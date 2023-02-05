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Украина получит самолеты, вопросы просто - какие, - Резников
Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры предоставят Украине самолеты.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма — самолеты тоже будут, вопрос просто - какие", - отметил Резников.
Он отметил, что партнеры Украины постоянно слышат о необходимости самолетов, поскольку это также часть противовоздушной обороны.
По его словам, Украина может получить как F-16, так и другие самолеты.
Топ комментарии
+33 акаб акабіч
показать весь комментарий05.02.2023 17:06
+30 Alex Sav 8157c114
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+19 Алекс Скела
показать весь комментарий05.02.2023 17:08
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кожна четверта інфа від нього
йшов би вже накуй,
ні, млять, ще щось кукурікає
Ты даже не проверил, чтобы убедиться, что я написал правду про Буданова - ибо для тебя это не важно - ты будешь обсирать абсолютно ЛЮБОЕ назначение.
Или по-твоему сейчас, когда Зеля президент, все нормальные офицеры ГРУ, СБУ, армии и тд должны уволиться и не защищать свою страну? Только чтобы не быть при зеле??? Ты серьезно?? Сдать Украину из-за Зели???
Залужный тоже не дружок зелин, между прочим. И генералом его не Зеля сделал. Но Зеля его поставил командовать войсками. И, как по мне, он гораздо лучше того же Муженко.
Так что там - Залужный тоже "гнилой"? И все командование ВСУ - "гнилое"? Так по-твоему, гнида?
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Reuters.
"Ми завжди офіційно говоримо нашим партнерам, що не використовуватимемо зброю, що поставляється іноземними партнерами, для обстрілу російської території. Ми стріляємо тільки по російських підрозділах на тимчасово окупованій українській території", - заявив він.
Він хоч знає, якими застарілими ракетами пілоти користуються? Вони як смертники, стають мішенню тільки-но підсвітили ворожий модернізований літак.
Яйцекрад огидний, розкажи ще за машину часу чи гіперлуп. Тьху на тебе.
Цифровая децентрализованная автономная организация (DAO) намерена собрать средства, чтобы тайский профессор мог реализовать свое изобретение.
Полищук в 2022 году узнал о группе ученых из Юго-Восточной Азии, которая изобрела машину времени, работа которой базируется на релятивистской электродинамике и квантовых эффектах.
Теория, лежащая в ее основе, описана в нескольких статьях, опубликованных в рецензируемых журналах (что означает, что она была одобрена независимыми экспертами), говорится в релизе DAO
Первый этап предполагает создание прототипа, который сможет отправлять в будущее или в прошлое информацию, а не материальные объекты. Его стоимость около 3 миллионов долларов. Далее будет построена «полноценная машина времени, способная перевозить пассажиров».
Предполагается, что машина времени будет создана в Таиланде, где базируется 64-летний профессор Прича Юпапин, автор концепции. Если удастся привлечь достаточное количество других энтузиастов, то машина времени будет управляться децентрализованной автономной организацией. Любой может внести вклад и стать ее совладельцем.
Машина будет базироваться на так называемой «концепции квантового цикла Раби», что означает, что «уровни энергии изменяются с низшего на более высокий и наоборот», пока не произойдет квантовый коллапс и «временная шкала не откроется в будущее или в зависимости от частоты».
По оценкам Полищука, строительство займет 10-11 месяцев и найдет широкое применение в ВСУ. От партии " Слуга народа" строительство машины в Таиланде контролирует Николай Тищенко.
Усім все зрозуміло: ця людина боневтіка замазана у корупції. Як і багато інших. І нічого не зміниться від того, що він щодня буде в новинах з'являтися. Бариги і до війни і на війни
Так короче, я походу тоже могу министром обороны быть, обещаю на яйцах бабки не мутить и вообще не красть, итак справлюсь. Там зп небойсь раз в 10 больше моей нынешней )
https://zaxid.net/news/
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https://zaxid.net/suspilstvo_tag52456/ Суспільство - https://zaxid.net/blogger/olga_grinko_u52783/ Ольга Гринько, 16:39, 30 жовтня 2022
https://zaxid.net/news/
ЯК-40, чи що там вони мутять?