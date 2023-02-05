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Минобороны перезапустит антикоррупционное подразделение, оно не справилось, - Резников

резніков

Руководство Министерства обороны намерено "перезапустить" антикоррупционное управление министерства.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Среди задач по усилению контроля за деятельностью министерства Резников отметил "перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны".

"К сожалению, я вынужден это констатировать, это управление не справилось с задачами, которые возложены на него в соответствии с законодательством", – сказал министр.

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По его словам, ситуация в управлении неудовлетворительна настолько, что Национальное агентство по предотвращению коррупции передало ему предписание провести служебную проверку по сотрудникам антикоррупционного управления Министерства обороны, и министерство такую проверку провело.

Резников также сообщил, что встречался с представителями антикоррупционных общественных организаций и договорился с ними о взаимодействии для выявления случаев коррупции в министерстве, и просил их предложить "кандидатуры людей, которые готовы прийти на работу в это антикоррупционное управление".
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Топ комментарии
+39
ідіот, тебе самого треба перезапустити(бажано з міномета)
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05.02.2023 17:29
+30
Падло лицемірне!
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05.02.2023 17:30
+25
Как ты перезапустил так и работали.
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05.02.2023 17:31
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Як би то подивитись ціну за продаж і ціну на закупівлю всієї зброї що ввозилась до Уа під час війни, бо я не можу знайти відповіді чому на рік війні, Мо, ОПа, УкрОборонПром так вперто ні за які гроші не хоче виробляти своє? Москалі вже завод по дронам будують а у нас мавіки везуть через кордон. Може є хтось хто дає більше грошей щоб воно не вироблялось? Але де тоді вони всі ? І хто то дає?
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05.02.2023 23:04 Ответить
Как может Справиться то что никогда ни при одном министре и президенте не работало?
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06.02.2023 01:27 Ответить
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