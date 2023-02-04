В Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению, - Укрэнерго

Критическая инфраструктура Одессы, обесточенная в результате масштабных аварий в пятницу вечером и субботу утром, подключена к энергоснабжению.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности, системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения", - сказал он на брифинге в медиа-центре Одессы в субботу вечером.

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По его словам, "Укрэнерго" вместе с сетевым оператором "ДТЭК Одесские электросети", Минэнерго, ГСЧС, другими службами отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры на автономные источники.

"Таким образом, мы освободим мощность, которую сможем передать обычным потребителям в городе и области", - пояснил руководитель системного оператора.

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