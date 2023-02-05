В Одессе будут постепенно подавать электричество в режиме "+2/-8", - Кудрицкий
Сразу после аварии в Одессе и области было +2/-12. А существенно улучшиться ситуация может не раньше пятницы.
Об этом во время брифинга заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Укрэнерго" в усиленном режиме восстанавливает все пострадавшие от российских атак энергообъекты в области. Компания сфокусировалась на одном из них, который позволит как можно быстрее восстановить электроснабжение Одессы и Одесского района. Сейчас там круглосуточно работают пять аварийных бригад – это максимум, который можно на нем разместить", – отметил Кудрицкий.
По прогнозам, восстановительные работы на этом объекте, которые ведутся с максимально возможной скоростью, закончатся к пятнице, после чего можно ожидать значительного улучшения ситуации с графиками отключения.
Кудрицкий добавил, что в область свозят генераторы для питания критической инфраструктуры, что позволит перенаправить освободившуюся мощность для других потребителей.
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Коротше, язиком бовкати - не мішки ворочати. Стуліть пельку і не верзіть дурниць.
Думаешь реальность подстраивается под твои предположения?
Дивись, прігожин такими як ти вже займається - скоро і тебе кувалда знайде.
Все для вас рідні, зробили це разом, Хоч посміємся