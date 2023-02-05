Из-за критической ситуации с электроснабжением в Одессе объявили двухдневные каникулы

В Одессе из-за критической ситуации с электроснабжением в учебных учреждениях объявили каникулы 6 и 7 февраля.

Об этом сообщил Одесский городской совет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вниманию родителей! В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных учреждениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля", - сообщили в горсовете.

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В детсадах, работающих очно, откроются дежурные группы.