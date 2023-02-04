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Одесса (7739) Тарифы на электроэнергию (2138) Укрэнерго (640) Кудрицкий Владимир (76)

В Одессе критическую инфраструктуру подключили к энергоснабжению, - Укрэнерго

ремонт,енергетика,електрика,світло,енергосистема
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Критическая инфраструктура Одессы, обесточенная в результате масштабных аварий в пятницу вечером и субботу утром, подключена к энергоснабжению.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности, системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения", - сказал он на брифинге в медиа-центре Одессы в субботу вечером.

Читайте: Знеструмлення Одеси: створено урядовий штаб, у місто завезуть всі потужні генератори, наявні у Міненерго

По его словам, "Укрэнерго" вместе с сетевым оператором "ДТЭК Одесские электросети", Минэнерго, ГСЧС, другими службами отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры на автономные источники.

"Таким образом, мы освободим мощность, которую сможем передать обычным потребителям в городе и области", - пояснил руководитель системного оператора.

Также читайте: Обесточивание Одессы: создан правительственный штаб, в город завезут все мощные генераторы, имеющиеся в Минэнерго
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Топ комментарии
+7
слава Богу хоч зима поки що більш-менш.... (тьху, тьху)
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04.02.2023 18:19
+7
Обстріли = відновимо проиягом дня.
Аварія = все, блек аут, ситуація критична.

може нас тримають за ідіотів?
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04.02.2023 18:35
+6
Коли весь січень до 26 числа давали тільки по 6-8 годин світла, а після від 2 до 5,5 годин та 2 "аварій" вирішили, що щось з цим треба робити...
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04.02.2023 18:11
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Коли весь січень до 26 числа давали тільки по 6-8 годин світла, а після від 2 до 5,5 годин та 2 "аварій" вирішили, що щось з цим треба робити...
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04.02.2023 18:11 Ответить
Якщо не секрет, яка обл?
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04.02.2023 18:19 Ответить
Od у ніку як натяк на область. Взагалі-то це все за Одеську обл. Так і є.
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04.02.2023 18:21 Ответить
бухает чел...буквы скачут после 3 стаканов
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04.02.2023 18:59 Ответить
якби ж то січень , північ з 27 листопада світло по 3 -6 годин на добу , були такі проміжки шо й 3-4 доби взагалі нічого не було ні світла ні води ні зв'язку ... 3 через 6 почали давати десь тижня 2 назад ... А все тому що треба було за 2,5 місяці вже відремонтувати нормально , а не "гратися" рубільниками і ліпити кулю з гівна...
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04.02.2023 18:35 Ответить
Щось ці аварії дуже схожі на диверсії...
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04.02.2023 18:17 Ответить
Тут вату палити можна ще рік. Поховалися, бо зараз так надають по пиці... але є, як таргани сховалися.
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04.02.2023 18:22 Ответить
100%
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04.02.2023 18:43 Ответить
слава Богу хоч зима поки що більш-менш.... (тьху, тьху)
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04.02.2023 18:19 Ответить
Обстріли = відновимо проиягом дня.
Аварія = все, блек аут, ситуація критична.

може нас тримають за ідіотів?
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04.02.2023 18:35 Ответить
та бо немає там чим відновлювати ...
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04.02.2023 18:37 Ответить
или ахмет по контрактам гонит электроэнергию в европу.....в одессе капец наконец то увидели....критическая это в одессе всё
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04.02.2023 19:01 Ответить
сотни трансформаторов и оборудования завезла европа и айзера. и внимательно следят за ахметовым, куда он это тулить будет)
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04.02.2023 21:06 Ответить
За ідіотів вас тримали у 19році
Ви ж майже не помітили
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04.02.2023 19:39 Ответить
Судячи з коменту то ти перевдягнутий зєлібобік з обмеженим розвитком
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04.02.2023 20:32 Ответить
Я житель Одесы и если освещение улиц это критическая инфраструктура, то я доволен
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04.02.2023 20:16 Ответить
Коли в крупних хозяйствах абсолютно технически безграмотние мальчики мажори,-жди беди.
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04.02.2023 21:21 Ответить
 
 