як-і", а "по-17"
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05.02.2023 17:40 Ответить
Додати нічого, просто дитсадок розвели
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05.02.2023 17:48 Ответить
стелсы с пропеллерами и конкорды военного типа
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05.02.2023 17:49 Ответить
В них зовсім немає поняття "токсична людина"? Нащо так знущатися над нами?
Усім все зрозуміло: ця людина боневтіка замазана у корупції. Як і багато інших. І нічого не зміниться від того, що він щодня буде в новинах з'являтися. Бариги і до війни і на війни
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05.02.2023 17:59 Ответить
Як-17 - ранний реактивный истребитель ОКБ Яковлева реданной схемы
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05.02.2023 18:03 Ответить
Та нет... Вопрос не только в том какие самолеты может получить Украина, вопрос звучит так... какие, сколько и когда?! Тип, количество и сроки поставки. А не просто какие епрст )
Так короче, я походу тоже могу министром обороны быть, обещаю на яйцах бабки не мутить и вообще не красть, итак справлюсь. Там зп небойсь раз в 10 больше моей нынешней )
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05.02.2023 18:15 Ответить
Что нам только не обещали...
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05.02.2023 18:37 Ответить
паперові, і за умови, що ми не будемо їх посилати через кордон.
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05.02.2023 18:41 Ответить
Конгрес США раніше ухвалив проект бюджету Пентагону, в якому передбачається 100 млн дол на підготовку українських пілотів. Автор ініціативи конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер запропонував витрачати їх на навчання українців на літаках F-15 або F-16. Наразі не було інформації про остаточне схвалення цього положення американською владою.
https://zaxid.net/news/
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05.02.2023 19:05 Ответить
Последователь ЛЮСИ , сказочник . Ты же министр ОБОРОНЫ , так ОбОРОНЯЙ ,а не гадАЙ ...
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05.02.2023 18:48 Ответить
літаки будуть ті, на яких проходять навчання пілоти.

30 Жовтня, 2022Пілот ПС ЗСУ з позивним "Джус"

Повітряні сили відібрали групу пілотів для навчання на західних винищувачах

Українські пілоти пройдуть навчання на західних винищувачахПовітряні сили вже відібрали кілька десятків пілотів

https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - https://zaxid.net/blogger/olga_grinko_u52783/ Ольга Гринько, 16:39, 30 жовтня 2022

https://zaxid.net/news/
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05.02.2023 19:04 Ответить
"Які, *****, ЯКІ???" (с)Ляшко
ЯК-40, чи що там вони мутять?
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05.02.2023 19:26 Ответить
Командувач Об'єднаних Сил Сергій Наєв давно казав, що рівень навченості наших захисників дозволяє оволодіти ************** зразками військової техніки. Це ж стосується й літаків, якими українські військові льотчики зможуть оволодіти в рекордні терміни.
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05.02.2023 19:32 Ответить
Оо, як ти запарив! Кожна друга стаття з його коментарями! Зі шкіри лізе, тільки б замяти яйцевий корупційний скандал.
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05.02.2023 19:41 Ответить
 
 