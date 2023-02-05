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Из-за критической ситуации с электроснабжением в Одессе объявили двухдневные каникулы

школа,канікули

В Одессе из-за критической ситуации с электроснабжением в учебных учреждениях объявили каникулы 6 и 7 февраля.

Об этом сообщил Одесский городской совет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вниманию родителей! В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных учреждениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля", - сообщили в горсовете.

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В детсадах, работающих очно, откроются дежурные группы.
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Куй-Куй тебе...
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05.02.2023 17:53 Ответить
Мотор Січ робить чудові генератори на базі газотурбінних двигунів, чому досі не замовили генератори на Мотор Січ і не розставили ці установки по районам?
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05.02.2023 19:18 Ответить
Отличные выводы с того что сделали каникулы
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05.02.2023 17:57 Ответить
а шо в школы ходят?
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05.02.2023 18:51 Ответить
От і до Одеси завітав руцкій мір, так довгоочікуваний деким з місцевих...
Суки мордорські наполегливо продовжують відверту війну з мирняком.
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05.02.2023 19:56 Ответить
 
 