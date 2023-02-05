РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11363 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 100 40
Одесса (7739) Одесская область (3372) Тарифы на электроэнергию (2138) Укрэнерго (640) Кудрицкий Владимир (76)

В Одессе будут постепенно подавать электричество в режиме "+2/-8", - Кудрицкий

кудрицький

Сразу после аварии в Одессе и области было +2/-12. А существенно улучшиться ситуация может не раньше пятницы.

Об этом во время брифинга заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Укрэнерго" в усиленном режиме восстанавливает все пострадавшие от российских атак энергообъекты в области. Компания сфокусировалась на одном из них, который позволит как можно быстрее восстановить электроснабжение Одессы и Одесского района. Сейчас там круглосуточно работают пять аварийных бригад – это максимум, который можно на нем разместить", – отметил Кудрицкий.

Смотрите: В порту Рени чуть не затонула румынская баржа с украинской агропродукцией. ФОТО

По прогнозам, восстановительные работы на этом объекте, которые ведутся с максимально возможной скоростью, закончатся к пятнице, после чего можно ожидать значительного улучшения ситуации с графиками отключения.

Кудрицкий добавил, что в область свозят генераторы для питания критической инфраструктуры, что позволит перенаправить освободившуюся мощность для других потребителей.

Также читайте: В Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению, - Укрэнерго
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
А ви не знаєте? Довбойоби сталися. З 19 року зельоні праффесіанали дали зелене світло ахметову, який розпочав тотальні скорочення персоналу електромереж і електрогенерації, а також повністю забив болт на ремонти і закупівлю запчастин. Дивно, чому та мізерна кількість персоналу без запчастин не може нормально лагодити обладнання.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:36
+10
шото мутять з Одєсой, зебидло йбане.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:36
+10
Зе влада тримає слово - Кінець Епохи Бідності закінчився і розпочалась Епоха Скотського Існування
Все для вас рідні, зробили це разом, Хоч посміємся
показать весь комментарий
05.02.2023 15:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто там верещав, що у Києві світла дохріна? Не переймайтесь! Наше зекерівництво тримає слово. З 15-00 світло відключили🤣
показать весь комментарий
05.02.2023 15:30 Ответить
Частина обладнання знищена, частина пошкоджена, якщо велике навантаження то або його зменшувати тимчасовим відключенням частини споживачів або як в Одесі. Тобто потужності є, а мережі не витримують.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:38 Ответить
Та я не про те, до відключень звикли якось. Про те, що їм віри навіть в малому немає..ну не обіцяй, не тягнуть ж кліщами за язика! Люди ж розраховують..ніі, треба вилізти й прогавкати обіцянку чергову.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:48 Ответить
??? ти кацап чи просто дурко? які колгоспи ...?
показать весь комментарий
05.02.2023 15:52 Ответить
не весь,лівий голосіїї соломен і святош райони -в нас є зараз наприклад і не вимкали ні разу як 3 дні на оболоні
показать весь комментарий
05.02.2023 15:45 Ответить
Стара Дарниця, Харківський немає
показать весь комментарий
05.02.2023 15:49 Ответить
ну так сьогодні так і обіцяли після обіду не весь Київ стабілізаційні відключення це лівий берег голос соломен святош райони оболонь не підпадае під сьогодняшній графік
показать весь комментарий
05.02.2023 15:55 Ответить
А правду оприлюднити, що сталосі, не бажаєте?
показать весь комментарий
05.02.2023 15:30 Ответить
А ви не знаєте? Довбойоби сталися. З 19 року зельоні праффесіанали дали зелене світло ахметову, який розпочав тотальні скорочення персоналу електромереж і електрогенерації, а також повністю забив болт на ремонти і закупівлю запчастин. Дивно, чому та мізерна кількість персоналу без запчастин не може нормально лагодити обладнання.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:36 Ответить
Націоналізувати стратегічно важливу енергетичну галузь для зелених мабуть не на часі?
показать весь комментарий
05.02.2023 15:57 Ответить
так, крута ідея. данецкіє висосали все, що могли з підприємств, а тепер треба впихнути металобрухт назад державі, щоб з держбюджету це все ремонтувати. Геніально.
показать весь комментарий
05.02.2023 17:20 Ответить
За кошт донецьких і відновлювати, чому ні? Цього рудого таргана є за що притягти до відповідальності, було б бажання.
показать весь комментарий
05.02.2023 19:23 Ответить
А ви хоч на секунду задумувались, як саме "за кошт донецьких і відновлювати" і як "рудого притягнути до відповідальності"? От реально, візьміть олівець, листок паперу і напишіть перші 10 кроків в цьому напрямі. Або практичні кроки до першого отриманого "з донецьких" мільярда баксів. Тільки прохання не використовувати виразів "взяти і відібрати". Давайте, напишіть кроки в правовому полі, по закону. Ви ж у нас, я так розумію, відомий юрист та знавець практики "притягнення рудих до відповідальності"? Що, не можете? Отже, ви пропонуєте "комусь там, взяти і все зробити, як я, геніальна Світлана, сказала"?

Коротше, язиком бовкати - не мішки ворочати. Стуліть пельку і не верзіть дурниць.
показать весь комментарий
05.02.2023 21:04 Ответить
Сам стули пельку. Хамло.
показать весь комментарий
05.02.2023 21:14 Ответить
Аа понятно. То есть до 19 года все зашибись было, евростандарты и все такое, а потом бац! И с 19 вдруг все превратилось в советское говно, да?
показать весь комментарий
06.02.2023 01:51 Ответить
До 19 петя заставлял ахметова хоть чуть чуть вкладываться в ремонты и не давал сокращать персонал.
показать весь комментарий
06.02.2023 07:42 Ответить
ты прям сам наблюдал как петя заходил к ахметову и "заставлял ахметова хоть чуть чуть вкладываться в ремонты и не давал сокращать персонал", а, нет, просто сам только что выдумал, ведь,да?
Думаешь реальность подстраивается под твои предположения?
показать весь комментарий
06.02.2023 09:32 Ответить
а ты дурноват слегка, я вижу. Естественно не петя лично к ахметке в гости ходил. Министерство энергетики предыдущей власти контроллировало энергетику страны, как стратегическую отрасль, и не давало эффективным менеджерам дтека творить беспредел. а после 19 года пришли такие как ты, и эффективные менеджеры развернулись в полную силу.
показать весь комментарий
06.02.2023 09:59 Ответить
релігія не дозволяє...
показать весь комментарий
05.02.2023 15:51 Ответить
Пиларасы ахметовского ДТЭК делали ремонт ЛЭП и проехали тупо в расчетах и приключениях мощностей и автотрансформатор точка входа и распределения света на Одессу и пригород в УСАТОВУ ТУПО ******** их ***** строгания про прилеты ******* ещё и какой пару прилетов было но не авто трансформатор потому как после прилёта там не..Уй ремонтировать здание коробка высотой в 6 метров на 8 весом 220 тонн с кучей кабелей после бабаха ракеты не ремонтируется новых найти нет реальности Запорожский трансформаторный распилили и он делал несколько иное и прилеты были октябрь ноябрь 22 года а ****** вчера столб пламени высотой в 5 этажей а дым на пару км был виден с Окружной дороги чистое поле и Хаджибеевское зеркало лимана на расстоянии 4/5 км....это тупо блэкауты по вине старого оборудования ********** жадного Ахметова хозяина ДТЭК и наше евбанное Авось ..и скажу сразу это только начало и репетиция скоро вся Украина будет бахать городами областями от таких боэкаутов выработка оборудования СССР составила 50/70 лет и 150% ресурсов
показать весь комментарий
05.02.2023 16:11 Ответить
Так уже. Локальних аварій на тій же Київщині до фіга, обладнання таке, що ще Брєжнєва бачило, усі роки ні хріна не робилося для оновлення, зате Ахмєтка футболістів купляє. А ДТЕК відключеннями тільки добиває стару систему.
показать весь комментарий
05.02.2023 16:27 Ответить
Безграмотні дятли керують, такі як кудріцкий і яким все похєр. На фронт цього шахрая.
показать весь комментарий
05.02.2023 18:00 Ответить
А ви бажаєте?
показать весь комментарий
05.02.2023 17:26 Ответить
шото мутять з Одєсой, зебидло йбане.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:36 Ответить
Гроші й генератори випрошують, бидлота
показать весь комментарий
05.02.2023 15:50 Ответить
Там вроде все внатуре. Кто проживает рядом, грит, шо с подстанции валил черный дым(вчера утром).
показать весь комментарий
05.02.2023 15:54 Ответить
провода целые - свет есть, провода оборваны - света нет, а эти отключения для раздражения жителей.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:37 Ответить
Условньій рефлекс Павлова-Зеленского
показать весь комментарий
05.02.2023 15:52 Ответить
Що ж ти, ванька, своєї ганчірки стидаєшся. "Піндоським" прапором прикрився.
Дивись, прігожин такими як ти вже займається - скоро і тебе кувалда знайде.
показать весь комментарий
05.02.2023 15:47 Ответить
Зе влада тримає слово - Кінець Епохи Бідності закінчився і розпочалась Епоха Скотського Існування
Все для вас рідні, зробили це разом, Хоч посміємся
показать весь комментарий
05.02.2023 15:48 Ответить
Звучить як запрошення ***** до чергового бомбардування.
показать весь комментарий
05.02.2023 16:09 Ответить
Це просто триндець, підстанція яку відремонтували, за сутки два рази зламался з пожежею. В місті ТЦК роблять все щоб люди були максимально злі, поводяться з громадянами як з худобою, мер - опзжист колишній, хочя вони не бувають колишніми, його обслуга всі такі самі. Таке враження що місто хтось дуже хоче сильно здати, бо Одеса це ключ до всього півдня і далі. Не говорячи вже про нереально величезний склад, арт *********** в бантустані пмр.
показать весь комментарий
05.02.2023 17:18 Ответить
Мер з повітря взявся?
показать весь комментарий
05.02.2023 17:22 Ответить
Довбодятли вибрали. Але ж військовий час, треба щось робити. Це просто кодло рускавамира.
показать весь комментарий
05.02.2023 17:24 Ответить
виборців нинішнього мера Одеси в Одесі більшість. хай отримують те, на що заслужили, і не скиглять
показать весь комментарий
05.02.2023 17:26 Ответить
Харе делать из мухи слона. Побудем немного без света, это не повод волосы на голове рвать, бывало и похуже
показать весь комментарий
06.02.2023 01:53 Ответить
 
 